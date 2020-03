En cuarentena. Los famosos nos alientan a quedarnos en casa

¡Arriba los corazones! todos unidos a distancia. Fuente: HOLA

MARLEY

"Trato de estar de buen humor para que Mirko no se quede con lo negativo de la pandemia, que ya es histórica", dice Marley. Fuente: HOLA

"Con Mirko (2) nos la pasamos todo el día jugando. Desde el jardín de infantes le envían videos y canciones en inglés y alemán para que siga aprendiendo. También hacemos muñecos con la espuma de afeitar y pintamos con colores. Vamos pasando por todos los ambientes de la casa según el horario del día para no aburrirnos. Él se muere de ganas de ir a la plaza o jugar con un amigo que tiene en el barrio, pero le explico que no se puede y trato de estar de buen humor para que no se quede con lo negativo de todo esto", cuenta el conductor desde su casa de zona norte.

BENJAMÍN VICUÑA

"Esto será un hito para mis hijos. Por eso mismo hago un esfuerzo para estar a la altura y transmitirles paz, cariño y contención", afirmó Benjamín. Fuente: HOLA

-¿Cómo estás viviendo el aislamiento?

-En Buenos Aires. Estaba trabajando en Chile, pero pude viajar para estar con mi familia [su pareja Eugenia Suárez y su hija Magnolia. Actualmente los tres varones están con su mamá, Carolina Ardohain, por quince días y luego se unirán al actor chileno por otros quince días].

-¿Qué sentimientos te despierta esta situación?

-Me permito pasar por diferentes estados, desde la ansiedad y la tristeza como así también reconociendo los momentos felices del aislamiento con la gente que amo.

-¿Cómo se entretienen con tus hijos?

-Por ahora dándonos libertades, permitiéndonos el desorden, jugando. Soy consciente de que para los niños esto quedará grabado en su memoria, lo recordarán como cuando uno se acuerda de un Mundial o unas vacaciones de verano. Esto será un hito para ellos y por eso mismo hago un esfuerzo para estar a la altura y transmitirles paz, cariño y contención.

-¿Qué estás aprendiendo de esto?

-Cómo el mundo nos pegó un sacudón y nos encontramos cara a cara con la vulnerabilidad humana. Pero también estoy viendo cómo somos capaces de controlar la ansiedad del mañana y vivir el presente. Me parece que después de esto habrá un cambio de paradigma, hay cosas estructurales que van a cambiar. Se ha dicho muchas veces que lo más importante es la salud por sobre lo económico. Ojalá que esto se vea reflejado en un cambio a futuro, hacer de esto una oportunidad y ver que los seres humanos podemos ser solidarios y superar lo que sea unidos.

CARLA PEREYRA

"Aprovechamos también para reflexionar sobre ciertos temas -como la solidaridad- que queremos que nuestras hijas tengan presentes", contó la mujer del Cholo. Fuente: HOLA

"Estamos comprometidos como padres y como familia, y por eso, nos tomamos estos días para poder enseñarles lo mejor a nuestras hijas y dedicarles nuestro tiempo por completo", cuenta Carla Pereyra (32) desde Madrid, donde está haciendo cuarentena junto a su marido, Diego Simeone (49), sus herederas Francesca (3) y Valentina (1), y su hermana, Jimena.

-¿Cómo es la nueva rutina?

-Durante el día intentamos hacer algo de deporte y a la noche disfrutamos juegos en familia. Nos repartimos las tareas del hogar para organizarnos entre todos. Diego es una persona muy rigurosa, así que desde antes que decretaron el Estado de sitio, procuramos los cuidados necesarios para mantener a nuestra familia en casa y a salvo.

-¿Qué cosas implementaron en estos días?

-Una de las actividades que estamos haciendo es aprender a cocinar más sano y aprovechamos también para reflexionar sobre ciertos temas -como la solidaridad- que queremos que nuestras hijas tengan presentes.

