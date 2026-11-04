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El lugar estratégico en el que hay que colocar un vaso con arroz en noviembre para atraer abundancia al hogar

Según el Feng Shui, este alimento simboliza la prosperidad, la estabilidad económica y el bienestar familiar; pero solo es efectivo si se coloca en una zona poco utilizada del hogar

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El arroz es un elemento fundamental de la cultura china que atrae la abundancia
El arroz es un elemento fundamental de la cultura china que atrae la abundancia(Foto: Generada con IA)

Con la llegada de noviembre, muchas personas buscan renovar las energías de sus hogares y atraer nuevas oportunidades antes de que termine el año. En este contexto, el Feng Shui recomienda un sencillo ritual que tiene como protagonista a un alimento presente en casi todas las cocinas: el arroz.

El mismo consiste en colocar un vaso con arroz en el recibidor, cerca de la puerta principal de la vivienda. Esta ubicación no es casual, ya que la entrada es conocida como la boca del Chi, el espacio por donde ingresa la energía vital que circula por el hogar.

Para realizar el ritual, se aconseja colocar el arroz en un vaso limpio y apoyarlo sobre una repisa, una mesa pequeña o algún mueble cercano a la entrada. Lo importante es que permanezca en un sitio ordenado y no obstaculice el paso. Además, esta práctica recomienda mantener el recibidor iluminado, despejado, limpio y libre de objetos innecesarios, ya que el orden es considerado un elemento fundamental para favorecer la circulación de la energía.

El arroz es una comida fundamental de la cultura china
El arroz es una comida fundamental de la cultura china(Foto: Pexels)

Otra alternativa es ubicar el vaso con arroz en el sector sureste de la casa, asociado tradicionalmente con la riqueza y la prosperidad dentro del mapa Bagua, una herramienta utilizada por el Feng Shui para interpretar las distintas áreas de una vivienda.

¿Qué significa el arroz en el Feng Shui?

¿Cuáles son los beneficios de colocar arroz en la puerta de entrada de la casa?
¿Cuáles son los beneficios de colocar arroz en la puerta de entrada de la casa?

El arroz es uno de los alimentos más importantes de la cultura china, ya que durante miles de años fue una parte fundamental de su alimentación y un símbolo de sustento y bienestar. Por su valor histórico y cultural, también adquirió un significado especial dentro del Feng Shui, donde se lo relaciona con la abundancia, la prosperidad y la estabilidad familiar. Según esta tradición, el arroz representa:

  • Abundancia: simboliza el deseo de que nunca falten alimentos ni recursos en el hogar.
  • Prosperidad económica: se asocia con la riqueza, el crecimiento financiero y las nuevas oportunidades.
  • Fertilidad: representa la capacidad de generar vida, desarrollar proyectos y comenzar nuevas etapas.
  • Estabilidad familiar: está vinculado con la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de quienes habitan la vivienda.
  • Buena fortuna: simboliza los deseos de éxito, armonía y prosperidad.
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