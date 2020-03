De visita en Irlanda, una fan le llevó un ramo de flores y él no dudo en frenar Crédito: Twitter

6 de marzo de 2020

Hay reglas de protocolo que quedaron viejas y otras que no contemplan los gestos que pueden conmover a los miembros de la realeza . Esto ocurrió el miércoles cuando el príncipe William se cruzó a una fan que le pidió una foto y no pudo evitar acercarse.

La joven es Jennifer Malone, quien le entregó un ramo de flores en County Kildare. La irlandesa es fanática del deporte y suele ir a partidos, donde le pide selfies a todos sus ídolos. Estas luego son publicadas por su madre, Donna, en su cuenta de Instagram. Una de las más célebres es con el actor Hugh Jackman que compartió la foto en su cuenta personal.

El posteo con William ya tiene más de 1600 Me gusta y cientos de comentarios: "Hasta el príncipe quiere conocerte. Sos una gran mujer", "No importa quiénes sean, todos quieren una foto con Jennifer", "Fabulosas imágenes, qué amable que paró por vos porque normalmente no lo hace".