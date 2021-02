Ella Emhoff, la hijastra de Kamala Harris, firmó contrato con una importante agencia de modelos

La influencer Ella Emhoff, hijastra de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, firmó contrato con la agencia internacional de modelos IMG a la cual pertenecen Gisele Bündchen, Miranda Kerr y Kate Moss, entre otras top models.

Con sede principal en Nueva York, y sucursales en París, Londres, Sydney y Los Ángeles, la agencia anuncio la contratación de Emhoff que, hace dos semanas, sorprendió al público con su estilo durante la ceremonia de asunción presidencial de Joe Biden en la que acompañó a Kamala junto a su padre, Douglas Emhoff, y su hermano, Cole.

Ese día, todos los ojos se posaron sobre la influencer por excéntrico atuendo: un vestido de Batsheva y un abrigo de cuadros de Miu Miu por los que fue declarada una de las personas más elegantes de la jornada.

La joven, de 21 años, está en el último año de la reconocida institución Parsons The New School for Design y tiene una peculiar pasión: ama tejer. Y dentro de sus sueños, está el de crear su propia marca de ropa.

Ella usó un vestido de Batsheva y un abrigo de cuadros de Miu Miu en la ceremonia de asunción presidencial EPA

La diseñadora ganó un gran reconocimiento en las redes sociales por su estilo original y por mostrarse al natural luciendo sus rulos y axilas sin depilar. Ella, que vive en Brooklyn, acumula más de 380.000 seguidores en Instagram donde suele publicar sus audaces creaciones con colores brillantes.

Allí también comercializa gorros de pescador, bolsos, remeras y pantalones de punto que confecciona de manera artesanal. Su inspiración proviene de programas de televisión, como Rainbow Brite y Los Simpson, y de la cultura pop. “Gran parte de mi trabajo es súper vibrante y muchos colores chocan. Así que mi tabla de estado de ánimo es muy caótica”, detalló en la revista Garage.

Ella Emhoff lleva el espíritu de artista en la sangre porque antes de dedicarse al diseño de ropa había incursionado en la pintura y en la cerámica. Ella es consciente de cómo su vida cambió de un momento para el otro, desde que Kamala fue electa vicepresidenta. Sin embargo, intenta mantener los pies sobre la tierra y trata de concentrarse en la facultad ya que tiene que abocarse a su tesis. Ahora, se le presenta un nuevo desafío por delante: destacarse en el mundo del modelaje.

