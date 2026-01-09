El mito de la fuerza de voluntad para perder peso y por qué a algunos les cuesta más adelgazar que a otros.

“Las personas con sobrepeso solo necesitan más autocontrol”. “Se trata de responsabilidad personal”. “Es simple: simplemente come menos”.

Estos fueron algunos de los 1.946 comentarios publicados por los lectores en un artículo que escribí el año pasado sobre inyecciones para bajar de peso.

La idea de que la obesidad es simplemente cuestión de fuerza de voluntad es compartida por muchísima gente, incluyendo algunos profesionales médicos.

Ocho de cada diez personas afirmaron que la obesidad podría prevenirse por completo solo con cambios en el estilo de vida, según un estudio realizado en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, publicado en la revista médica The Lancet.

Pero a Bini Suresh, una dietista que tiene 20 años de experiencia con pacientes obesos y con sobrepeso, la idea la exaspera.

Ella cree que esto es solo una pequeña parte de la realidad.

“Con frecuencia veo pacientes muy motivados, con conocimientos y que se esfuerzan constantemente, pero aun así luchan con el peso”.

“Términos como ‘fuerza de voluntad’ y ‘autocontrol’ no son adecuados”, coincide la doctora Kim Boyd, directora médica de WeightWatchers (un programa especializado para perder peso).

“Durante décadas se le ha dicho a la gente que comer menos y moverse más ayuda a perder peso... [Pero] la obesidad es mucho más compleja”.

Ella y otros expertos con los que hablé señalan que existen innumerables razones por las que una persona puede ser obesa, algunas de las cuales aún no se comprenden del todo: pero lo que está claro es que no hay igualdad de condiciones.

Esperar que el control y el mantenimiento del peso dependan exclusivamente de la fuerza de voluntad es poco realista e injusto, argumenta Bini Suresh, jefa de dietética en la Clínica Cleveland de Londres. GETTY

Batalla contra la biología

“El aumento de peso está significativamente influenciado por los genes, y estos genes son relevantes para todos”, explica la profesora Sadaf Farooqi, endocrinóloga especialista que trata a pacientes con obesidad severa y trastornos endocrinos relacionados.

Ella afirma que ciertos genes afectan las conexiones cerebrales que regulan el hambre y la saciedad en respuesta a las señales que el estómago envía al cerebro.

“Se han encontrado variantes o cambios en estos genes en personas con obesidad, lo que significa que sienten más hambre y menos saciedad después de comer”.

La obesidad puede provocar enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. GETTY

Quizás el más importante de estos genes —al menos el más importante de los conocidos hasta ahora— sea el gen MC4R. Aproximadamente una quinta parte de la población mundial porta una mutación en este gen, que incita a comer en exceso y nos hace sentir menos saciados.

“Otros genes afectan al metabolismo: la rapidez con la que quemamos energía”, añade la profesora Farooqi.

“Eso significa que algunas personas ganarán más peso y almacenarán grasa al comer la misma cantidad de comida que otras, o quemarán menos calorías al hacer ejercicio”.

Ella estima que probablemente existan miles de genes que influyen en el peso, y que solo conocemos en detalle entre 30 y 40 de ellos.

La ciencia detrás de la dieta yo-yo (o el efecto rebote)

Pero incluso esto también es solo una parte de la historia.

Andrew Jenkinson, cirujano bariátrico y autor de “Por qué comemos demasiado”, explica que todos tenemos un peso que nuestro cerebro entiende o considera adecuado, independientemente de si es un peso saludable o no.

Se conoce como la teoría del peso ideal.

“Este [peso ideal] está determinado por la genética, pero también por otros factores, como el entorno alimentario, el entorno de estrés y el entorno de sueño”.

Esto significa que el peso corporal es como un termostato: el cuerpo intenta mantener ese rango preferido. Si el peso cae por debajo de este “punto ideal”, el hambre aumenta y el metabolismo se ralentiza, al igual que un termostato sube la temperatura cuando hace demasiado frío, según esa teoría.

Una vez que se establece el punto ideal, es muy difícil modificarlo con fuerza de voluntad, argumenta Jenkinson.

Esto también puede explicar las dietas yo-yo. “Por ejemplo, si pesas 100 kilos y tu cerebro quiere que peses 100 kilos y haces una dieta baja en calorías y pierdes 10 kilos, la reacción de tu cuerpo a eso es la misma que si te estuvieras muriendo de hambre”, afirma.

