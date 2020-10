Emotivo gesto: transformó su patio en un "resort de lujo" para su esposa enferma

Un hombre de Australia decidió remodelar su patio para convertirlo en un oasis similar al de un hotel exclusivo, con el objetivo de sorprender a su esposa en su regreso a casa desde el hospital Crédito: Facebook

Un hombre de Australia convirtió su patio en una suerte de "resort de lujo" para recibir a su esposa enferma, que había estado internada en el hospital. El marido quiso que se sintiera a gusto, como si estuviera siempre de vacaciones. Por lo conmovedor de su gesto y la gran transformación del espacio, las imágenes de la remodelación se volvieron virales en las redes sociales.

Bobby y Marissa Velarde, de 53 y 50 años, viven en Sídney. Durante el último tiempo, la mujer sufrió un ACV y le detectaron problemas en el corazón, según informó el medio local news.com.au.

Debido a la pandemia de coronavirus, los médicos le dijeron a Marissa que, como era una paciente de riesgo, debía quedarse en su casa. Por eso, Bobby decidió arreglar el patio para convertirlo en un oasis y agasajar a su pareja.

El hombre aprovechó el tiempo que Marissa permaneció internada en el hospital debido a distintas intervenciones quirúrgicas y trabajó en secreto para transformar la vivienda.

Lo único que sabía la mujer era que su esposo, dueño de un emprendimiento de ingeniería estructural, había puesto un deck y una pérgola. Pero no se imaginaba el alcance de su tierno proyecto.

Gracias a sus conocimientos y habilidades, Bobby dividió el patio en varias secciones, todas pensadas para la comodidad de Marissa. Diseñó un área al aire libre, construyó una cascada artificial y creó un pequeño jardín para que ella pudiera relajarse.

El pasado septiembre, la mujer pudo ver la creación de su marido y quedó sorprendida. "Me conmovió mucho. Estaba tan preocupada por mi salud y los problemas médicos. Pero ver el proyecto terminado y tan hermoso me levantó el ánimo. Me encantó, me sentí muy feliz y agradecida de estar en casa con mi familia", afirmó Marissa.

La mujer compartió fotos de su nuevo patio en Facebook y la publicación se volvió viral: obtuvo miles de likes y cientos de comentarios. "Es una sensación muy linda porque a mucha gente le gustó y están sorprendidos por la transformación. Eso nos hace sentir abrumados y felices al mismo tiempo", dijo.