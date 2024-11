El ejercicio que en 10 minutos equivale a correr media hora

La vida fitness se volvió muy común. La actividad física se convirtió en un gran aliado para la salud, ya que ayuda a prevenir algunas enfermedades y fortalecer los músculos. A veces el ritmo acelerado de la vida y el trabajo diario hace que algunas personas no puedan contar con el tiempo suficiente para hacer ejercicio o para ir el gimnasio.

Un trabajo realizado por varios investigadores y publicado por la revista Research Quarterly for Exercise and Sport arrojó que existe una rutina de solo 10 minutos que puede ayudar y tiene los mismo beneficios que correr durante media hora: saltar la soga.

Esta nueva alternativa está ganando popularidad no solo por ser rápida, eficaz y fácil de realizar desde su casa y le ayuda a mejorar su condición física, ofreciéndole resultados similares a los de entrenamientos más largos.

A veces correr no es la mejor opción, ya que algunas personas carecen de tiempo y espacio para realizar este ejercicio, pero el estudio identificó que saltar la soga durante 10 minutos tiene beneficios similares, que trotar durante 30 minutos.

Esta actividad física no solo mejora la salud cardiovascular, sino que también es ideal para aquellas personas que tienen una agenda ocupada y no pueden dedicarse hacer entrenamientos largos. El estudio analizó cómo saltar la soga y el running impactaron en la eficiencia cardiovascular de un grupo de 92 estudiantes universitarios hombres.

Para poder determinar los beneficios de ambos ejercicios los participantes fueron divididos en dos grupos y lo hicieron durante seis semanas consecutivas. El primero realizó 10 minutos de salto de soga diariamente, mientras el segundo dedicó 30 minutos diarios a correr.

Antes y después de realizar este experimento, los científicos evaluaron la condición física de los participantes utilizando la prueba de esfuerzo de Harvard, en la que utilizaron un test confiable para medir la capacidad cardiovascular.

Los resultados de esta investigación los dejó sorprendidos, ya que al pasar las seis semanas ambos grupos mostraron una mejora significativa en su eficiencia cardiovascular, lo que indicó que tanto el saltar la soga como correr, son ejercicios efectivos para mejorar la salud del corazón y los pulmones.

Algo que les llamó mucho la atención fue que a pesar de la diferencia en la duración del ejercicio, el grupo que saltó la soga durante 10 minutos obtuvo resultados similares al grupo que corrió durante 30 minutos.

Este hallazgo resalta la importancia de este deporte, ya que ofrece una entrenamiento de alta intensidad en menos tiempo y la convierte en un gran aliado para aquellas personas que no suelen tener tanto tiempo.

Además, el salto de soga no solo es una herramienta divertida para hacer ejercicio, sino que ofrece varios beneficios para la salud en la que se encuentran mejorar la salud cardiovascular, la quema de calorías y el fortalecimiento de los músculos, ayuda a la coordinación y el equilibrio y, es accesible y económico.

Contraindicaciones

Aunque suele ser un deporte que ayuda a la salud, antes de hacerlo es importante que consulte con su médico si lo puede realizar, ya que las personas con lesiones en rodillas o tobillos, muslos, glúteos, o que tengan problemas en la columna, corazón, pulmones o con sobrepeso deben abstenerse a realizarlo.

El sitio web Mujer hoy destaca los beneficios de saltar la soga para bajar de peso, especialmente para las personas que tienen más de 50 años, siempre y cuando cuenten con la supervisión de un profesional.