BRENDA GANDINI

Eloy Heredia, el hijo mayor de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia. Fuente: HOLA

"Es momento de quedarse en casa, explicarles a nuestros hijos de la manera más amorosa lo que sucede, leer, jugar y usar la imaginación para entretenerlos. Es un día a día, donde la improvisación le gana a la rutina", dijo Brenda. Fuente: HOLA

"Estamos viviendo días de incertidumbre, tristeza y también con un poco de miedo a lo desconocido, a lo que vendrá y sobre todo a la duración de la pandemia. Tengo momentos en los no puedo creer estar viviendo algo que veíamos en películas y ahora es real y nos abarca a nivel mundial. Y otros momentos en los que trato de no leer ni ver nada para poder conectar con el presente y con mi familia [su pareja Gonzalo Heredia y sus hijos Eloy y Alfonsina]. Soy muy consciente del privilegio que tenemos de poder quedarnos en casa y entiendo que es la mejor manera de ayudar a esas personas que no se pueden quedar en sus hogares y que están dando lo mejor de sí para cuidarnos y hacer que no nos falte nada. Es momento de quedarse en casa, explicarles a nuestros hijos de la manera más amorosa lo que sucede, leer, jugar y usar la imaginación para entretenerlos. Es un día a día, donde la improvisación le gana a la rutina. También son días de muchas preguntas y aprendizajes, de revalorizar esas pequeñas cosas que dábamos por sentado: los abrazos, los besos, las juntadas con amigos, pasear por el barrio. Pero tenemos que entender que esta lejanía momentánea es para que mañana todo vuelva a estar en calma y hasta quizás nos sirva para redescubrir los vínculos".

LAURA LAPRIDA

"Por razones lógicas, la fiesta de casamiento, que iba a ser el 23 de abril, será el 29 de octubre, con la esperanza de que esto se resuelva pronto", adelantó la hija de la Trilliza. Fuente: HOLA

Después de festejar su boda civil en Suiza el 5 de marzo, Laura Laprida (29) y Eugenio Levis (34) llegaron a Buenos Aires y se recluyeron en la casa que los padres de la actriz, la Trilliza de Oro, Eugenia Fernández Rousse y Horacio Laprida, tienen en Pilar. Tras el decreto de la cuarentena obligatoria, el flamante matrimonio decidió posponer la fiesta de su casamiento planeada para el 23 de abril.

-¿Ya tienen nueva fecha?

-Sí, por razones lógicas la fiesta será el 29 de octubre, con la esperanza de que esto se resuelva pronto. Con este ajuste de último momento muchos amigos que viven afuera y que no podían venir para el 23 ya nos confirmaron que podrán estar en octubre.

-¿Cómo estás viviendo el aislamiento?

-Lo vivo como una experiencia, un desafío. Cuando llegamos a casa de mis padres -ellos estaban parando en Capital-, la guardia nos informó que la noche anterior habían robado los cables de teléfono y de wi-fi, con lo cual, comenzamos nuestra cuarentena sin Internet. Y eso de alguna manera lo vivimos como una oportunidad para explotar nuestro costado más creativo.

-¿Qué hacen durante el día?

-Con Eugenio nos creamos una suerte de rutina, incluyendo comidas, ejercicios, un poco de televisión. Es una verdadera prueba para este nuevo matrimonio. Sin embargo, apenas terminó nuestro encierro preventivo por venir del exterior y ni bien el gobierno declaró la cuarentena, mis padres se vinieron para acá. Así que hoy somos cuatro en la casa. Antes de que vinieran les pedí que pasaran por mi departamento y buscaran mi piano eléctrico. Pasamos los días con un poco de música y yo aprovecho para escribir cuentos.

JULIETA CARDINALI

"Los que tenemos la suerte de tener una casa y comida no podemos quejarnos. Y tenemos la responsabilidad de llevar paz a los demás", sostuvo con firmeza la actriz. Fuente: HOLA

-¿Cómo estás viviendo el aislamiento?

