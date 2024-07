Dijo que no quiere trabajar porque sus papás lo obligaron a nacer y causó furor en las redes

Escuchar

Por medio de las redes sociales, se viralizó un video en el cual un joven dice que sus padres no le consultaron si quería nacer, por lo que ellos deben correr con todos los gastos en su vida. El clip fue subido originalmente a TikTok con la descripción: “Aunque tengo 21 años, no estoy obligado a trabajar porque nací sin mi consentimiento”.

Allí, este joven explica los argumentos que lo llevan a pensar que sus padres lo deben mantener por el resto de su vida: “Mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento”.

Contó por qué no quiere trabajar y generó polémica en las redes sociales (Foto: captura TikTok/@hassanazteca)

El argumento continúa con: “No tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar, o sea, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora?”.

Para finalizar, este joven asegura que si sus padres lo “quisieron tener” que lo mantengan, “así de simple”.

El video, que se hizo rápidamente viral en las redes sociales, recibió varios comentarios. “Ellos tampoco querían un hijo así, pero no hay forma de saber cómo serán los hijos” y “Siempre que trato de explicarle eso a mis padres, se enojan y dicen que tengo que estar agradecida porque me dieron la vida”, fueron solo algunos.

Luego de verse atacado por los usuarios, este joven decidió publicar otro video en el que decía: “Todo lo que yo diga tómenlo con pinzas, probablemente es real, probablemente es mentira, eso nunca lo van a saber y lo dejo a su criterio”.

El Tiempo (Colombia)