El beso de Antonela Roccuzzo durante el entretiempo del Inter Miami que se viralizó en las redes sociales

Antonela Roccuzzo fue sorprendida por la cámara de Apple TV en el entretiempo del partido que enfrentó al Inter Miami con Cincinnati este sábado y embelesó a todo el mundo con un beso directo a la cámara, que la enfocó a ella y a Lionel Messi por unos segundos. La divertida y tierna reacción de La Pulga, tras el gesto de su esposa, también causó furor en las redes.

La madre de Thiago, Mateo y Ciro Messi, es un ícono de la moda en las redes sociales, que luego del arribo a Miami, se transformó aún más en un foco de atracción, al tiempo que firmó colaboraciones con diferentes marcas que le dieron preponderancia dentro del público local. Es por eso, que las cámaras buscan siempre mostrarla y obtener de ella un saludo o gesto, como sucedió recientemente.

El beso de Anto Roccuzzo a la cámara en el entretiempo del Inter Miami con Cincinnati (Fuente: Captura de imagen/Apple TV)

Mientras el capitán del seleccionado argentino se encuentra en plena recuperación tras la lesión en el tobillo derecho que sufrió en la Copa América, la pareja estuvo presente en uno de los palcos durante el partido que enfrentó al Inter Miami contra Cincinnati.

Para gracia de los espectadores, cuando se cumplieron los 45 minutos del primer tiempo, las cámaras apuntaron a los argentinos y Roccuzzo de inmediato miró y lanzó un sensual beso, a la vez que esbozó una sonrisa. Esto no pasó desapercibido para Lionel, que la observó y rápidamente puso un rostro de sorpresa, y acto siguiente, también sonrió.

El rsotro de Lionel Messi tras el beso de Anto (Fuente: Captura de imagen/Apple TV)

“No sé si seduce más el beso de Anto o la mirada de Messi”; “Un beso de la primera dama del fútbol”; “Ni cuenta me di que me tiro un beso, yo me perdí en la sonrisa de Leo”; “Yo quería uno de Messi”; “Anto tirando un beso y yo esperaba que Messi guiñe el ojo” y “Beso para los antimessi”, fueron algunas de las opiniones de los usuarios al respecto.

