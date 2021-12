El domingo, alquilado por la lluvia

Jueves: vuelven las nubes

Comienza una jornada que acaba con la oferta de cielo despejado en el estuario. Desde temprano nubosidad alta y media cubrirán nuestro cielo sin previsión de precipitaciones. La mañana presentará viento moderado desde el norte con el termómetro largando desde 20°C. Al igual que las últimas jornadas la veleta rotará al mediodía para desbaratar todo plan de altas temperaturas anunciando el arribo de aire más fresco desde el río. Se estima una tarde de calor suave con el termómetro llegando hasta los 28°C para colocar otro día en la fila de máximas agradables distantes de cualquier disparate térmico que nos pueda sofocar. La noche también repite los últimos cierres con ráfagas débiles nocturnas con el mercurio bajando hasta los 24°C.

Viernes: el verano puede esperar

Para mañana, se espera el arribo de cúmulos bajos como para que la cobertura nubosa sea total. Enésima jornada que empezará con viento desde el norte para rotar al este, esta vez un poco más temprano, incluso hasta con algunas intromisiones de aire frío desde el sudeste en algún momento de la tarde. Nada que hacer para el termómetro en un día sin sol y con escaso empuje de aire templado por lo que la máxima podría recortarse en irreconocibles 26°C, temperatura muy cómoda para los que tengan que moverse por la ciudad o trabajar al aire libre. La probabilidad de lluvia es muy baja pero hay lugar para alguna llovizna perdida o alguna lluvia aislada durante todo el día. La noche clausura con 22°C siendo el momento más inestable del día, alguna lluvia pasada la medianoche no estaría fuera de libreto.

Sábado: siguen los nubarrones

Para el sábado, se espera que vayamos de nubosidad estratificada a cumuliforme, o sea, que de un manto unificado de nubes pasemos a cúmulos que nos permitan tener sol entrecortado durante todo el día. Será toda una diferencia para lo que puede ser el mejor día del fin de semana para planificar actividad al aire libre. Será la última jornada de la saga “viento norte a la mañana y desde el este a partir del mediodía”, por lo que el mercurio volverá a estar condicionado por la falta de aporte de aire caliente y la pobre insolación de superficie. Se estima una mínima de 21°C para un día térmicamente muy agradable con el termómetro recortándose en 27°C, quizás la afición veraniega se encuentre decepcionada por el bajo registro que desaliente planes de pileta. Toda la jornada transcurrirá con una muy baja probabilidad de precipitación por lo que algún capricho de algún nubarrón aislado no desentonaría. La mañana es la franja mas inestable y la noche pareciera estar completamente a salvo para los que quieran salir.

Domingo: otra vez puede llover

La lluvia parece tener alquilado al domingo que por tercera vez consecutiva podría repetir un escenario de precipitaciones. La jornada comenzaría estable, con 21°C de mínima, cielo mayormente nublado y viento desde el norte. Se podrá sacar la mesa afuera al mediodía y hasta se podría aprovechar la tarde al aire libre, cuando el cielo empezaría a mostrar las primeras desmejoras que nos llevarían a un atardecer que pueda ofrecer alguna tormenta aislada. Se espera una máxima de 27°C para una jornada dominical con la lupa puesta en las últimas horas de la tarde con el ingreso de un frente frío que podría anunciarse con algunos chaparrones intermitentes. Si tiene alguna actividad hasta la noche, no pierda las esperanzas, las simulaciones indican que lo que podría llover es poco y nada, pero no le cerramos la puerta a que el primer pulso frío ingrese de la mano de alguna lluvia cortita pero activa.

Spoiler alert

La semana que viene no ofrecerá descenso de aire caliente sostenido, la veleta rotará por todos los cuadrantes por lo que seguiremos completamente diferenciados de cualquier escenario de calor intenso, al igual que esta semana se estiman máximas sub 30°C, toda una gentileza de fin de año. No hay previsión de lluvias y varias jornadas podrían ofrecer cielo despejado.

Eso es todo, amigos y amigas. Yo sé que los aburro subrayando el hecho de seguir distantes del calor extremo, pero es todo un logro desandar diciembre sin sobresaltos térmicos que se traducirían en una pésima calidad de vida para todos. A partir de mañana se abre una ventana de inestabilidad que nos hará mirar con desconfianza a cada nubarrón, pero la probabilidad de lluvia más certera se dará hacia el final del fin de semana por lo que no se dejen amedrentar por los íconos de lluvia que le pudieran caber a las próximas jornadas. El domingo podría volver a llover por tercera vez consecutiva por lo que deberá posponer su revancha atmosférica hasta la semana que viene, quizás la cuarta sea la vencida.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli