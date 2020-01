El huracán Meghan. Todas las polémicas desde su llegada a la Casa Real

La actriz llegó a la Familia Real hace poco más de tres años y desde entonces se vio enredada en distintos escándalos. Fuente: HOLA - Crédito: Cover

En diciembre de 2016, después de algunos meses de relación -que incluyeron viajes y encuentros a escondidas-, el príncipe Harry (sexto en la línea de sucesión) y Meghan Markle (actriz, divorciada, norteamericana y feminista) se mostraron en público por primera vez, con la aprobación de la reina Isabel II. Desde entonces vivieron su relación bajo el calor de los flashes y, muchas veces sin quererlo, se vieron enredados en distintos escándalos. Aquí, un recuento cronológico de sus polémicas más resonantes.

Septiembre de 2017. Trevor Engelson, el primer marido de Meghan, preparó un piloto de una serie que contaba la historia de un hombre al que su mujer lo deja para irse con un príncipe británico. Después se conoció que el productor desistió de llevarla adelante por presión de Meghan y su entorno.

Noviembre de 2017. La familia de Meghan aprovecha la fama repentina. Unos días después de que anunciaron su compromiso, Samantha Grant, medio hermana de Meghan, a quien no veía desde 2011, apareció en un programa de la televisión británica para hablar del noviazgo y manifestar sus deseos de reconciliarse con ella y asistir a la boda real.

Abril de 2018. Thomas Markle Jr. le escribió una carta a Harry en la que criticaba a su hermana Meghan: "Es muy evidente que su pequeña fama de Hollywood se le subió a la cabeza para convertirla en una mujer hastiada, superficial y vanidosa que hará una broma de usted y de la herencia de la familia real", decía. Y le advertía al príncipe que no era "demasiado tarde" para cancelar el gran evento.

Mayo de 2018. Días antes de la boda salieron a la luz unas fotografías de Thomas Markle, el padre de la novia, leyendo libros sobre Inglaterra, haciendo deporte para mejorar su figura y probándose un jacquet. Enseguida se supo que había cobrado una importante suma de dinero por hacerlas y estalló el escándalo.

Mayo de 2018. Se celebró la boda real sin la presencia de Thomas Markle -quien tuvo un infarto y no pudo llevar a su hija al altar- ni la de Samantha Grant y Thomas Markle Jr., que no figuraron en la lista de invitados.

Junio de 2018. El padre de la duquesa vuelve a la tevé: después de haberse perdido la boda y, una vez más, sus indiscreciones complicaron la relación de la pareja real y el palacio. Thomas lamentó "ser una nota al pie de página de la historia" en el casamiento de su hija, pero agradeció que el príncipe de Gales estuviera allí para acompañarla.

Noviembre de 2018. Meghan enfrentó su primera crisis en la corte británica cuando algunos tabloides relacionaron la renuncia de una de sus asistentes con el trato que ella le dispensa al staff a su servicio.

Enero de 2019. Un informe del blog de moda UFO No More aseguró que la duquesa es la royal que más gastó en ropa durante 2018: medio millón de euros sin contar su vestido de novia, diseñado por la casa Givenchy.

Febrero de 2019. Embarazada de siete meses, Meghan viajó a Nueva York para hacer un baby shower con sus amigas. La ausencia de su cuñada, la duquesa de Cambridge, dio origen a los rumores sobre la rivalidad entre ellas. Medios británicos dijeron que la celebración habría costados 200 mil dólares.

Febrero de 2019. The Mail on Sunday publicó una carta privada que la duquesa le había enviado a su padre y desató la ira del príncipe Harry, que defendió públicamente a su mujer del "acoso mediático". En ella, la duquesa le ruega a su padre: "Si me quieres, como dices a la prensa, por favor, para. Por favor, déjanos vivir nuestras vidas en paz. Por favor, deja de mentir, por favor, deja de causar tanto daño".

Mayo de 2019. Nació Archie Harrison Mountbatten-Windsor, y la pareja decidió no usar ningún título real para su hijo. A contramano de las costumbres británicas, Meghan y Harry tardaron varios días en dar a conocer detalles como el nombre del bebé y el lugar de nacimiento. Y siguiendo con la decisión de hacer todo a su manera, en la primera foto oficial de Archie es Harry quien tiene al bebé en brazos (las mujeres de la familia real, empezando por la reina Isabel II y siguiendo por Diana de Gales o la duquesa de Cambridge, todas sostuvieron a sus hijos a upa para la foto debut).

Junio de 2019. Se mudaron a Frogmore Cottage, una casa de campo muy cercana al castillo de Windsor, tras una exhaustiva reforma que duró seis meses y costó 2,6 millones de euros. La salida de los duques de Kensington alimentó el enfrentamiento entre Harry y su hermano William.

Julio de 2019. El Palacio de Kensington anunció que Meghan y Harry se separarían de los duques de Cambridge para crear su propia fundación caritativa. Más rumores de pelea entre los hermanos.

Octubre de 2019. Con la publicación del documental Harry & Meghan: An African Journey, volvieron a ser el centro de las críticas: lo que iba a ser un seguimiento al tour de la pareja por África terminó en una confesión de lo duro que había resultado la persecución de la prensa en su primer año de matrimonio. "No me van a obligar a jugar el juego que mató a mi madre", dijo Harry.

Octubre de 2019. Los duques de Sussex emprendieron una batalla legal contra los medios de comunicación británicos y demandaron a The Mail On Sunday, que en febrero había publicado la carta que Meghan le escribió a su padre.

Diciembre de 2019. Anunciaron que se tomarían seis semanas sabáticas y pasaron Navidad en Vancouver, con la madre de Meghan, Doria Ragland, y Archie.

Enero de 2020. A través de su cuenta de Instagram, sin consultarlo con la Casa Real, manifestaron su decisión de dejar de ser miembros "seniors" de la familia real. Los medios británicos bautizaron el portazo como "MEGXIT".