Pronóstico del tiempo: el verano pelea hasta el final

Como si fueran los Rolling Stones que nunca se puede adivinar cuándo será el final de su carrera, como un Roger Federer que no pierde vigencia con el paso del tiempo o como una Mirtha Legrand que vuelve a cumplir años sin que su glamour tenga fecha de vencimiento, el verano porteño intenta mantenerse vigente hasta el final de sus días. Sin la potencia de su juventud pero con el talento intacto, como un Elvis Presley que canta sus últimas canciones completamente pasado de peso y de falopa pero que aún hace delirar a sus fanáticos, el período estival no se baja del escenario aunque ya sabemos que son sus últimos conciertos. Tiene sus días contados, ya sacó su pasaje de vuelta, pero hasta el último momento el verano intentará mantenerse en el tapete intentando revertir una imagen deslucida luego de un febrero que lo tuvo ausente por varios días. Falta poco para que caiga el telón, comienzan a sonar los bises, su retiro es inminente pero ahí está, peleando hasta el final dispuesto a ofrecer una nueva saga de calor como si se estuviera estrenando en pleno diciembre.

Jueves: el dragón ataca de nuevo

Bienvenidos a una jornada que hará las delicias de la hinchada estival. No serán buenas noticias para los laburantes que tendrán que padecer altas temperaturas en el transporte público, para aquellos que tengan que patear la calle todo el día o para el que le toque una fila bajo el sol. Si bien no se perfila un jueves sofocante va a ser un día de temperatura realmente incómoda. El sol y el viento norte establecerán un dupla ofensiva que puede llevar el termómetro por arriba de los 32°C como para dar cuenta que el verano sigue vigente. El amanecer no parece dar indicios de lo que nos espera con una salida en 19°C y viento leve, luego comienza la carrera del mercurio hacia una tarde calurosa donde la humedad, aunque moderada, podría darnos una percepción todavía más alta. La noche cerraría en 26°C obligando a prender el ventilador.

Viernes: el otoño puede esperar

Se estima otra jornada de alta temperatura, aunque no llegue a entregar a registros agobiantes no subestimaremos un día donde al que le toque andar por la vía pública pueda sufrir el rigor del verano. El amanecer entregaría 20°C, puede abrigarse con algo muy liviano a sabiendas que se vuelve a casa con el abrigo en la mano. Será la última oferta de cielo completamente despejado donde el sol y el descenso de aire caliente vuelven a envalentonar al termómetro que iría por una máxima de 31°C. La noche se muestra óptima para los que quieran salir y un tanto incómoda para los que quieran dormir con 27°C en el cierre.

Sábado: tarde de pileta

Comienza un fin de semana que mantendrá eufórico al #TeamVerano que aguarda al borde de la pileta temperaturas que justifiquen el chapuzón o un Marco Polo. También habrá buenas noticias para aquellos que quieran planificar actividad al aire libre en una jornada cálida y estable. Se acaba la oferta de cielo despejado con el ingreso de nubosidad alta que no le quitará luminosidad al día, aumenta la velocidad de viento advectando aire caliente en la primera mitad del sábado y viento mas fresco a partir de media tarde. Será otro día que se inscribe en la saga de tardes calurosas pero no sofocantes con una máxima de 30°C. La noche presenta una atenuación térmica con respecto a los últimos cierres clausurando con 25°C y sin ningún capricho atmosférico para los que quieran salir.

Domingo: la mesa afuera

La jornada dominical marca la vuelta del cielo mayormente nublado al estuario. Repite los parámetros del día anterior con aire caliente al comienzo y una rotación de veleta vespertina anunciando la llegada de aire más fresco desde el río. Se pueden hacer planes para sacar la mesa afuera al mediodía y también para una tarde al aire libre con otra máxima veraniega de 30°C.

Spoiler alert

La semana que viene repite las variables de estos días y se proyecta soleada y calurosa. Al comienzo algunas jornadas podrían mostrar calor suave por debajo de los 30°C para después rematar con algunas tardes de 33°C. Hacía tiempo que el calor intenso no solapaba los primeros días de marzo.

Eso es todo, amigos. A pesar de esta hilera de tardes calurosas hay que admitir que esta temporada el verano nos hizo precio. Otra particularidad es que las mínimas comienzan a despegarse del tema con noches más agradables y madrugadas donde se puede conciliar el sueño. De todas formas el verano intentará mantenerse vigente hasta último momento con más de diez días en fila con una máxima de treinta y pico. Se demora la entrada de aire frío casi como para asegurar que el próximo frente podría significar la clausura definitiva del período estival. No se pierdan el próximo episodio con la batalla final por Buenos Aires.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli