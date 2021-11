El enojo de motociclistas brasileros cuando en Misiones les cargaron gasoil en lugar de “gasolina”

Un grupo de motociclistas brasileros denunció un insólito episodio que vivieron al cruzar la frontera con la Argentina. A través de un video que circula por las redes sociales, los “motoqueros” advirtieron que les cargaron gasoil en vez de “gasolina”, tal y como le habían pedido al playero.

En una de las imágenes que circularon se puede ver a los hombres intentar, en reiteradas ocasiones, encender sin mucho éxito una de las Harley Davidson en la que se transportaban. “Colocaron diésel porque aquí no es gasolina, es diésel. Hemos viajado por todo el mundo y nunca vimos colocar diésel a una motocicleta”, se quejó el dueño del costoso vehículo.

Les cargaron gasoil en lugar de “gasolina” y su reacción se hizo viral

Según trascendió, el hecho se dio en la localidad de Garupá, en la provincia de Misiones. “Es una Harley Davidson”, agrega otro, visiblemente indignado con la situación, que los obligó a pernoctar en ese lugar. “Le preguntamos no sé cuántas veces ¿tiene certeza de que es gasolina?”, añade uno. El turista también explicó que el playero les dijo que en efecto “era gasolina” lo que le estaba poniendo al vehículo. “Y era diésel. No sabe lo que es gasolina”, denunciaron los brasileros.

Los conductores también grabaron las imágenes de la motocicleta que, aparentemente, por el cambio de combustible, emanaba un humo negro y comenzó a presentar fallas en el sistema.

El enojo de los motociclistas porque les cargaron gasoil a la Harley Davidson

Qué pasa si se carga gasoil en lugar de nafta

Una de las pesadillas que pueden ocurrirle a cualquier conductor es que su vehículo sea llenado con un tipo de combustible distinto y que pueda ser perjudicial para el motor. Por ejemplo, un tanque naftero no puede ser cargado con gasoil o viceversa, porque, además, no pueden proporcionarle al motor la temperatura necesaria para la combustión. De acuerdo con los expertos, en caso de percatarse de que se ha cargado un motor a nafta con gasoil, lo más recomendable es no mover el vehículo y tampoco hacer contacto con la llave, ya que esto podría empeorar el escenario.

En caso de introducir gasoil a un tanque a nafta, el motor se detendrá a los pocos minutos y generará una falla en el sistema que solo podrá ser solucionado con un lavado, limpieza del tanque y los inyectores. Esto también podría deteriorar e inhabilitar algunas funciones de la nave. Además, el gasoil tiene algunos componentes aceitosos que pueden impregnarse en el tanque y por todo el sistema que pueda pasar. Es por esto que pueden dañar los inyectores y afectar el catalizador.