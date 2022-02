El “mini otoño” anuncia su vuelta

No hay mejor festejo que aguarle la fiesta al rival. Se le puede refregar en la cara todo tipo de éxitos; pero, a veces, si no se puede triunfar, ver fracasar al rival no está tan mal. Tal es así que -nuevamente- el “team invierno” volverá a ganar de visitante con un sábado otoñal y una mañana de domingo invernal en pleno febrero. Al igual que la semana pasada, se cancelará la pileta y se le sumará una frazada a la cama. Se vuelve a desdibujar al verano, como un plato de fideos con tuco que cae sobre un inmaculado saco blanco. Es el placer de arruinar una jugada perfecta, idílica y épica como esa tapa de Ginóbili a Harden en el último segundo. En este contexto, finalmente, el calor intenso vuelve, pero no llega a ser extremo ni logra mantenerse, por lo que el verano volverá a irse silbado otro fin de semana más.

Jueves: vuelve el calor intenso

Hoy regresa el verano intenso a la ciudad. Después de varias jornadas térmicamente tranquilas, volveremos a tener un día difícil para andar bajo el sol, con una tarde muy calurosa. La jornada comenzará con un importante descenso de aire caliente, con 19°C de salida y cielo mayormente despejado. El sol y el viento norte empujarán al mercurio hasta los 32°C vespertinos para configurar una tarde de intenso calor, con el verano reconquistando su corona. Sobre el cierre del día, vuelve a rotar la veleta anunciando viento desde el río para atenuar la temperatura nocturna, que igual será alta, con 27°C, y bajará recién a la medianoche.

Viernes: a la noche llega el alivio

Cuando todo parece que se desmadra, llegará un frente frío salvador para tumbar al termómetro e inaugurar un nuevo segmento de temperaturas más bajas. Pero eso será a la noche y antes habrá que desandar otra jornada muy calurosa. Se espera una mínima de 23°C y, desde media mañana, se irá escalando hasta 33°C vespertinos, cuando la humedad nos podría entregar una sensación térmica mucho más alta. Si el frente se adelanta, quizás no lleguemos a una tarde tan calurosa, pero todo indica que el alivio llegará a la noche, con probabilidad de chaparrones. Aquellos que tengan alguna actividad nocturna deberán esperar hasta último momento: puede llover en las últimas horas del día y extenderse por toda la madrugada.

Sábado: vuelve el “mini otoño”

El sábado comienza con cielo mayormente nublado. La probabilidad es baja, pero hay lugar para alguna lluvia cortita y aislada durante la mañana, e incluso algunos modelos extienden la inestabilidad hasta media tarde. Se espera una jornada ventosa, con poco sol para anotarle al sábado un nuevo “mini otoño”, que defraudará a aquellos que esperaron hasta el fin de semana para meterse a la pileta. El mercurio se mantendrá totalmente sedado por las ráfagas frías, para llegar a apenas 25°C vespertinos. Si no llueve a la tarde, la temperatura será muy cómoda para salir sin tener que soportar un calor intenso como las últimas jornadas. Pareciera que la noche estará a salvo de precipitaciones y, hacia la medianoche, comenzará un abrupto descenso de temperatura. Los que salgan y vuelvan tarde deberán abrigarse mucho.

Domingo: mañana de invierno, tarde de primavera

La jornada dominical nos devolverá al sol, lo cual será muy útil para sobrellevar un irreconocible amanecer con 12°C (todavía más frío en el conurbano). Se espera un día estable, con ambiente agradable para, aprovechando el poco viento, sacar la mesa al mediodía. La tarde mostraría 28°C, conservando la poca nubosidad. Desde ya, el domingo parece ser la mejor opción a la hora de elegir un día del fin de semana para planificar actividad al aire libre.

Spoiler alert

El verano saca chapa la próxima semana con cuatro días consecutivos a puro sol, con tardes de 33°C a partir del martes. Si bien sube mucho la temperatura, no llegaremos a un escenario sofocante y el viernes 17 arribaría un frente frío para cortar la racha de tardes calurosas.

Eso es todo, amigos y amigas. A pesar de cada repunte térmico, siempre viene una barrida de aire frío para salvarnos; lastima que la sigue ligando el sábado, cuando aquel día muchos hasta podrían disfrutar las altas temperaturas. La afición veraniega volverá a quedar completamente desconcertada en la mañana del domingo, pero rápidamente se revertirá la situación. A pesar de algunos días calurosos como el de hoy y como los que nos esperan la semana que viene, seguiremos distantes de cualquier escenario de ola de calor.

Para los que están en la Costa Atlántica: aprovechen los 29°C de hoy, porque mañana se pincha el día y las playas se suman al fin de semana de “mini otoño”, con máximas de 20°C.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli