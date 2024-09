Con solo 18 años, abrió su propio café de especialidad para apoyar la inserción laboral de los jóvenes

Escuchar

Hay historias que verdaderamente inspiran, y la de Ara Meniño es sin duda una de ellas. Con tan solo 18 años, se animó a abrir su propia cafetería de especialidad con un propósito claro y significativo: ofrecer empleo a jóvenes que enfrentan dificultades para insertarse en el mercado laboral. A pesar de su corta edad, fue capaz de identificar una problemática importante en nuestro país, que es la falta de oportunidades laborales para los jóvenes. Lejos de quedarse de brazos cruzados, decidió actuar para contribuir a un cambio positivo, poniendo en marcha su emprendimiento con el objetivo de aportar su granito de arena y demostrar que, con determinación y compromiso, es posible hacer la diferencia.

A fines de 2023, la joven contaba con un ahorro de seis mil dólares y un objetivo claro por cumplir: abrir su propio local. “Los fondos, en realidad, yo ya los tenía. Obviamente, cuando tomé la decisión de abrir el local, empecé a trabajar más; o sea, empecé a tomar más turnos y le puse mucha onda a mi emprendimiento de arte. Ahí fue cuando comencé a recaudar más, pero bueno, fue todo un riesgo. Como cualquier emprendimiento, es un riesgo, pero yo estaba dispuesta a tomarlo para ver hasta dónde podía llegar”, comentó en diálogo con LA NACION, reflejando la determinación y el esfuerzo que puso en su proyecto.

Ara notó la falta de oportunidades para que los jóvenes se integren al mundo laboral y quiso cambiarlo

Pese a cualquier pronóstico, Ara decidió que era el momento adecuado para dar el paso hacia su sueño de emprender, confiando en que su pasión y esfuerzo serían suficientes. “El proyecto nace a partir de mis experiencias laborales personales. Yo salí al mundo laboral y tuve muchos trabajos en los que me pasaba de no sentirme cómoda y hablaba con mis compañeros, todos teniendo más o menos la misma edad, y era como que concordábamos en un par de puntos principales, que eran la inclusión en el mundo laboral de los jóvenes es complicada”, explicó, sobre su impulso para comenzar con su propio emprendimiento.

“Hubo una red de contención muy grande sin la que yo no podría haber llegado donde estoy, tuve muchas personas al rededor mío que me apoyaron”, mencionó, dejando en claro el gran soporte que recibió por parte de sus padres y amigos una vez que tomó la decisión de hacer realidad su sueño.

Empleados sin experiencia laboral y transmisión de valores

“Primero, es muy difícil conseguir un trabajo porque en todos los lugares te piden experiencia, y si vos tenés experiencia en un rubro y te querés cambiar a otro, no podés, porque tenés experiencia en un rubro que no es relevante”, mencionó. En esa misma línea, sumó: “Por ahí tenés pasantías, que era mi caso; yo tenía un montón de pasantías, había hecho un montón de cosas e igual no podía conseguir trabajo de nada”.

Contrató empleados sin experiencia para que logren su primera experiencia laboral

En medio de ese proceso de descubrir qué quería hacer en el mundo laboral, Ara identificó otro problema que afectaba a muchos jóvenes como ella: la falta de oportunidades de crecimiento en los puestos de trabajo disponibles. Se dio cuenta de que, más allá de conseguir un empleo, muchos jóvenes se enfrentaban a la frustración de estar en roles sin posibilidades de desarrollo o progreso a largo plazo: “Vos conseguías un trabajo y era imposible escalar, eso lo hablaba mucho con mis amigos que tenían mi misma edad o con los compañeros que tenía en mis trabajos, que no había posibilidad de crecimiento, vos entrabas a un lugar y te quedabas en el mismo puesto años y años”.

“Me pasaba mucho de no sentirme representada, no sentirme escuchada, no sentir que mi potencial se estaba cumpliendo realmente y bueno, ahí es como identifique una problemática social que afecta mucho a los jóvenes hoy en día, más que nada pospandemia; como que aumentó muchísimo más y es una verdad de la que no se habla”, sumó.