-En mi casa, con mi familia.

-¿Qué sentimientos te despierta esta situación?

-Todos los sentimientos a la vez y ¡a veces, por turnos! Pero el más presente es el sentimiento de la responsabilidad.

-¿Qué es lo que más te preocupa?

-Me preocupa la gente que no tiene la posibilidad de quedarse en su casa porque no tiene, la gente que no se toma en serio lo que está pasando y pone en riesgo a los demás, que los médicos no tengan los elementos necesarios para cuidarse y cuidarnos, me preocupa que en nuestro país los médicos, que son nuestros héroes en todo esto, cobren tan poco.

-¿Cómo se entretienen?

-Con Charo, mi hija, tenemos la suerte de tener muchas cosas en casa para pasar el tiempo. Yo, personalmente, lo que más hago es leer.

-¿Qué estás aprendiendo de esto?

-A tener paciencia, a que no me gane la ansiedad. Es importante aprender a bajar diez cambios para que el tiempo pase lo más amablemente posible. Los que tenemos la suerte de tener una casa y comida no podemos quejarnos. Y tenemos la responsabilidad de llevar paz a los demás.

JULIANA GIAMBRONI

"En lo personal, me sirvió para reencontrarme con aquellos libros que por el trajín diario tenía olvidados, las charlas telefónicas con mis seres queridos son sin apuros y hasta llamé a aquellos que hacía mucho que no veía para recordarles cuánto los quiero", admitió la modelo Fuente: HOLA

"De esta experiencia también podemos rescatar cosas. Me permite explicarles a mis hijos Olivia (10) y Milo (6) -que tuvo con el actor Mariano Martínez- que en este barco estamos todos, sin ningún tipo de distinción. Esto es entre todos. Ser responsables por nosotros, pero también por el otro. En lo personal, me sirvió para reencontrarme con aquellos libros que por el trajín diario tenía olvidados, las charlas telefónicas con mis seres queridos son sin apuros y hasta llamé a aquellos que hacía mucho que no veía para recordarles cuánto los quiero. También tengo más tiempo para compartir con Matías, mi novio, y con mis hijos para jugar y hacer las tareas del hogar que nunca compartimos. Es una experiencia única e irrepetible y espero que todos los argentinos y el resto del mundo también podamos sacar provecho de esto para evolucionar".

ILEANA GONZÁLEZ Y JESUSITA BORDEU

"Jesusita todo el tiempo me dice que lo más importante es que nos cuidemos entre todos y que nos amemos mucho", contó Ileana. Fuente: HOLA

"Jesús [la hija que tuvo con Juan Cruz Bordeu] está preocupada por la gente que muere en el mundo y tiene miedo de que alguien cercano se enferme", asegura Ileana.

-¿Cómo están llevando el aislamiento?

-A mí me gusta mucho estar en casa y siempre cuento con la ayuda de Juan Cruz. Aunque no vivimos juntos, somos un buen equipo. Con Jesusita nos la pasamos dibujando, cantamos, leemos, bailamos, jugamos al TEG, cocinamos y también somos muy fans de programas como Hermanos a la obra y Chefs al acecho. ¡Y dormimos bastante!

-¿Cómo hablás de la pandemia con tu hija?

-Le adelanté un poco lo que estaba pasando en el mundo antes de que empezara el colegio. Le expliqué que este año íbamos a tener que tener más recaudos y que era un tema que debíamos tomar en serio.Después se fue enterando más del día a día en el cole. Para sus 9 años es una chica muy informada. Siempre está atenta y es normal que venga de lo de Juan Cruz y me cuente lo que está pasando porque lo escuchó en la TV o se lo contó su abuela Graciela [Borges].

-¿Qué dice Jesusita de todo esto?

