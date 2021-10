El toque final: dime qué accesorio quieres y te diré dónde comprarlo

Quienes saben de moda afirman que complementar un look con accesorios es casi tan importante como la elección de la ropa en sí. Y quienes no saben también tienen derecho a divertirse combinando anteojos, pañuelos, joyas, cinturones, relojes y carteras a su manera y según su propio estilo. Jugar con colores, texturas y distintos elementos puede aportar un sello propio a un look básico. Aquí, una pequeña guía de recomendaciones dentro del vasto universo que son los accesorios de moda. A tomar nota de estas marcas que ofrecen beneficios para socios de Club LA NACION.

Anteojos en Absurda Optical Store

El arte, la música y los viajes son algunos de los puntos de inspiración de de Absurda Optical Store

Esta marca propone anteojos pensados, diseñados y fabricados en Argentina. El arte, la música, los viajes, los colores, las experiencias y la creatividad sin límites son fuente de inspiración para crear gafas de sol y lentes de graduación originales y exclusivas. Quienes busquen accesorios lúdicos encontrarán en Absurda un aliado. Tanto los marcos como las lentes están hechos de una variedad de materiales probados y fabricados bajo la más estricta supervisión, para garantizar la máxima calidad en materia de resistencia y protección UV del 100%. Su último lanzamiento son las gafas de vanguardia Coroico, diseñadas según las tendencias de moda (con forma rectangular y marco grueso) e inspiradas en la localidad homónima del noreste de Bolivia, con exuberante vegetación, caídas de agua y montañas. Vienen en colores champagne traslúcido, demi marrón, negro mate y rosa pastel.

Joyas en Pompelmi

El anillo Carrara tiene una elegancia atemporal

Esta marca joven deviene de una familia de joyeros de larga data, con más de 50 años de experiencia en el rubro y que en plena pandemia decidió lanzarse al mundo online. Se dedican a la elaboración de joyas exclusivas de plata 925, muchas de ellas con un baño de rodio que les proporciona un brillo único y las hace aún más hipoalergénicas. Incorporan también materiales como perlas cultivadas, zircones naturales, zafiros y rubíes corindón, cristales Swarovski, madreperla y ónix. Fabrican piezas atemporales como aros, collares, pulseras y anillos a medida. Bonus track: tienen una personal shopper disponible de lunes a viernes para brindar asesoramiento y mostrar los productos en detalle vía videollamada. De esta forma, la compra online se vuelve mucho más personalizada.

Relojes en Paddle Watch

Tecnología + estilo, la apuesta de Paddle Watch

Sitio: www.paddlewatch.com.ar

www.paddlewatch.com.ar Beneficio: 20% todos los días

20% todos los días Producto recomendado: smartwatch con recepción de llamadas

Donde los relojes se encuentran con la tecnología, allí está Paddle Watch. Dentro de la categoría Smart & Tech, tienen todo tipo de smartwatches, con funciones increíbles como medición de temperatura corporal, notificaciones de apps del teléfono, control de música y disparador de cámara. También ofrecen mallas intercambiables y auriculares inalámbricos. Luego, la categoría Alta Gama incluye opciones completísimas con cronógrafo, fecha y malla de acero inoxidable, tanto para hombres como para mujeres. Otras categorías aportan relojes con diferentes estilos (clásico, urbano, casual o deportivo), opciones analógicas y digitales para hombre y mujer y mallas de acero, cuero, caucho o tejidas. También tienen productos para niños, con divertidos diseños de colores y cómodas mallas de caucho.

Carteras en Tropea

El modelo Romaña viene en varios colores y es una de las apuestas urbanas de Tropea en esta temporada

El universo de Tropea tiene accesorios para todos los gustos y ocasiones. Dentro del rubro carteras, las hay de todos los colores, tamaños y formatos. Para todos los días, para salir de fiesta, para llevar lo indispensable o tipo tote. Hay bandoleras para llevar cruzadas, prácticas mochilas para tener las manos libres, riñoneras que siguen siendo tendencia y sobres para colgar de la muñeca. También tienen equipaje (mochilas, bolsos y valijas) para el kit viajero y billeteras para hombres y mujeres, así como calzado femenino que va desde ojotas y sandalias hasta zapatillas y botas. Y en la sección de accesorios, los más variados complementos para el look de la mujer: tapabocas y correas, portacosméticos, tarjeteros, monederos, llaveros, paraguas, portapasaportes, fragancias (perfumes, perfumeros y home spray), anteojos y portalentes, gorros y pilusos, pañuelos y bufandas, bijou (pulseras, collares y aros) y cinturones.

