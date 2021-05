Mentes bellas

Cande Yatche es creadora de uno de estos espacios de referencia. Su cuenta de Instagram, Bellamente, brinda un espacio de reflexión y cuestionamiento a los parámetros de belleza estandarizados, rígidos y autoritarios que responden a esta nueva búsqueda de referencia. Progresivamente, Bellamente se convirtió en un refugio al cual acuden personas que necesitan hacer un proceso de reflexión. “Siempre me hizo ruido que fuera tan natural opinar de la imagen de las mujeres como si nuestro cuerpo fuera un tema de debate. Yo lo he vivido e intentado hasta controlar mis rulos porque me molestaba ser distinta”, observa Cande quien hoy luce su melena libremente.