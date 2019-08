El tiempo a boca de urna

Crédito: Augusto Costanzo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2019 • 02:24

Buenas noticias para el domingo electoral en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Ya desde mitad de semana se vislumbraba un escenario de estabilidad con valores vespertinos lejos de cualquier manifiesto invernal, pero ahora la jornada dominical no solo refrenda la intención de buen tiempo sino que agrega una yapa térmica con una expectativa máxima de 19°C, redondeando un día con muy buenas condiciones meteorológicas.

Desde ya, el arranque se mostrará fresco con 8°C en la apertura de los comicios pero sin viento fuerte que pueda entregar una percepción mucho menor de la temperatura, de todos modos tendrán que abrigarse mucho aquellos que voten temprano. La temperatura repunta significativamente a media mañana llegando a marcar 16°C hacia el mediodía. Para hoy no rige la oferta de cielo despejado de ayer, la mañana presentaría cielo algo nublando para pasar a un cielo mayormente nublado hacia media tarde.

NEA

Para el litoral se esperan buenas condiciones meteorológicas con un termómetro realmente animado. Formosa capital espera cielo parcialmente nublado con 24°C en una jornada muy tranquila, los sobresaltos llegarán el viernes cuando el mercurio toque los 33°C en toda la región. Resistencia, Corrientes y Posadas prometen 22°C con abundante nubosidad hacia la mañana y cielo limpio cerrando el día. A pesar de las máximas apreciadas la mañana puede ser fría en toda el área con 7°C al amanecer.

Norte

Buen tiempo y muy marcada amplitud térmica serán las características del domingo electoral norteño, con 4°C de mínima para Jujuy y Salta y mejor suerte para los tucumanos que abrirán con 8°C. Cielo algo nublado y un importante repunte del mercurio para ubicar la máxima en 22°C. Tucumán y alrededores dispondrán de agradables 26°C a media tarde, en una jornada con mucho sol.

NOA

La región noroeste repite las variables del norte centro con una jornada de cielo algo nublado, mañana fría con 4°C de mínima y una tarde agradable con 22°C de temperatura punta. Algunas ciudades mas cercanas a la cordillera, como Tinogasta, Fiambalá y Chilecito pueden tener un arranque en varios grados bajo cero y llegar a marcar 24°C vespertinos.

Cuyo

El domingo cuyano va desde una mañana helada hasta una tarde en remera. En San Juan capital se espera 1°C en la apertura de los comicios, 3°C para Mendoza y 5°C para San Luis, en un marco de viento moderado que podría dar una percepción de dos grados menos. Cielo parcialmente nublado durante todo la jornada que presentará máximas de 17°C para toda el área, un poco mas animado el termómetro sanjuanino que puede tocar los 20°C.

Centro

Mañana fría con valores promedio de 6°C en la región con mucha cobertura nubosa. Luego, el repunte lleva la máxima a 19°C para Santa Rosa, 22°C para Córdoba, 23°C en Santiago del Estero y 20°C para Santa Fe y Paraná. Se estima una jornada de viento moderado que puede llevar a un amanecer con baja sensación térmica, por fuera de eso muy buen tiempo en todo el sector.

Patagonia Norte

Diversa suerte meteorológica para el sur argentino. Mientras el domingo se muestra muy tranquilo para Neuquén, con cielo mayormente nublado y extremos de 4°C y 15°C, en muchas ciudades cordilleranas se esperan condiciones meteorológicas adversas, con previsión de nevadas para San Martín de los Andes, Villa La Angostura, San Carlos de Bariloche y con máximas que no superan los 7°C. Esquel es el único que muestra un escenario menos inestable con lluvias aisladas recién al atardecer.

La costa atlántica patagónica tiene estimación de lluvias débiles intermitentes para Viedma, San Antonio Oeste, Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia. En la costa rionegrina se espera una máxima de 12°C, en el sector chubutense la tarde no supera los 6°C.

Patagonia Sur

El sector cordillerano no tiene previsión de lluvias ni nevadas pero el amanecer puede mostrar frío extremo con -5°C en la mañana de Río Turbio y El Calafate. Además, el viento podría acentuar el bajo cero a valores disparatados. Afortunadamente, la tarde repone el mercurio en 6°C. En Río Gallegos se podrán ver intercalar lluvias y nevadas con extremos de -2 y 2°C. Mientras que a Río Grande le espera una mejor perspectiva: no se esperan lluvia pero no evitará el frío matinal de -4°C.

Ushuaia puede ofrecer una mañana con sensación térmica de -9°C y máxima de -1°C, en medio de nevadas de variada intensidad. Puerto Argentino también espera un domingo con mucha nieve y máxima de -2°C. Las bases antárticas proyectan una mañana con fuerte ventisca con un amanecer de -24°C con sensación térmica que podría ser menor a -40°C.