Algunas personas ganarán más peso y acumularán grasa al comer la misma cantidad de alimentos que otras, afirma la profesora Farooqi. GETTY

“Tendrá esa reacción de apetito voraz, un comportamiento que lo llevará a buscar alimento y un metabolismo lento. Estas señales de apetito son sumamente fuertes. Son tan fuertes como una señal de sed; están ahí para ayudarnos a sobrevivir…”

“Un apetito voraz es algo realmente difícil de ignorar”, indica el cirujano.

En cuanto a la ciencia que lo sustenta, Jenkinson señala el papel de la leptina, una hormona producida por las células grasas.

“Actúa como una señal para el hipotálamo, la parte del cerebro que básicamente controla el peso ideal, para indicarle cuánta energía almacena el cuerpo”.

“El hipotálamo observa el nivel de leptina y, si observa que estamos almacenando demasiada energía o demasiada grasa, automáticamente modifica nuestro comportamiento disminuyendo el apetito y aumentando el metabolismo”, agrega.

Al menos así es como debería funcionar la leptina. A menudo falla, sobre todo, en el entorno alimentario occidental.

Un informe del año pasado de The Food Foundation también sugirió que los alimentos más saludables son más del doble más caros por caloría que los alimentos menos saludables. GETTY

Esto se debe a que la señal de la leptina comparte una vía de señalización con la insulina. “Por lo tanto, si los niveles de insulina son demasiado altos, se diluye la señal de la leptina y, de repente, el cerebro deja de percibir la cantidad de grasa almacenada”.

La buena noticia es que este punto de ajuste no es fijo; puede cambiar gradualmente mediante cambios sostenidos en el estilo de vida, una mejor calidad del sueño, la reducción del estrés y hábitos saludables a largo plazo.

Al igual que reiniciar un termostato, con el tiempo, los ajustes lentos y constantes pueden ayudar al cuerpo a aceptar un nuevo rango de temperatura más saludable.

Aumento de la obesidad

Nada de esto explica el aumento de la obesidad en el mundo; después de todo, nuestros genes y la composición biológica de nuestro cuerpo no han cambiado.

La proporción de adultos clasificados como con sobrepeso u obesidad ha ido en aumento de forma constante.

Parte de esto se debe a la gran cantidad y asequibilidad de alimentos de baja calidad y altos en calorías, y en particular de alimentos ultraprocesados.

Si a esto le sumamos el márketing y la publicidad agresivos de comida rápida y bebidas azucaradas, el aumento de las porciones y las limitadas oportunidades para la actividad física (a menudo debido al diseño urbano o la presión del tiempo), se crean las condiciones propicias para este fenómeno.

En muchos países, los alimentos en los supermercados tienen etiquetas que advierten sobre su alto contenido de sal, grasas saturadas o azúcares. GETTY

Los expertos en salud pública se refieren a esto como el entorno obesógeno, un término utilizado por primera vez en la década de 1990, cuando los investigadores comenzaron a vincular el aumento de las tasas de obesidad con factores externos como la disponibilidad de alimentos, el márketing y el diseño urbano.

En conjunto, argumentan muchos expertos, estos factores crean señales y presiones constantes que incitan a comer en exceso y a la inactividad, lo que significa que incluso las personas altamente motivadas tienen dificultades para mantener un peso saludable.

Pero todo esto también explica por qué la fuerza de voluntad se ha convertido en un término con más connotaciones.

El debate sobre la responsabilidad personal

Sentada en su despacho del Ayuntamiento de Newcastle, en el norte de Reino Unido, la directora de Salud Pública, Alice Wiseman, ve comida por todas partes.

“Hay cafeterías, panaderías y restaurantes de comida para llevar. Es imposible ir a la escuela o al trabajo sin pasar por un local de comida”.

“La visibilidad importa: si pasas por muchos restaurantes de comida para llevar de camino al trabajo, es más probable que compres uno. Tu cuerpo prácticamente reacciona a la comida que lo rodea”, añade.

Wiseman cree que las nuevas medidas introducidas en Reino Unido esta semana, por ejemplo, para restringir la publicidad televisiva y en línea de comida basura —o oficialmente “comida menos saludable”— tienen sus límites.

Un informe del año pasado de The Food Foundation también señaló que los alimentos más saludables son más del doble más caros por caloría que los menos saludables.

“En familias con escasez económica, es difícil permitirse comer sano”, afirma Wiseman.

“No digo que la responsabilidad personal no tenga importancia. Pero, pensándolo bien, cabe preguntarse qué ha cambiado. No es que de repente tengamos menos fuerza de voluntad”.

Algunos sostienen que la regulación es importante para combatir la obesidad. GETTY

Suresh coincide: “Vivimos en un entorno diseñado para el consumo excesivo”.

