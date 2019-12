El macho equivocado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2019

Desde la convulsionada Santiago de Chile, la letra del colectivo performático Lastesis recorre el mundo: "El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves./ Es feminicidio. Impunidad para el asesino. Es la desaparición, es la violación./ Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía./ El violador eras tú. Son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente./ El Estado opresor es un macho violador..." En una poderosa coreografía, grupos cada vez más numerosos de mujeres usan vendas negras en los ojos para denunciar la violencia machista e institucional. Un violador en tu camino sonó por primera vez en la capital chilena el 25 de noviembre último, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Acompañaba las demandas de una Constitución más igualitaria; según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, en estas seis semanas de protestas hubo 93 víctimas de abusos sexuales por parte de agentes del Estado.

El grito más fuerte -bailado a ciegas y al ritmo de la música electrónica- es: «Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía». La frase se repite también en las redes, donde -con el hashtag #UnVioladorEnTuCamino- cientos de mujeres narran sus historias de violencia sexual, junto a la edad, el lugar y la ropa que llevaban puesta cuando fueron agredidas.

Ese grito ciego parece, a la vez, metáfora de un Estado que tantas veces pretende no ver los abusos (sólo el 8% de las causas por violación resulta en una condena en Chile) y de la vulnerabilidad que se une para exigir respuestas. En sólo quince días, se oyó en Valparaíso -donde nació el colectivo-, Sydney, México DF, Madrid, Barcelona, París, Nueva York, Bruselas, Bogotá, Monterrey, Berlín, Estambul, Londres, Quito, Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Esta semana más de diez mil mujeres mayores conmovieron de nuevo al mundo con su versión senior, haciendo sentadillas con los ojos vendados en las afueras del Estadio Nacional de Chile. "Esta generación ya no permite las prácticas que nosotras naturalizamos. Y nos enseña a crecer", dijo la docente que convocó a bailar a "las madres y las abuelas".

Lo que algunas no saben (o prefieren ignorar) de este lado de la Cordillera es que el grito de Lastesis está basado en textos de la antropóloga argentina Rita Segato, reconocida internacionalmente por analizar la violencia machista y, en particular, la violación, como un mandato de la masculinidad fragilizada. Hasta hace unos meses, Segato -que abrió este año la Feria del Libro con un celebrado discurso- era considerada una referente unívoca para las feministas argentinas, capaz de cerrar la grieta aun estando dispuesta a discutir, sin pelos en la lengua, dogmas como los escraches y el punitivismo. Pero cuando cuestionó el machismo y el autoritarismo de Evo Morales y recordó que alguna vez el líder boliviano había dicho incluso que, al retirarse, lo haría con su coca, su charango y su quinceañera, se convirtió ella misma en víctima de un virtual linchamiento colectivo. "Son agresiones políticas que delatan la voluntad de poder, la voluntad opresiva de los líderes", dijo Segato sobre Morales (cuya renuncia forzada no justifica): era un incómodo ejemplo de su tesis, la misma que conmueve al mundo.

A la luz de la reacción que provocó en tantas que cantan y bailan con los ojos vendados, quizá vale preguntarse si ese grito contra el macho opresor no se silencia a veces cuando apunta contra el macho equivocado. Entonces, la venda negra toma la forma triste de otra metáfora: la que nos ponemos para ignorar que el patriarcado no habita sólo en la vereda de enfrente, y aun convencidas de que crecimos y aprendimos la lección, volvemos a aleccionar, como antes, a quienes se atreven a cuestionarlo.