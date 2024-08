El ejercicio sencillo que puedes probar en este test de longevidad: los 30 segundos que determinan el estado de tu salud

Escuchar

Desde hace siglos, los científicos estudian el proceso de envejecimiento humano. Mientras que unos buscan métodos para retrasarlo y frenar su impacto, otros sueñan con descifrar a una fórmula que permita, de algún modo, determinar cuántos años vivirá una persona. Si bien es cierto que se hicieron grandes avances y que la expectativa y calidad de vida es mucho más alta que en décadas pasadas, nadie puede predecir aún los años que alguien tiene por delante. Sin embargo, sí hay algunos indicios en la salud que pueden dar una pista.

Es el caso de test de fuerza de agarre, un estudio elaborado en 2019 y publicado en la National Library of Medicine (NIH según sus siglas en inglés), que sostiene que existe un “biomarcador indispensable para las personas mayores”.

Hacer un ejercicio moderado de al menos 30 minutos al día es uno de los hábitos que pueden impactar sobre tu longevidad. LA NACION

Este estudio detalla que “la fuerza de agarre es, en gran medida, un explicador de la fuerza general concurrente”, que brinda información sobre el estado de “la función de las extremidades superiores, la densidad mineral ósea, las fracturas, las caídas, la desnutrición, el deterioro cognitivo, la depresión, los problemas del sueño, la diabetes, la morbilidad y la calidad de vida” de las personas.

longevidad

La investigación revela que “existe un vínculo predictivo entre la fuerza de agarre y la mortalidad por todas las causas y por enfermedades específicas”. En ese sentido, concluye que ”puede recomendarse como una medición independiente o como un componente de una pequeña batería de mediciones para identificar a los adultos mayores en riesgo de un estado de salud deficiente”.

En qué consiste el test de fuerza de agarre

Se trata de un ejercicio simple -o al menos en apariencia- que consiste en poner a prueba la fuerza de agarre colgándose de una barra y cronometrar cuánto tiempo se es posible mantenerse sin soltarse.

La investigación determinó que mantenerse colgado durante 30 segundos es un buen objetivo para las mujeres, mientras que para los hombres, el tiempo se eleva a 60 segundos.

Dominadas colgantes (Dead hang pull up) El País - Uruguay

Si estos tiempos se consiguen, se concluye un buen estado general de la salud de la persona que hizo el test, pero si no se llega, puede indicar algún problema. De todos modos, el que no se haya conseguido el objetivo no quiere decir que no se pueda seguir practicando para fortalecer los músculos y lograrlo a futuro.

“Las investigaciones vinculan la disminución de la fuerza de agarre a una serie de problemas de salud adversos, como enfermedades cardíacas, artritis, osteoporosis, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. También se ha descubierto que es un predictor de la probabilidad de complicaciones posquirúrgicas, tiempo de recuperación posquirúrgica y mortalidad”, explicaron las especialistas Eve M. Glazier y Elizabeth Ko de UCLA Health.

Cómo realizar la prueba de fuerza de agarre o dead hang

Para realizar la prueba solo se necesita una barra de dominadas y un cronómetro.

Se debe buscar una barra que no sea demasiado alta (idealmente una que se pueda alcanzar parándose en puntas de pie) o colocar un banco o plataforma estable debajo para no tener que saltar muy alto para alcanzarla y sujetarse.

debajo para no tener que saltar muy alto para alcanzarla y sujetarse. Si uno nunca se ha colgado de una barra de dominadas, es necesario tener cuidado en caso de que las manos se resbalen o falle el agarre (secar el sudor de las manos, por ejemplo).

(secar el sudor de las manos, por ejemplo). Sujetarse de la barra con ambas manos y mantenerse colgado. Se recomienda respirar profundamente. Cuando ya no se pueda sostener más el peso, soltarse. Se puede volver a intentar varias veces, siempre tomando el tiempo con un cronómetro.

LA NACION