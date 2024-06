Descubrió el apodo que le puso su marido y le pidió el divorcio

Escuchar

Existen cientos de motivos por los cuales una pareja, o uno de sus integrantes, decide ponerle fin a una relación amorosa. Sin embargo, en muy pocas ocasiones se dio a conocer que el motivo fue el apodo que utilizaba el marido para referirse a su esposa ante sus amigos. Esta historia compartida de manera anónima en el medio Mamamia se viralizó porque el hombre utilizaba un código para hablar de su esposa: SWMBO. Una vez que ella descubrió lo que significaba, tomó la peor decisión.

Dentro del mundo de las parejas se conocen todo tipo de rupturas: desde infidelidades, falta de amor o desgaste, hasta personas que decidieron abandonar su relación sin dejar rastro. Pero esta semana se viralizó la insólita anécdota de una mujer anónima, que compartió su historia y sorprendió a miles de personas.

Una mujer compartió el apodo que le puso su marido para referirse a ella ante sus amigos Unsplash

En primer lugar, ella dejó en claro que la convivencia con él no venía de la mejor manera, ya que el nacimiento del primer hijo en la pareja no lo hizo cambiar de actitud y afrontar el desafío de criar a una persona de la mejor manera. “Desde el momento en que nació nuestro hijo, nada cambió para mi marido”, introdujo en diálogo con el medio, y luego añadió: “Odiaba decirme cuáles eran sus planes ¿Estaría en casa a tiempo para cenar? ¿Podría reservar un corte de pelo para un sábado por la mañana? ¿Estaba tomando unas copas con sus compañeros recién llegados del trabajo?”.

Asimismo, continuó: “Quién sabía, porque ciertamente se negó a decírmelo. Afirmó que no era necesario. Fue un cambio extraño en nuestro matrimonio que no esperaba: estaba obstinado a decirme cuándo iba a participar en nuestras vidas”.

Pero todo cambió de manera rutilante cuando ella percibió que el teléfono de él sonaba constantemente tras volver de una fiesta con sus amigos. Entonces, cuando él se fue a duchar, ella decidió revisarlo y se topó con un chat grupal.

“Aquella a la que se debe obedecer”, fue el apodo que le puso el marido a su esposa, motivo por el cual se separaron Unsplash

Los amigos estaban tratando de organizar otra salida para disfrutar de unas bebidas, pero fue la respuesta del hombre lo que enojó a la mujer. No iba a asistir porque “SWMBO dirá que no”. En el momento en el que ella le pidió explicaciones, él no se enojó por la intromisión de su esposa y, por el contrario, le reveló el significado del código: Someone who must be obeyed, que en español quiere decir “Aquella a la que se debe obedecer”.

“Me sentí como si me hubieran dado una bofetada en la cara”, señaló la mujer, y luego dio los motivos de su furia: “No se trataba de ‘obedecerme’... No se llama ‘pedir permiso’ como si él fuera un adolescente y yo fuera su madre. Se llama respeto por la familia. Después de cinco años de matrimonio, esto es en lo que me convertí para él”.

Después de leer el apodo que le puso, sintió que no había vuelta atrás en la relación y que el matrimonio, que duró cinco años, debía terminar en ese momento. “Para mí, no tenía otra opción. Quedarnos con un hombre que nos valoraba tan poco no era una opción. Me llevé a mi bebé y dejé a mi marido la semana siguiente”, concluyó.

LA NACION