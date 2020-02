El video del cálido recibimiento del perro a la astronauta. Fuente: Facebook.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de febrero de 2020 • 13:01

A través de un video en su página de Facebook, la astronauta estadounidense Christina Koch, que pasó casi un año en la Estación Espacial Internacional (EEI), mostró cómo su mascota la recibió al llegar a casa.

"No estoy segura de quién estaba más emocionado. Me alegro de que me recuerde después de un año", escribió Koch este jueves en sus redes junto al video del reencuentro con su perro. Esta emocionante situación se viralizó llegando a casi 2.7 millones de reproducciones.

Koch, quien regresó la semana pasada a la Tierra, se convirtió en la mujer que más tiempo estuvo en una vuelo espacial, precisamente 328 días. Ahora la NASA espera que brinde nuevos datos sobre los efectos de los viajes extensos para la salud.

Estos factores, que se estudiarán en los próximos meses, podrían resultar útiles para el objetivo de la agencia espacial estadounidense de construir una estación permanente en la superficie de la Luna en la próxima década.

La felicidad de la astronauta Cristina Koch al salir de la cápsula. Fuente: Reuters. Fuente: Reuters