-Todo el tiempo me dice que lo más importante es que nos cuidemos entre todos y que nos amemos mucho.

FACUNDO ARANA Y MARÍA SUSINI

"Tratamos de crecer juntos más allá de la dificultad que estamos viviendo... Y lo hacemos también en homenaje a todas las personas que están en la calle cuidando de todos nosotros", sostuvo la mujer de Facundo Arana. Fuente: HOLA

En su refugio familiar de Tigre, Facundo Arana (47) Y María Susini (43) acompañan a sus hijos India (12) y los mellizos Yaco y Moro (11) a transitar la cuarentena obligatoria. "Con los chicos organizamos las actividades como si no fuéramos a salir por un largo tiempo. Estudiamos, cocinamos, limpiamos, nos repartimos responsabilidades. Trabajamos como familia y tratamos de crecer juntos más allá de la dificultad que estamos viviendo... Y lo hacemos también en homenaje a todas las personas que están en la calle cuidando de todos nosotros: las autoridades, los profesionales de la salud, de seguridad, del transporte...", dice María. Y agrega: "A todos nos gusta mucho leer, nos contamos historias, pintamos cuadros, hacemos velas, jabones, artesanías y cuidamos a nuestros 'compas animales'". El desafío más grande, según sus propias palabras, es vencer el miedo. "Esto es lo más difícil. El miedo puede matar más gente que la pandemia misma... Hay que cambiar muy rápido la forma de ver las cosas y de verdad tenemos que estar todos juntos porque sólo así se puede atravesar y salir victoriosos de una catástrofe", concluye.

JULIETA ORTEGA

"La única certeza que tengo es que, al salir de esto, ya no seremos los mismos", admitió la actriz. Fuente: HOLA

"Por momentos tengo mucha incertidumbre, con la sensación de que la vida tal cual la conocíamos ya no existe. Que nadie está a salvo de nada y que estamos frente a algo único, desconocido y sin saber bien cómo termina la película.Una situación impensada que tiene al mundo en pausa. La única certeza que tengo es que, al salir de esto, ya no seremos los mismos. Y quién les dice, eso no esté del todo mal.Mientras tanto leo, miro películas y documentales, me escribo con amigos, novio, hermanos y mis padres. También limpio la casa, lavo la ropa, ordeno cajones, desinfecto superficies y me cocino.Varias de estas cosas no sabía hacerlas sola antes del aislamiento obligatorio.Otras sí, pero nunca encontraba el tiempo. Esta vez no hay excusas para no parar. Estamos aislados, sin ver amigos, ni ir a fiestas, ni reunirnos con nadie. Tal vez haya llegado el momento de mirarnos de cerca, de quedarnos en silencio. Quizás estemos ante la oportunidad de vernos y escucharnos como nunca antes".

GINETTE REYNAL

"Hoy es importante ser generosos,respetuosos y estar en contacto con los amigos y conocidos que les toca vivir esto en soledad", asegura. Fuente: HOLA

Para ella, esta es una oportunidad para aprender a domar los pensamientos y "no darle lugar al miedo obsesivo, que nos hace crear escenarios catastróficos en nuestra imaginación". Ginette, quien se encuentra en California junto a sus dos hijos varones, Martín Flores Pirán (que está estudiando allá) y Jerónimo Pando, propone estar informados, pero no tan pendientes de las noticias, ya que pueden generarnos ansiedad y angustia, dos emociones difíciles de manejar cuando estamos encerrados.