“La obesidad no es un defecto de carácter. Es una enfermedad compleja y crónica, moldeada por la biología y un entorno altamente obesógeno. La fuerza de voluntad por sí sola no basta, y plantear la pérdida de peso como una mera cuestión de disciplina es perjudicial”.

Sin embargo, otros tienen una visión diferente de la palabra “fuerza de voluntad”.

El profesor Keith Frayn, autor de “Una caloría es una caloría”, coincide en que muchas personas con sobrepeso probablemente no lo hubieran sido hace 40 años.

“Es el entorno el que ha cambiado, no su fuerza de voluntad ni nada más”, afirma.

Pero añade: “Me preocupa que ignorar la ‘fuerza de voluntad’ haga que sea demasiado fácil resignarse a un peso que puede no ser el deseado ni el mejor para la salud”.

Señala grandes bases de datos de personas que han perdido peso con éxito y lo han mantenido, por ejemplo, el Registro Nacional de Control de Peso de EE.UU., con más de 10 000 participantes.

“Esas personas describen tanto perder peso como mantenerlo como ‘difícil’, esto último incluso más difícil que lo primero... Yo diría que si les dijeras a esas personas que la fuerza de voluntad no tiene nada que ver, se sentirían bastante ofendidas”.

“No se puede legislar para poner a la gente en forma”

El debate más amplio, por supuesto, gira en torno a cuánta responsabilidad debería asumir el Estado.

Wiseman cree que la regulación es una herramienta importante para combatir la obesidad, argumentando que promociones como las ofertas de “compra uno y llévate otro gratis” fomentan las compras impulsivas.

Sin embargo, Gareth Lyon, director de salud y asistencia social del centro de estudios de derecha Policy Exchange, argumenta que una mayor legislación no es el camino a seguir.

“No se puede legislar para que la gente se ponga en forma”, afirma.

“Las prohibiciones y los impuestos sobre los alimentos que la gente disfruta solo sirven para hacer la vida más difícil, menos placentera y más cara”.

Christopher Snowdon, director de Economía del estilo de vida en el Instituto de Asuntos Económicos, un centro de estudios de derecha, también cree que la obesidad es un “problema individual”, no de salud pública.

“[La obesidad] se debe a las decisiones que toma cada individuo”, argumenta. “Por lo tanto, en última instancia, no se puede ir mucho más allá del individuo. Me parece bastante extraño que sea responsabilidad del gobierno adelgazar”.

“Me gustaría ver una evaluación independiente y seria de estas políticas y, si no funcionan, deberían derogarse”, concluye.

En Reino Unido, la industria de comida rápida y comida para llevar ha seguido creciendo. GETTY

En cuanto a la fuerza de voluntad, siempre influirá de alguna manera; lo que varía es el grado en que los expertos la consideran.

Suresh cree que es solo una parte de un entramado más amplio. Y el primer paso consiste en educar a la gente sobre los demás factores que intervienen.

“Esta perspectiva cambia el enfoque de un juicio moral sobre la fuerza de voluntad a un sistema de apoyo compasivo y con fundamento científico que, en última instancia, ofrece mejores posibilidades de éxito a largo plazo”.

También hay maneras de fortalecer la fuerza de voluntad, argumenta la doctora Eleanor Bryant, psicóloga de la Universidad de Bradford, Reino Unido. “No es constante en todo momento. Se ve afectada por el estado de ánimo, el cansancio y, en cuanto a la alimentación, el hambre...”

Lo que también importa es cómo lo piensas. Hay dos tipos de fuerza de voluntad: flexible y rígida. Alguien rígido lo ve como blanco o negro. “Si sucumbes a la tentación, básicamente te rindes. Te comes esa galleta y sigues comiendo”.

En términos psicológicos, esto se conoce como comer desinhibido. “En cambio, alguien flexible dice: ‘Vale, ya me comí una galleta... pero ahí me detengo’”, dice la Bryant. “No hace falta decir que ser flexible es mucho más exitoso”.

Pero añade: “Ejercitar la fuerza de voluntad con la comida es probablemente más difícil que en otras áreas [de la vida]”.

Suresh coincide, aunque afirma que una vez que las personas comprenden los límites de la fuerza de voluntad, su capacidad para ejercitarla se fortalece.

“Cuando estos pacientes comprenden que su lucha tiene sus raíces en la biología, no en la falta de disciplina, y reciben apoyo con una nutrición estructurada, patrones de alimentación consistentes, estrategias psicológicas y objetivos realistas, su relación con la comida mejora notablemente”.