El evento que reúne profesionales del más alto nivel. La vanguardia en láser, estética y tecnología médica.

En los últimos años fuimos aprendiendo que no existe un único canon de belleza, sino que la tendencia está puesta en aceptar la naturalidad de los cuerpos. Por lo tanto, la medicina estética busca lograr un equilibrio que resalte la mejor versión de cada uno a través de distintos tratamientos y métodos específicos para adaptarse cada vez más a los deseos y necesidades de las personas.

¿Qué es LET? Es un espacio de networking y capacitaciones integrales en Láser Estética y Tecnología Médica que tiene como objetivo proporcionar a los médicos especialistas, ya sean dermatólogos, cirujanos plásticos y médicos especialistas en estética, las últimas actualizaciones académicas y de la industria para su progreso profesional. Es un congreso científico presencial y único en Argentina diseñado para aquellos médicos especialistas que quieran capacitarse junto a reconocidos profesionales a nivel mundial con talleres prácticos y hasta hands on.

Los días 22 y 23 de septiembre se realizará el evento LET 2022 en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires. Serán dos días dedicados a capacitaciones sobre láser, estética y tecnología con talentosos speakers y especialistas.

El congreso está diseñado para los profesionales:

Dermatólogos

Cirujanos plásticos

Ginecólogos

Médicos especialistas en salud estética

Podés inscribirte y conocer todas las conferencias a través de su página web; WhatsApp: +54 9 11 3681-3740; o por Instagram @let.capacitaciones

Desde el 2018 LET ofrece innovación y Workshops de alto nivel con talentosos y renombrados médicos para llevar a cada consultorio un aprendizaje profesional y una experiencia única. También es una excelente oportunidad para fortalecer contactos profesionales con otros médicos.

LET’s PLAY y LET Consumer.

LET Consumer y LET’s Play es un espacio para conocer todas las tendencias en medicina estética. Este evento tendrá lugar el día 23 de septiembre en el Salón Félix del Hotel Four Seasons Buenos Aires, una vez finalizado el congreso LET. LET Consumer está orientado a aquellos influencers beauty y consumidores que quieran conocer las últimas innovaciones y avances en láser estética y tecnología.

Con una charla con lenguaje simple y dinámico, accesible a todo público, el Dr. Lucas Ponti será el anfitrión, acompañado por la Dra. María José Araujo, Dra. Clara Hernández Gascón y Connie Ansaldi. También están presentes reconocidas influencers como la Licenciada C @lic.ceciliace; Coty Crotto & Maru Gándara de @MuyMona; y Path Sanchez @pathsanchez, que ampliarán con temas de belleza, estética y actualidad.

Además, se podrá recorrer la sala de exhibiciones de los sponsors de LET, conocer las novedades de cada marca y recibir sus productos.

A modo de cierre del evento, se realizará la fiesta LET’s PLAY en los jardines del Four Seasons Hotel, para que médicos, influencers y periodistas disfruten un buen rato con finger foods, cocktails y juegos sorpresa por parte de los sponsors platinum.

Último congreso LET en el Four Season Hotel de Buenos Aires

LET.G

El 20 de septiembre se realizará el congreso dedicada a las últimas tendencias en láser, estética y tecnología genital femenina. Este congreso está pensado para profesionales del área de la ginecología, tocoginecología, dermatología, cirugía plástica y médicos especialistas de la salud estética.

Estará a cargo de médicos referentes: Dra. María José Araujo, Dra. María Luz Bastardas, Dr. Alejandro Carbone, Dr. Diego Bujanda y Dr. Daniel Galimberti.

El programa cuenta con una variedad de temáticas que abarcan todo sobre la estética genital femenina: el desarrollo de anatomía básica y aplicada quirúrgica y funcional, dispositivos basados en energías, células madres, grasa, lipotransferencia, implantes y toxinas, enfoque hormonal, entre otros.

Para finalizar el encuentro, habrá un cocktail con las influencers lic. Cecilia Ce y Alejandra Rampolla quienes, junto a médicos e influencers, hablarán del impacto que tienen los avances en láser estética y tecnología en la sexualidad femenina y las nuevas tendencias en la mujer. Además, se ampliarán los tópicos a través de medios partners y especializados en salud y estética genial femenina (La Nación y Para Tí).

Podés inscribirte y conocer todas las conferencias a través de su página web; WhatsApp: +54 9 11 3681-3740; o por Instagram @let.capacitaciones.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.