CARLA REBECCHI

"Estamos tratando de pasar el encierro de la mejor manera, poniéndole mucha onda. La verdad es que a veces siento mucha tristeza por lo que está pasando y, al mismo tiempo, me da mucha incertidumbre el no saber cómo sigue esto...", dijo la deportista. Fuente: HOLA

Lejos quedaron los entrenamientos que la selección de hockey femenino había planificado de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el viaje previo a Estados Unidos junto al resto de las Leonas. Carla Rebecchi (35) se resguardó en su casa de Escobar con su marido, Jorge Lombi, y su hija Vera (2). "Estamos tratando de pasar el encierro de la mejor manera, poniéndole mucha onda. La verdad es que a veces siento mucha tristeza por lo que está pasando y, al mismo tiempo, me da mucha incertidumbre el no saber cómo sigue esto... Me preocupa lo rápido que avanza, la cantidad de infectados y muertos en el mundo", confía la jugadora.

-¿Qué estás aprendiendo de este momento?

-A valorar las pequeñas cosas. Estar en casa, guardados, hace que uno valore más la vida social, los amigos, la familia. Y también te das de cuenta de lo importante que es la salud. Igual soy muy positiva, pienso que, si todos cumplimos con lo que nos dicen, podemos frenar los contagios. ¡Pero es algo que debemos hacer todos! Tenemos que poner toda la energía positiva que tenemos para salir adelante.

-¿Cómo se entretienen día a día?

-Hacemos mil actividades. Yo, por ejemplo, sigo entrenando porque tengo un gimnasio en casa y con Vera intentamos jugar al hockey.

AGUSTINA CÓRDOVA

La modelo dice estar viviendo la cuarentena con "responsabilidad y conciencia". "Estos son momentos para respetar las medidas y quedarnos en casa" Fuente: HOLA

Instalada en una chacra de Luján junto a su novio, Martín Bustamante, y su primer hijo Andes (nació el 31 de enero), la modelo dice estar viviendo la cuarentena con "responsabilidad, respeto y conciencia". Todas las mañanas, la pareja sale a caminar por el campo con su heredero y, tras trabajar en sus respectivos proyectos, aprovechan para hacer cosas que les hacen bien. "Estos son momentos para respetar las medidas y quedarnos en casa", resume Agus, cuyo principal consejo es aprovechar este tiempo de introspección para conectarse con uno mismo y con quienes nos rodean, aunque sea a la distancia.

CAROLA DEL BIANCO

"Aunque no es lo más recomendado, la televisión y los juegos por internet también ayudan a pasar el tiempo. Entiendo que después se va a acomodar todo, entonces no me desespero tanto cuando los veo enfrente de algo electrónico", dijo la top. Fuente: HOLA

-¿Cómo están viviendo el aislamiento?

-Este año nos vinimos a vivir a Punta del Este y, si bien acá todavía no es cuarentena obligatoria, estamos sin salir desde hace varios días. Mis hijos, Maia, Elisa, Isabel y Francisco, están estudiando desde casa.

-¿Qué sentimientos despierta esta situación?

-Con Paco [Francisco Mayorga, su marido] hablamos todos los días con los chicos de esta situación y de cómo está el mundo, sobre todo en Italia, para que sepan que se trata de una emergencia mundial y que es importante cuidarnos y cuidar a los demás. Cuando se les hace largo estar mucho en casa o quieren salir a ver a sus amigos, les explico que está bien que tengan emociones encontradas porque es un momento difícil.

-¿Cómo se entretienen?

-Hacemos arte, jugamos o cocinamos. Intentamos hacerlo con lo que tenemos sin salir a comprar ¡y surgen ideas muy buenas! Descubrimos formas de hacer manualidades o cocinar con lo que hay en casa. Ya preparamos pizzas, panes y tortas fritas. Aunque no es lo más recomendado, la televisión y los juegos por internet también ayudan a pasar el tiempo. Entiendo que después se va a acomodar todo, entonces no me desespero tanto cuando los veo enfrente de algo electrónico.

