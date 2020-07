El Malba celebra la Fiesta de la Lectura de manera virtual

La undecima edición del evento se realizará el sábado 25, a distancia

Daniel Gigena Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2020

Con el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) cerrado a causa de la pandemia de coronavirus desde inicios de marzo, la undécima edición de la Fiesta de la Lectura de Invierno, que se celebra el sábado 25, será virtual y a distancia. El programa contempla actividades para chicos, jóvenes y adultos que, en vez de acomodarse en los pufs de la planta baja del Malba o en las butacas del auditorio para leer en silencio o escuchar a los escritores, solo tendrán que verificar su conexión a internet y prepararse un té u otra bebida espirituosa.

Magdalena Arrupe, del Departamento de Malba Literatura, señala que la idea del festejo fue desde el inicio "habitar el museo con cada cambio de estación, y abrirlo a los lectores y lectoras", algo que en esta temporada resulta imposible.

"El hecho de que sea virtual nos generó nuevos desafíos y también nos suscitó nuevas inquietudes -dice-. Las actividades fueron pensadas para transmitir la lectura y la escritura también como prácticas. Para salir de la trampa de ser espectadores permanentes de las pantallas, en esta edición decidimos abrir una ventana a los distintos oficios en torno al libro e invitar a especialistas".

La fiesta comienza a las 11.30, con un taller para niños a cargo de la bibliotecaria Greta Gamondes, que compartirá la lectura de poemas de Jorge Luján, Federico García Lorca, María José Ferrada y Fabio Guerra, entre otros autores, para ceder luego el paso a la creatividad de los chicos. Ellos darán voz a los objetos que habitan en sus casas, crearán idiomas secretos y fantasearán con el más allá de la pandemia. Como todas las actividades en esta jornada, esta también es gratuita y, debido a que los cupos en Zoom son limitados, se la puede seguir en vivo desde el canal de YouTube del Malba.

A las 14.30, el ilustrador e historietista Luis Scafati mostrará desde el escritorio de su casa el proceso de composición de personajes de papel.

A partir de las 16.30, Sandra Marin, encuadernadora y autora de fanzines, brindará el taller "Microlibro origami", con las técnicas necesarias para realizar una autopublicación creativa y original. Hay que tener a mano hojas A4 blancas y en color, tijera, pegamento y lápices de colores. "Queremos ofrecer al público herramientas que permitan escribir, ilustrar, encuadernar en los hogares materiales propios -agrega Arrupe-. Con la posibilidad de terminar el día habiendo anotado algún nuevo autor que no conocías, conocer una técnica de encuadernación tipo fanzine, llevarte ideas para ilustrarlo, el germen de un libro que puedas armar en tu casa".

A las seis en punto, el escritor y exlibrero Salvador Biedma recomendará lecturas para pasar el invierno. "Recomendar libros siempre es una alegría y una responsabilidad -dice el autor de Además, el tiempo-. Un modo de compartir algo que casi siempre se hace solo y que, a la vez, forma parte de una larga cadena. Uno tiene ciertos libros o autores que siente que lo marcaron de manera muy especial, pero creo que muchos los he mencionado otras veces que tuve la suerte de que me invitaran a recomendar. Por ejemplo, El limonero real, de Juan José Saer, o La casa en la colina, de Cesare Pavese, o la poesía de Alda Merini o de Adélia Prado. Me sentiría muy reiterativo si dijera una mayoría de títulos que ya elegí en otras ocasiones. Entonces, se me ocurrió hablar de algunos autores africanos que me gustan, de algo de poesía de escritoras uruguayas y también es probable que incluya algún libro con un contenido más lúdico, con ilustraciones y demás, y algo de escritores argentinos más bien jóvenes y de provincias". Para tomar nota, esta actividad se podrá seguir en vivo desde la cuenta de Instagram del Malba (museomalba).

El cierre de la fiesta quedará, como corresponde, a cargo de los poetas. A las 19, invitados por Juan Fernando García, leerán Mercedes Araujo, Francisco Bitar, la madrileña Mercedes Cebrián, Patricio Foglia y Andi Nachon, los seis vía Instagram, mientras cae la noche invernal.