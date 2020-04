En cuarentena. Cómo mantener a raya nuestra ansiedad y la de los chicos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020 • 14:43

La ansiedad se despierta cuando nos sentimos en peligro y prepara nuestro cuerpo para la defensa o el ataque. El "enemigo" puede ser tanto real como imaginario -y en ese caso nosotros podríamos verlo como real- e incluso a veces exagerado.

Por múltiples cuestiones relacionadas con la pandemia hoy la ansiedad está muy a flor de piel en muchos de nosotros . Por el temor al posible contagio de coronavirus o a perder el trabajo, porque nuestro hijo nos interrumpe cuando estamos ocupados, o no quiere hacer la tarea, por la pila de ropa sucia que crece, porque ya no sabemos qué hacer para comer, porque los chicos se pelean en el cuarto de al lado, por nuestra situación económico financiera, o por la del país, o por cuestiones más profundas como la pérdida de control sobre nuestra vida, la incertidumbre, el miedo a nuestra propia muerte o la de nuestros seres queridos.

A veces la ansiedad aparece solo en el cuerpo, ocurre cuando nosotros, o los chicos, no logramos conectar con lo que nos pasa ni reconocerlo . De tanto negar, reprimir, tapar las angustias, los miedos y las preocupaciones, éstas, en su intento por emerger, se sueltan de su origen y se manifiestan sólo físicamente. El adulto o el niño no puede prestar atención, o no puede parar de hacer cosas, le cuesta dormirse, o no puede dejar de hablar, o de comer, o de hacer dieta. Un niño no puede quedarse quieto o no puede dejar de jugar a la Playstation, de ver televisión, de comerse las uñas. las opciones son muchas. Pero el individuo no sabe de dónde viene lo que le pasa, sólo sabe que está ansioso, o quizás otros se lo dicen.

Es importante que grandes y chicos estemos atentos para reconectar, descubrir y hablar de lo que está allá abajo, en el fondo, de lo que nos llevó a esa inquietud, para poder así integrarla y luego procesarla de modo que no nos dañe. La ansiedad es indispensable y muy eficaz en las emergencias pero es tóxica para el organismo cuando se hace crónica.

Desde bebés, los papás regulamos a nuestros hijos en muchos temas, incluida la ansiedad, y ellos lentamente van aprendiendo a regularse. Pero no todos lo logran por igual, o no a la misma edad, o no para todos los temas. Una de las maravillas de ser niño es que los adultos de su entorno cercano lo quieren, lo acompañan y lo cuidan y pueden hacer de "amortiguadores" en las situaciones difíciles. Ocuparse de protegerlo y tenderle la mano, con abrazos, ayudándolo a entender y a buscar alguna respuesta o solución, o simplemente ofreciéndole consuelo, ya sea porque no entiende la tarea, su papá sale a trabajar a pesar de la pandemia, no puede salir a la calle, o está nervioso por lo que escucha en la radio, y muchos otros temas que pueden generarle preocupación o ansiedad.

La ansiedad es contagiosa, ¡y la calma también! Cuando estamos tranquilos y respiramos naturalmente hondo y largo, simplemente con nuestra presencia cercana -proximidad física-, con un abrazo, una mirada, algunas palabras, podemos ayudar a calmar la ansiedad de nuestros chicos, cónyuges, familiares, amigos, empleados. Pero estemos atentos porque sin darnos cuenta podríamos también dejarnos arrollar por el estado alterado del otro.

Las neurociencias nos hablan del mecanismo del cerebro primitivo que acorta la respiración para tomar el control cuando se prepara para una respuesta rápida en la emergencia, y nos hablan también del enorme poder de la respiración profunda para volver al equilibrio, al funcionamiento integrado del cerebro y así salir de ese estado de emergencia.

Vivimos tiempos difíciles. Por eso, es importante que:

los adultos manejemos la ansiedad propia,

que aprendamos a bajar nuestro estado de alerta para no vivir en ese estado que no sólo es tóxico sino que no nos permite acompañar a nuestros chicos

busquemos formas de lograrlo, ya sea con técnicas de respiración, de relajación, yoga, meditación, ejercicio físico, una ducha, una charla o un abrazo con nuestro compañero adulto de cuarentena -si tenemos la suerte de tenerlo- o una conversación telefónica.

estemos atentos a descubrir qué cosas alimentan nuestra ansiedad, de modo de poder ponerles freno, o alejarnos: demasiados noticieros, conversaciones que nos cargan, autoexigencias o exigencias a otros, intentos de controlar lo incontrolable, darle vueltas a problemas que hoy no podemos resolver, etc..

Nuestros chicos están preocupados, ansiosos, irritables tanto por lo que les pasa a ellos como porque cómo nos ven a nosotros. Si no logramos cierta estabilidad no sólo pueden "contagiarse" de nuestro estado sino que dejamos de funcionar par ellos como el peñón de Gibraltar: conocidos, estables, fuertes, sostenedores, de bordes sólidos . Los chicos necesitan adquirir recursos para volver a la calma y nos necesitan a nosotros para lograrlo. Por lo menos de a ratos.