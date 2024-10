Construyó una casa de dos pisos siguiendo tutoriales de YouTube para tener lugar para sus 12 perros rescatados

Escuchar

Algunas historias inspiran y conmueven por la perseverancia y el amor que reflejan, y la de esta familia no es la excepción. Claudio Cocimano, un platense de 34 años, es el protagonista de una hazaña que combina esfuerzo, creatividad y el poder del aprendizaje autodidacta. Con un sueño que lo acompañaba, decidió construir su propia casa desde los cimientos, sin más herramientas que su determinación y tutoriales de YouTube. Hoy, ese sueño es una realidad y comparte su hogar con su pareja, Tatiana Garro, y “La Bachimanada”, su numerosa familia de 12 mascotas rescatadas.

Su objetivo siempre fue claro: poder avanzar con su sueño de ofrecerle un hogar a mascotas callejeras y actuar como tránsito, brindándoles refugio temporal hasta que encuentren una familia definitiva. Para él, la construcción de su casa no era solo un proyecto personal, sino también una forma de cumplir su misión de ayudar a animales en situación de abandono, dándoles una segunda oportunidad mientras se conecta con quienes puedan cuidarlos y amarlos. “Donde vivía tenía cinco (perros) y ya me estaba quedando el espacio muy chico; un departamento chiquito en la parte de atrás de lo de mis viejos. Ahí me dio una mano un amigo y después de eso comencé a ayudar a mi hermano Damián a construir su casa”, empezó contando en diálogo con LA NACION.

Actualmente, viven con 12 perros adoptados por él y varios más que están en tránsito

Mientras Claudio ayudaba a su hermano, también se formaba en dos cursos: uno de montador electricista y otro de herrería, oficios que le apasionaban. Gracias a estos conocimientos pudo aportar en varios aspectos técnicos de la construcción. Lo que no esperaba era que, como agradecimiento, su hermano lo sorprendería donándole una parte de ese terreno para él, brindándole la oportunidad de construir su hogar y continuar con su sueño de rescatar y cuidar animales callejeros.

“Para que yo me pueda construir mi hogar, dije: o compro los materiales o pago la mano de obra porque no me alcanzaba, era una cosa o la otra”, se sinceró con respecto a las dificultades que tenía al inicio del proyecto. “Tenía un auto que había sacado a pagar en cuotas que era 0 km y bueno, cuando comenzó este tema de la casa, lo vendo, entonces con ese capital pude comprar todos los materiales”, agregó.

El proceso de construcción a puro esfuerzo

Comenzó cursos y también aprendió viendo videos de YouTube

“Cuando comienzo la casa, yo no tenía nada de idea de albañilería. Ahí es cuando empiezo a ver videos tutoriales en YouTube de cómo hacer los cimientos, los pozos; cómo hacer las estructuras, los pesos que puede soportar, cosas que yo ignoraba. Lo único que sí pagué es el agrimensor, que es para que mida el terreno y poder hacer una subdivisión con mi hermano; entonces él tenía lo suyo y yo tenía lo mío en cuanto a temas legales”, explicó Claudio.

Al momento de diseñar su casa, tenía una prioridad clara: asegurarse de que la propiedad fuera un lugar cómodo para sus perros. Para lograrlo, hizo dos plantas que le permitieron aprovechar mejor el espacio; por lo que el piso de abajo lo pensó solo para ellos.

La planta baja de la casa es exclusivamente para los perros

Sin muebles para más comodidad: el diseño pensado para sus mascotas

“La planta baja no tiene muebles para que ellos tengan más espacio. La parte de arriba es para nosotros, pero ellos también suben. Hoy somos en total 18, mañana tal vez somos 17, después capaz 20, porque a veces se va alguno en adopción. Nosotros tenemos 12 que son totalmente adoptados por nosotros, los otros son los que rescaté últimamente, que lo estoy cuidando y esperando que se recuperen”, confió el joven.

El primer piso está adaptado exclusivamente para ellos

El sueño que comenzó a hacerse realidad

“Yo trabajaba en la obra de seis de la mañana a 12 del mediodía, me bañaba, comía y me iba al trabajo de siempre, que era de ahí de donde sacaba el dinero para poder invertir en los materiales. En ese lugar trabajaba de dos de la tarde a 10 de la noche, o sea que estaba todo el día prácticamente trabajando”, contó, dejando en claro el sacrificio que realizó durante mucho tiempo para lograr su sueño.

