Embarazada de siete meses, la mujer de Marcelo Gallardo diseña y desfila

Geraldine La Rosa posa sobre la pasarela luego de presentar su cápsula "Shine from inside by Geraldmoon" Fuente: HOLA - Crédito: Leonardo Lombardo

Sofía Kotler 19 de junio de 2019 • 16:00

Estar a menos de dos meses de convertirse en mamá por cuarta vez no es un impedimento para Geraldine La Rosa (43). En el marco del festejo de los 50 años de Silkey Mundial, la mujer de Marcelo Gallardo presentó su colección de ropa "Shine from inside, by Geraldmoon", especial para embarazadas, y al finalizar, se animó a caminar la pasarela como una profesional. Desde la primera fila no sólo la acompañaron sus tres hijos varones -Nahuel, Matías y Santino-, sino también la aplaudió Mirtha Legrand, en su primera salida pública, tras recuperarse de una cirugía abdominal. Feliz por haber formado parte del evento, Geraldine escribió en su cuenta de Instagram: "Otro sueño cumplido, gracias a todas mis seguidoras, amigas, colegas y familia. Todo estuvo maravilloso".

Con "muñeco" a bordo, la diseñadora felicitó a las modelos Fuente: HOLA - Crédito: Leonardo Lombardo

Ingrid Grudke fue una de las celebrities que desfiló la nueva colección Fuente: HOLA

Martes 11, Mirtha llega al Salón internacional Moda Coiffure 2019 y es recibida con alegría por la periodista Pilar Smith y todo el público presente.

Siempre impecable, lució un vestido con brillos, tapado de piel, pulsera de perlas y anteojos de sol.