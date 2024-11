Bill Gates reveló su secreto para tener éxito en las entrevistas laborales

Bill Gates es una de las mentes más brillantes del mundo. Su inteligencia lo llevó a crear y dirigir una de las empresas más grandes como lo es Microsoft; y a lo largo de los últimos años, lideró una gran cantidad de proyectos como filántropo. Su experiencia lo hace una voz autorizada en el mundo del trabajo y los negocios, es por este motivo que reveló cuáles son las respuestas perfectas para las preguntas más comunes a la hora de enfrentar una entrevista laboral.

Bill Gates y sus tres respuestas en una entrevista laboral

Dentro de su acotada agenda, el empresario se hace un espacio para escribir y dar consejos en diferentes aspectos de la vida a través de su blog personal. De acuerdo a su amplio prontuario en el mundo de los negocios, en esta oportunidad se enfocó a dar las mejores respuestas a las preguntas más comunes en una entrevista de trabajo: “¿Por qué deberíamos contratarte?”; “¿Cuáles son fortalezas y debilidades?”, y “¿Cuál es tu expectativa salarial?”.

¿Por qué deberíamos contratarte?

Ante esta pregunta, el creador de Microsoft demostró cómo mejoró sus habilidades con el tiempo. “Deberías mirar los códigos que escribí. Escribo programas de software que van mucho más allá de las clases que tomé. Creo que mejoré con el tiempo, así que echa un vistazo a lo ambicioso que he sido en ese aspecto”, indicó.

Asimismo, resaltó: “Creo que puedo trabajar bien con la gente. Puede que critique un poco su código, pero en general me gusta estar en equipo. Me gustan los objetivos ambiciosos. Me gusta pensar en cómo podemos anticiparnos al futuro. El software es genial y quiero participar”.

¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades y cómo las aplicarías al equipo?

En este aspecto, Bill Gates no tuvo problemas en sincerarse sin caer en el error común de convertir una debilidad en fortaleza, como por ejemplo, decir “trabajo demasiado”.

“No soy una persona que sepa mucho de marketing. No me gustaría ser vendedor”, manifestó y luego añadió: “Me fascina un puesto en el que realmente estás creando los productos y pensando en cuáles deberían ser sus características”.

Bill Gates propone ideas a la hora de una entrevista laboral Netflix

Del mismo modo, señaló: “Seguí la historia de la industria, leí sobre los errores que se cometieron. La definición y la creación de productos son muy importantes. Si tienes un equipo que entiende a los clientes, las ventas, el marketing, no voy a aportar eso, pero disfrutaría trabajando con ellos”.

En esta pregunta lo fundamental es la honestidad, así como también hacer un análisis crítico de uno mismo.

¿Cuál es su expectativa salarial para el puesto?

Ante una cuestión tan importante como la remuneración salarial, Bill Gates respondió: “Espero que el paquete de opciones sea bueno. Soy capaz de asumir riesgos y creo que la empresa tiene un gran futuro, por lo que prefiero obtener opciones sobre acciones, incluso más que una compensación en efectivo”. Luego, añadió: “Oí que otras empresas pagan mucho, pero me tratan de manera justa y enfatizan las opciones”.

Gates llevó esta respuesta a otra opción, aun si no está dentro de la negociación, como lo es la opción de tener acciones. Pero lo que en realidad quiere decir es que apuesta a su capacidad para mejorar la empresa durante su tiempo en ella.

Con estas respuestas, un futuro candidato laboral podrá tener más posibilidades a la hora de enfrentar una entrevista laboral en búsqueda de un nuevo empleo.