MARU BOTANA

"Deseo que todos puedan aprovechar para estar en familia y pasar este mal momento de la mejor manera", sostuvo Maru. Fuente: HOLA

Fiel a su buen humor y pese a la pandemia, se muestra feliz de estar en su casa junto a su marido y sus siete hijos, Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio y María Inés. Como es de imaginar, aprovecha el tiempo en su hogar para cocinar en familia, sin dejar de lado sus momentos de actividad física. "Armé en la mesa de la cocina un espacio para que los chicos puedan hacer sus clases virtuales, después vemos películas y compartimos clases de yoga", cuenta. "Deseo que todos puedan aprovechar para estar en familia y pasar este mal momento de la mejor manera", comparte.

JULIETA DÍAZ

"Es una oportunidad para reflexionar, para conectarse", afirmó la actriz. Fuente: HOLA

Elena es la única heredera de la actriz. Fuente: HOLA

-¿Cómo estás llevando el aislamiento?

-Bastante bien, disfruto de mi hija Elena (5), tratando de que no se aburra y padezca el encierro. Yo estoy sola con ella y, como todo chico, tiene una energía arrolladora.

-¿Qué sentimientos te despierta esta situación?

-De mucha introspección y entendiendo que este es un buen momento de parate total que puede ayudarme a fortalecer el vínculo con mi hija. Es una oportunidad para reflexionar, para conectarse.

-¿Qué es lo que más te preocupa?

-En lo cotidiano, no perder la paciencia, que no me gane la ansiedad. Y a nivel macro, la enfermedad en sí, no saber bien qué es lo que va a pasar. Me da la sensación de que vamos a tener que seguir un poco más adentro de nuestras casas.

-¿Qué estás aprendiendo?

-Creo que el Universo nos está enseñando algo y quiere que los seres humanos evolucionemos rápIdamente hacia un lugar mejor y no tan superficial. Esto es un palazo en la cabeza para hacerlo ahora y todos juntos.

-¿Cómo le explicaste a tu hija?

-Como un cuentito: le dije que afuera hay un bichito que nos puede hacer mal y que tenemos que quedarnos adentro para cuidarnos.

ISABEL MACEDO

"Siempre escuchamos que si uno cambia, cambia el mundo. Quizás llegó el momento de convertirnos en nuestras mejores versiones y no perder el tiempo con pavadas", sostuvo la actriz. Fuente: HOLA

"Es una situación muy rara, inesperada, que nos obliga a replantearnos muchas cosas, como sociedad, como familia y principalmente como personas", asegura la actriz desde Sevilla, donde se instaló en enero junto a su marido, Juan Manuel Urtubey, y su hija Belita. "A veces uno no se toma el tiempo de mirarse hacia adentro. Siempre estamos con muchas cosas y de golpe, el mundo frena, se pone en pausa y te da la oportunidad de encontrarte con vos mismo. Siempre escuchamos que si uno cambia, cambia el mundo. Quizás llegó el momento de convertirnos en nuestras mejores versiones y no perder el tiempo con pavadas. Tenemos que aferrarnos con todas nuestras fuerzas a lo positivo y esquivar conscientemente lo negativo. Hay que sumar, de esto se sale entre todos. Es la primera vez en la vida que todos podemos, en cualquier lugar del mundo en el que estés, estar alineados detrás de un mismo objetivo".

BENJAMÍN ALFONSO

"Este virus nos empuja a hacer algo por el bien común", dijo el actor. Fuente: HOLA

Tras pasar las primeras semanas de 2020 con su familia y su novia en Punta del Este, Benjamín Alfonso (35) volvió a Madrid, donde convive con la modelo Julia Zanettini. Allí lo encontró el "estado de alarma" decretado por el presidente Pedro Sánchez el 14 de marzo pasado. "Atravieso este aislamiento como puedo. Trato de no pensar en lo que pasó, ni en lo que pasará. Hago ejercicio, que me hace bien a la cabeza, y aprovecho este tiempo para pensar proyectos nuevos y ver películas y series que tenía pendientes", cuenta el actor, quien remarca lo importante que es hoy quedarse en casa y "dejar de pensar en uno mismo".

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana. Fuente: HOLA