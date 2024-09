Cómo funciona el método japonés para tender la ropa y que se seque rápido

Escuchar

En Internet se pueden encontrar todo tipo de contenidos relacionados con el quehacer doméstico que facilitan distintas tareas a la hora de ordenar la casa. Y en algunos casos se comparten viejas técnicas que, a pesar del avance de la tecnología, siguen siendo efectivas. En este sentido, se empezó a popularizar un curioso método japonés para tender la ropa, conocido como método arcoíris, el cual permite secar la ropa antes y con muchas facilidades para plancharla.

Según el sitio especializado Maison Travaux, el método milenario arcoíris consiste en colgar la ropa en perchas en las varillas de un tender y dejar que se seque con la corriente de aire. Con este pequeño tip, la indumentaria recién lavada estará más holgada, lo que permitirá un rápido secado, al mismo tiempo que las prendas terminarán con menos arrugas.

Un detalle a tener en cuenta es cómo se ordenan la ropa. Las prensas más cortas van en el medio, mientras que las más largas o de mayor volumen en los extremos; esto permitirá que pueda fluir mejor la corriente.

El método japonés para tender la ropa puede ayudar en contextos climáticos difíciles como la lluvia Unsplash

Este curioso método puede ayudar a la persona en contextos climáticos difíciles. No será una gran solución para los días de lluvia, pero tendrá un efecto positivo si es que se decide lavar ropa en días así.

Asimismo, si se cuenta con poco espacio para tender la ropa, este será un gran método porque al apilarlas, habrá más espacio para otras prendas. Otro de los beneficios es que garantiza un secado rápido, por lo que hogares con varias personas podrán compartir el tender y ahorrar tiempo.

Se trata de una técnica que podrá sacar de apuros a cualquier persona, solo es cuestión de ponerla en práctica en el próximo lavado. Lo fundamental es la circulación del aire, que permite que este secado sea eficiente. Para mejorar esta condición, se pueden abrir las ventanas y puertas, lo que ayudará a crear una corriente más intensa. Esto generará que se elimine el exceso de humedad que provoca la ropa recién lavada en el ambiente.

Lo fundamental del método japonés es la circulación del aire, que permite que este secado sea eficiente Unsplash

Cabe mencionar que esta técnica no es para todo tipo de indumentaria; por ejemplo, cuando se lave un suéter a mano, con el fin de que no pierda su tamaño, no es el ideal secarlo de este modo. En cambio, se puede colocar sobre una toalla extendida a lo largo de las varillas del tender. Otro consejo a tener en cuenta es que, si se decide poner el tender cerca de la calefacción, lo mejor es que no esté muy cerca del artefacto para evitar algún deterioro en las prendas.

Otros consejos prácticos para secar la ropa

Usar un ventilador : esto puede ayudar en caso de estar apremiado con el tiempo. Estos electrodomésticos de estilo industrial tienen la capacidad de secar la ropa de manera uniforme y son utilizados, en algunos casos, por los lavaderos.

: esto puede ayudar en caso de estar apremiado con el tiempo. Estos electrodomésticos de estilo industrial tienen la capacidad de secar la ropa de manera uniforme y son utilizados, en algunos casos, por los lavaderos. Ropa separada por tipo : separar la ropa por tamaño y tipo puede ser muy beneficioso para acelerar el secado. Colgar con broches del lado más largo de la prenda a secar acelera aún más el proceso.

: separar la ropa por tamaño y tipo puede ser muy beneficioso para acelerar el secado. Colgar con broches del lado más largo de la prenda a secar acelera aún más el proceso. Aprovechar la altura: otro ítem fundamental es colgar la ropa de manera horizontal de manera tal que la parte superior de la prenda se seque por completo y solamente quede una pequeña parte de la misma para completar el proceso.

