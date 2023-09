Bajo el Programa de Arte y Sustentabilidad Zurich, esta nueva exposición busca fusionar el arte contemporáneo con la conciencia ambiental

La sustentabilidad desde la imaginación, propone Surfuturismo, una exposición que hace posible Zurich en el contexto de arteba, en Costa Salguero. Seres de fantasía para ver las cosas desde otro lugar, a través de obras de los artistas Mónica Heller, Marcelo Alzetta, Lux Lindner, Claudia del Río y Lola Goldstein, según la curaduría de Lara Marmor. “A partir de las criaturas y los paisajes atemporales representados, donde la diferencia entre animal, planta y objeto queda anulada, buscamos cambiar de perspectiva y construir nuevas formas de relacionarnos con todos los seres vivientes de la Tierra”, explica Marmor. Una interesante alianza entre ambientalismo y ficción.

Surfuturismo, la muesta que apela al cuidado del medioambiente.

Se inspira en la escritora norteamericana Úrsula K. Le Guin: “Una forma de dejar de ver a los árboles, los ríos o las colinas sólo como recursos naturales es clasificarlos como seres compañeros: parentela. Supongo que estoy tratando de subjetivar el universo, porque miren a dónde nos ha llevado objetivarlo”.

Por eso, la muestra no reúne imágenes de futuros distópicos y mundos destruidos, sino amigables seres de fantasía, personificaciones de árboles, animales y plantas, que invitan a construir relaciones más amigables con el ambiente. “Le dan vida a esta exhibición, cuya intención es habilitar otra manera de mirar, de habitar, de cuidar, de coexistir”, propone Marmor en su texto. “Tienen la capacidad de imaginar bajo la ficción, seres híbridos, difíciles de categorizar, en geografías que son atemporales, no reconocibles. No hay humanos. No creo que el arte activista tenga la posibilidad de cambiar el mundo o la consciencia. Me parecen más interesantes estos trabajos que permiten micro corrimientos, y confiar en la ficción como una herramienta poderosa para generar alteraciones”, cuenta Marmor, que dirigió una visita guiada para el público de la feria el jueves a las 18.

La obra de Lola Goldstein en el espacio Zurich en arteba 2023.

Alzetta da vida a perros caniche y otras entelequias amorosas. Del Río delinea criaturas con cuerpo de calabaza y maíz sobre delicado papel de arroz. Goldstein imagina que las flores son señoras de su casa. “Me interesa mezclar lo abstracto y lo cotidiano. En las piezas de cerámica cruzo la geometría con lo decorativo y lo dramático, en el contexto de lo humano. Algo híbrido, en el plano del humor”, explica. Heller (representante de la Argentina en la última Bienal de Venecia) crea conejitos que llevan en andas a la Tierra derretida. “La naturaleza es un lugar de inspiración. ¿Qué vamos a hacer? Mi lugar es muy chiquito, puedo pensar, imaginar cosas. Pero las decisiones están en otro lado. Nosotros sólo podemos aportar imaginación”, piensa Heller. Lindner da vida a raras madres nutricias que se pelean por los recursos: “Se disputan las provisiones que no saben de dónde vienen. No sabemos de dónde viene lo que consumimos”, señala el artista.

"En Zurich apoyamos el arte y la cultura porque entendemos que es uno de los patrimonios más ricos que tiene el país para su crecimiento y para tener un futuro mejor." Adriana Arias, directora de Comunicación y Sustentabilidad de Zurich Argentina.

Lara Marmor, curadora del espacio Zurich, Adriana Arias, directora de Comunicación y Sustentabilidad de Zurich Argentina y Lucrecia Palacios, directora de arteba.

“En Zurich apoyamos el arte y la cultura porque entendemos que es uno de los patrimonios más ricos que tiene el país para su crecimiento y para tener un futuro mejor. En arteba estamos hace muchos años, esta es la 17ª edición que acompañamos, y es nuestra manera de hacer un aporte al desarrollo del arte y la cultura”, cuenta Adriana Arias, a cargo del área de Comunicación y Sustentabilidad de Zurich Argentina.

Bajo el Programa de Arte y Sustentabilidad Zurich, esta nueva exposición busca fusionar el arte contemporáneo con la conciencia ambiental, tal como lo hizo en la edición pasada la muestra curada por Sofía Dourron, Después de la naturaleza, que proponía desarmar el binomio humano-no humano. Abarcó una gran producción, con diseño expositivo de Mariano Dal Verme, diseño de póster de Gastón Pérsico (que el público puede llevar), montaje e iluminación de Fernando Brizuela y Sandro Massironi, producción general de Daniela Iramain y una invitación especial a Malena Rey para pensar y escribir sobre el ambientalismo y ficción en la literatura. “La imaginación literaria del presente nos provee de mapas sensibles alternativos con coordenadas más apocalípticas, espectrales, tecnocientíficas o lisérgicas, según a quiénes leamos”, propone. La obra de los artistas está representada galerías en la feria: Alzetta, Calvaresi; del Río, W-Galería; Goldstein, María Casado; Heller, Piedras, y Lindner, Galería Nora Fisch.

Obra de Marcelo Alzetta exhibida en el espacio Zurich en arteba 2023.

Obra de Lux Lindner exhibida en el espacio Zurich en arteba 2023.

Obra de Claudia del Río exhibida en el espacio Zurich en arteba 2023.

