En detalle: el vestido total white de Fabiola Yáñez para ir a votar

Después de votar, a Alberto Fernández y Fabiola Yáñez les preguntaron por el nombre de su bebé. “Ese es un temazo, todavía no está resuelto”, contestó el Presidente de la Nación, mientras la primera dama se reía ante su respuesta. Es que resulta casi inevitable no preguntarle por el tema en el cuarto mes de embarazo, no solo porque la noticia generó revuelo en un primer momento sino que la panza de ella no pasa desapercibida y cada vez que se muestra en público atrae las miradas.

Su vestido blanco resaltaba su panza de alrededor de cuatro meses Instagram @fabiolaoficialok

Este domingo de Elecciones legislativas, Fabiola eligió un look que resulta recurrente en sus últimas apariciones en actos y reuniones. Para ir a votar, se puso un vestido largo, con un corte bajo pecho que lograba una caída en la tela que marcaba la curvatura de su panza. Pero lo que hizo lucir su embarazo fue sobre todo el color que escogió: el blanco.

Fabiola Yáñez votó en Puerto Madero Instagram @fabiolaoficialok

Los tonos claros son perfectos para el verano y, según el código de la moda, transmiten pureza, salud y vida. Además, el blanco marca y resalta las partes más llamativas del cuerpo. En el caso de Yáñez, este color potenció su panza y aunque el vestido no era estrecho, sí marcaba su vientre que está en crecimiento.

Lo cortó con una campera de jean, botas de marrón cobre y una cartera cruzada con cadena Instagram @fabiolaoficialok

Para cortar un poco con el estilo monocromo y también para protegerse del frío viento de Puerto Madero, Fabiola se puso una campera denim azul, que además le agregó un condimento algo más juvenil. Asimismo, se calzó unas botas color cobre y con taco bajo también para combinar con el jean.

En la gira europea, Fabiola también optó por el blanco Instagram @fabiolaoficialok

La primera dama se inclinó por el blanco en el último tiempo. Así se la vio en las primeras imágenes de su llegada a Roma junto a Fernández para la cumbre con los líderes del G-20. Allí, la mujer de 40 años llevaba un vestido claro y al cuerpo, que lucía su embarazo como nunca.

En la gira del G-20, Fabiola también escogió un rosa claro para resaltar su embarazo Instagram @fabiolaoficialok

Durante el viaje europeo, la primera dama se mostró de blanco en algunas otras ocasiones, con remera, pantalón y blazer en ese tono y también escogió un look estrecho en rosa claro, que volvió a lucir su panza.

Alberto, quien ya es padre de Dyhzy, y Fabiola esperan un varón para el mes de abril de 2022. En la jornada electoral, cuando al presidente le preguntaron cómo estaba su pareja, él respondió: “Está muy bien, con su panza creciendo”.