Su misión principal: la creación de oportunidades laborales para jóvenes

Ara busca generar un cambio en la inserción laboral de los jovenes con su emprendimiento

En su búsqueda por darle forma a su futuro y superar las barreras del mercado laboral, Ara decidió que no esperaría a que las oportunidades llegaran por sí solas. Con una visión clara, tomó la iniciativa de emprender por cuenta propia. “Yo dije ‘quiero arrancar mi emprendimiento’; quería tener algo que fuera propio con mis ahorros, en donde yo pudiera plasmar esas creencias que tengo de que solo porque sos joven y porque no tenés experiencia, no significa que no tengas potencial o no tengas ganas de aprender”, afirmó, evidenciando su deseo de romper con los estereotipos que limitan a los jóvenes.

“Arrancamos con dos chicas que no tenían experiencia, no habían tenido ningún trabajo de ningún tipo, entonces también las acompañé en todo su crecimiento y ahora siguen con nosotros”, reveló. Además, dejó en claro su objetivo: “Lo ideal es que el trabajo no sea solamente un modo de mantenerse económicamente, que es la perspectiva que a mí no me gusta, sino que sea un lugar de crecimiento, en donde vos estás pasando gran parte de tu día y está bueno que no la pases mal, que puedas crecer, que puedas aprender cosas, que te lleves bien con tus compañeros, que no sea algo que te provoque tristeza, que es algo que yo vi muchísimo en mis amigos y compañeros”.

Asimismo, reiteró: “La idea es un poco cambiar eso, dar oportunidades y ayudar a construir una sociedad más inclusiva para los jóvenes”. Teniendo esto en cuenta, dio a conocer que las personas que trabajan actualmente con ella pasaron por situaciones similares, por lo que decidió darles una oportunidad: “Si nadie te da tu primer trabajo, nunca vas a tener experiencia”.

La joven logró abrir su cafetería que busca construir una sociedad más inclusiva

“Fue un camino de mucho miedo, obviamente. Yo tenía una determinación de decir: ‘no estoy satisfecha con el modo en que la sociedad o el mundo laboral me está tratando a mí como joven, ni con cómo están tratando a mis compañeros, a mis amigos y a las personas que conozco. Por eso quiero cambiarlo’. Mi motivación se movió mucho por ese lado, por intentar construir algo que fuera mejor, donde todos estuviéramos un poco más cómodos, un poco más felices”, explicó sobre el cambio positivo que busca generar.

Como si fuera poco emprender con un comercio, Ara también estudia medicina en la universidad. “Había semanas en las que yo tenía parciales y dormía tres horas por día. Tenía que coordinar todo, pero se puede por la pasión y el amor por lo que haces; yo creo que si te gustan mucho las dos cosas, estás dispuesto a hacer esos sacrificios”, reflexionó.

Este es solo el comienzo

Su visión a futuro es abrir más locales para continuar con este movimiento y seguir generando un impacto positivo. Por eso mismo, están en la búsqueda de inversores que quieran sumarse al proyecto.

El proyecto no termina acá, ya que tiene la idea de abrir otras sucursales para seguir generando impacto

Pero, como en todo proyecto, el camino no es fácil. Por eso, Ara aconsejó a los que se encuentran en una situación parecida: “Mi consejo es no escuchar lo que dice el resto del mundo, porque a mí me pasó mucho. Cuando estaba por abrir el local, me encontré con un montón de gente que me decía que no lo hiciera, que no valía la pena o que el impacto social no iba a generar un cambio en la vida de nadie, lo cual es completamente mentira”. En ese sentido, también dejó una reflexión para los empleadores, en búsqueda de construir un futuro mejor: “Yo creo que falta paciencia y perspectiva a futuro. Si vos no apostás al talento que tenés, no tenés futuro talento”.

Pastelería, café de especialidad, arte y mucho más

“El local se convirtió en un núcleo de todo lo que me gusta: el café, la pastelería, el arte... Es como si todo eso terminara reflejándose ahí”, aseguró, invitando a todos a que conozcan su “segunda casa”.