El Turco García y el Polaco planean abrir un restaurante en Las Cañitas

Luego de su participación en el certamen MasterChef Celebrity, Claudio Turco García y el Polaco planean poner un restaurante. Así lo confesó el exfutbolista en el programa Hay que ver (El Nueve) donde sostuvo que le propuso la idea al cantante sobre el proyecto gastronómico que se podría desarrollar en un local que va a poner un amigo suyo en esa zona del barrio porteño de Palermo.

El Turco García participó de la primera edición del programa MasterChef Celebrity (Telefé) Gentileza Telefe

Al principio de la entrevista, el Turco sostuvo que en su carrera como futbolista ganó US$ 6,5 millones, pero que la había invertido mal. “Me puse una agencia de autos y un restaurante de cuatro pisos con pileta de natación y pantalla gigante, cerca del colegio Carlos Pellegrini. Mi socio en el restaurante, que era un tío, fue el problema. Ahí no había invertido, sino que había sido la cara visible y al final tuve que poner plata para pagar los 10 juicios de los empleados”, dijo del local que se llamaba Posta CG.

Consultado sobre si era cierto que entre él y el Polaco estaban por iniciar un nuevo proyecto gastronómico después de su paso por MasterChef Celebrity, el ídolo de Racing confirmó que la noticia que ya circulaba por los medios era verdad. “Hablé con el Pola; cocinamos bien, ponemos la caripela y no firmamos nada. Si sale bien y me vas a garcar me vas a garcar un poquito y si sale mal nos vemos en Disney”, avisó.

Según contó el Turco García, el Polaco fue invitado a participar del proyecto que se hará en Las Cañitas Gentileza Telefe

“Hay un amigo nuestro, Sergio, que ya tiene el local”, agregó y aunque no sabe todavía de qué se va tratar el menú, advirtió que no sería una parrilla: “Vamos a ver qué pasa. El lugar está bueno. Hablamos con el Polaco, hay uno que pone el local y falta que venga Michel Platini”, advirtió. “Yo algo voy a cocinar”, adelantó y dejó entrever que en el local podrían presentar espectáculos.

