Son incontables las veces en que a las mujeres alguien nos menciona lo parecidas que somos a nuestras madres. “Cuando te reís, sos idéntica a tu mamá”, “tenés los ojos de tu mamá”, “cuando hablas, sos igualita a tu mamá, hacés los mismos gestos”, son comentarios que nos hacen reflexionar sobre lo que heredamos de nuestras mamás, esas características físicas que a simple vista nos definen y nos conectan. Además, se trata de rasgos que a las mamás les encanta encontrar y destacar: “tenemos la misma forma de la cara”, “caminamos igual”, “tenemos el mismo tono de voz”, son frases que ellas mismas nos dicen a menudo.

Pero, durante este mes en el que la celebramos es importante subrayar que, más allá de lo físico, hay otras cualidades de mamá que valoramos, que nos enorgullecen, que queremos imitar y que representan una guía para nuestras vidas. Son esos atributos ligados a su personalidad y a sus valores que admiramos, que nos inspiran y que representan un referente para la vida misma.

Por eso, con motivo del Mes de la Madre, Ladysoft realizó un experimento social que buscó reflejar esa conexión especial entre madres e hijas. La iniciativa propuso una invitación a un mes sin filtros para que las jóvenes les digan a sus mamás todo aquello que no se ve. Para este experimento, la marca reunión a tres madres con su respectivas hijas no solo para descubrir esos rasgos físicos que las asemejan sino para ir más allá y encontrar lo que realmente admiran de ellas.

Un resumen de la campaña:

Mamá es única

“Creo que me gustaría parecerme en su independencia, que no le pregunta nada a nadie y va para adelante. Me gustaría ser así y ser realmente lo que yo quiera ser”; “En su fuerza, en su valentía, en sus ganas de crear, es muy positiva y me gustaría ser como ella”; “Me gusta su mirada del mundo, es muy crítica, muy sensible y también me gustaría ser así, de cuestionarme la vida de esa manera”; fueron algunas de las frases de las influencers que surgieron durante el experimento y que emocionaron a sus madres.

Su fuerza, su valentía, su alegría, sus ganas, lo que admiran las hijas de sus madres. Juan Salvarredy

¿Es posible que nunca le hayamos dicho a mamá qué es eso que no se ve y que más valoramos de ellas? Con esta campaña LadySoft propone ir más allá de lo exterior para centrarnos en lo que realmente nos enorgullece de mamá y que la convierten en nuestra gran referente. De manera que, el mejor regalo que le podemos dar es hacerle saber que ella es nuestro mejor ejemplo, que sepa que nos inspira y que es nuestra guía.

Quienes quieran inspirarse para decirle a mamá todo aquello en qué les gustaría parecerse a ella, pueden ver cada uno de los spots de la campaña #juntasentodoslosciclos en las redes sociales de Ladysoft.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.