Según dio a conocer, siempre tuvo a su lado a personas que le brindaron apoyo incondicional en este proyecto. Uno de ellos fue su vecino, que pasaba de vez en cuando para ayudarlo con cualquier cosa que necesitara. Además, contó con la compañía de sus amigos, Néstor, Nelson y Franco: “Ellos también fueron parte de todo esto. Me daban una manito cuando me veían solo porque soy como una persona media orgullosa en cuanto a pedir ayuda”.

También, le hizo una mención especial a su papá, con quien trabajó codo a codo para hacer el sueño posible. “Se levantaba a la madrugada a pesar de tener 60 y pico de años. Venía a darme una mano con el corazón y también estaba acá al pie de cañón, impresionante mi viejo. Es un hombre con mucha voluntad que me la contagió siempre”.

La infancia que lo marcó para ayudar a los perros sin hogar

“Bueno, con él (su papá) siempre fuimos vendedores callejeros, desde los 10 años. Antes de entrar a trabajar, vendíamos flores, detergente, lavandina. Los últimos años, cuando yo ya era más grande, con 18 años, vendíamos ‘chori’ en la cancha. Siempre fuimos muy busca vida, además de tener su trabajito. Nosotros nos criamos con valores muy hermosos; yo sé lo que vale todo, entonces, eso me fomenta, me inspira a tener lo mío”, se sinceró.

Su dura infancia lo incentivó para darle una nueva oportunidad a todos los perros que rescata

Toda su historia lo lleva a los perros que rescata, a quienes les da una oportunidad de vivir mejor: “Me siento muy identificado con ellos por sacarlos de la calle, porque yo sé lo que es la calle, sé lo que es el frío, sé lo que la necesidad, entonces para mí es verme en los ojos de ellos. Por eso nunca pude mirar a un costado y bueno, cada vez fuimos más y más en casa. Y van a seguir viniendo más, porque mi misión en la vida es eso”.

El amor que llegó en medio de su misión

El amor le llegó cuando menos lo esperaba y fue a través de Tatiana. Ella apareció en su vida mientras él estaba en plena construcción del piso de arriba de su casa. Más amante de los animales que él, la joven vivía en un departamento y solía transitar con cuatro o cinco perritos, además de tener una perrita adoptada. Ella es una chica muy sensible y amorosa que, a los 18 años, dejó su pueblo para estudiar en La Plata.

En medio de la construcción de la casa encontró el amor: Tatiana, con quien comparte la misma pasión por los animales

Se había graduado como obstetra cuando la vida los juntó en el mismo camino, por lo que al poco tiempo se mudaron juntos y comenzaron a llevar adelante esta noble misión compartida en sus momentos libres.

Ambos formaron una gran dupla y se encargan de cuidar a sus mascotas y seguir rescatando

Claudio tiene un amor incondicional por los animales

Tatiana comparte la misma pasión que él por el cuidado de los animales

12 perros adoptados y rescates constantes: la gran familia que formaron

Claudio lleva a todos lados su "bachimoto" por si se encuentra con un perrito que necesite su ayuda

Hace algunas semanas, se hicieron virales gracias a una conmovedora historia sobre una perrita llamada Paz, a quien rescataron. Un día, mientras Claudio iba a trabajar en su moto, vio a Paz llorando en una parada de colectivo. Este momento quedó registrado en uno de sus videos, que alcanzó casi nueve millones de reproducciones en TikTok e Instagram.

Sin dudarlo ni un segundo y pese a estar llegando tarde a su trabajo, llevó a la perrita a su casa, en donde Tatiana se encargó de darle un baño y devolverle su dignidad. Tras recuperarla, su historia generó tantas repercusiones que incluso los famosos comenzaron a difundirla, por lo que terminó siendo adoptada por la familia de Leo Montero y Malu Tedesco, quienes también son amantes de los animales.

Paz fue adoptada por Leo Montero y su familia (Instagram: @soyleomontero)

Claudio dejó en claro que va a seguir adelante con su misión y expresó que su deseo es “colaborar para que otras personas se sumen a la causa”.