Con test drive, contenidos interactivos y áreas de recreación, el stand es un oasis en medio del bosque para los amantes del mundo automotor; en la imagen, el nuevo Seltos

Por tercer año consecutivo Kia desembarcó en Cariló con un impactante stand rodeado de árboles. La propuesta de la marca coreana creada en 1944 es una bocanada de aire fresco en medio de la temporada. En este exclusivo espacio quienes se acerquen podrán conocer -y probar- los nuevos All New Soul y All New Cerato. Pero también serán testigos del lanzamiento avant premiere de un nuevo SUV, el Seltos. Además de este lanzamiento en exclusiva, el stand ubicado en Avellano 338 ofrece contenidos interactivos y áreas de recreación, un oasis en medio del bosque para los amantes del mundo automotor.

"Tenemos muchos desafíos y expectativas para este año. Y tenemos los argumentos y las herramientas para hacerlo", expresó el responsable de Marketing de Kia Argentina, Patricio Gallastegui, en la apertura del stand. Luego, se refirió a los siete productos de alta gama que forman parte de la campaña de verano. "Estos siete vehículos representan casi el total de nuestra flota. Esta es una oportunidad única para acercarnos al cliente, que todos tengan la posibilidad de manejar nuestros vehículos y brindarles una experiencia distinta", añadió.

Quienes deseen embarcarse en una experiencia única pueden acercarse al stand para manejar y poner a prueba la potencia, seguridad y el confort de los modelos. La marca cuenta con un equipo dedicado exclusivamente a la flota; ellos se encargan de que la experiencia de los test drive sea inolvidable.

En cuanto al nuevo Seltos, que se exhibe en Cariló en avant premiere, tuvo su debut mundial unos pocos meses atrás y se espera que arribe al mercado local en el primer semestre de 2020. La motorización de su lanzamiento será de 1.6 de 123 caballos, igual que la del Soul y el Río, tendrá caja automática de seis velocidades y seguridad muy completa.

Soul y Cerato

El Soul y el Cerato son los dos nuevos lanzamientos de Kia. Caracterizados por su elegancia, confort y tecnología, poseen un diseño innovador y rupturista. "El Cerato GT line posee llantas de 17 pulgadas, techo corredizo, tapizados de cuero, las butacas delanteras calefaccionadas. Las dos versiones de serie también tienen la pantalla de ocho pulgadas nueva, flotante, con conectividad completa", contó el responsable de Producto de Kia Argentina, Emiliano Tofolo, mientras enseñaba el vehículo.

El Cerato se destaca también por su seguridad. Posee un sistema de frenado antibloqueo, un sistema de arranque en pendientes, sensor de estacionamiento trasero y seis airbag. Además, una sólida estructura gracias a la aplicación estratégica de acero estampado en caliente de alta resistencia contra impactos.

El Cerato posee una sólida estructura gracias a la aplicación estratégica de acero estampado en caliente de alta resistencia contra impactos.

El Soul está completamente renovado a nivel diseño, con ópticas nuevas, un frontal nuevo y, a nivel seguridad, cuenta con un sistema de arranque en pendientes, cámara de reversa y control de estabilidad eléctrico. En su interior, posee pantalla de siete pulgadas con conectividad audio, cuero en volante y palanca, tapizados de tela con nuevo diseño y llantas de 16 pulgadas, entre otros detalles.

Durante todo el verano Kia estará acompañado por la empresa de lubricantes Total, socio estratégico de la compañía y con quien realiza distintas acciones enfocadas en el cuidado y el mantenimientos de los vehículos de la marca.

La gerenta de Marketing de Total Especialidades Argentina, Dolores Serrano, explicó: "Total es socio estratégico de Kia a nivel mundial desde 2011, esto quiere decir que nuestros productos son recomendados en exclusiva en todos los concesionarios de la marca. Para nosotros el calor y los paisajes del verano son una oportunidad única para probar estos productos, sobre todo nuestra gama Total Quartz. Este año nuevamente acompañamos a Kia con el test drive Powered by Total".

El eslogan de la marca "El poder de sorprender", representa el compromiso global de la compañía de proporcionar a través de sus vehículos experiencias emocionantes e inspiradoras que van más allá de las expectativas.

Kia desembarcó en el país en 2001, mostrando desde entonces un crecimiento sostenido y continuo. A la vanguardia en seguridad, tecnología y diseño, cuenta con una red de concesionarios y servicio postventa con presencia en todo el país, desde Ushuaia hasta Salta. Es, además, una de las primeras marcas que ofrece una garantía de 5 años o 100,000km para todos sus vehículos, lo cual habla de la confianza en el producto y su compromiso con el cliente.