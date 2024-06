El detalle de sus looks que Máxima Zorreguieta no escondió en su gira por Estados Unidos

Escuchar

Esta semana, la reina Máxima Zorreguieta convirtió su viaje a los Estados Unidos en un verdadero desfile de modas. Sí, hubo reuniones importantes, actividades culturales y hasta baile y música, pero eso no evitó que la monarca deslumbrara con su variado guardarropa. Lució desde un vestido blanco de Dior y un tocado floral rojo hasta una pieza en amarillo al mejor estilo Jackie Kennedy. Sin embargo, aunque los looks eran muy distintos, tenían algo en común: fueron usados antes. Una vez más, la nacida en la Argentina demostró por qué no es solo la reina de los Países Bajos, sino también de la moda circular.

El elegante traje rosa para bajar del avión

Esta semana, el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima se embarcaron en una gira por los Estados Unidos. Su primer destino fue la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Ni bien descendió la escalera del avión, Zorreguieta dejó en claro que serían unos días muy fashionista y también “reciclados”.

El elegante look total pink de la reina Máxima para comenzar su gira por los Estados Unidos (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

El primero fue un look monocromático que consistió en un conjunto de blazer y pantalón rosa con una blusa haciendo juego, que se complementaron con unos stilettos y unos delicados pendientes en forma de tulipanes. Así como a los aros los usó en marzo durante una reunión, al ensamble rosa lo lució en junio del año pasado, cuando viajó a Brasil en su rol de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Financiación Inclusiva para el Desarrollo (UNSGSA).

Vestido rojo y un espectacular tocado de flores

Para su primer día de actividades en Atlanta, que incluyó entre otras cosas una reunión con el gobernador Brian Kemp y una sesión en un estudio de grabación, la reina se robó todas las miradas con un espectacular look total red de Natan, su firma de cabecera. Llevó un vestido midi que tenía una suerte de poncho en la parte superior, lo cual le daba movimiento y un estilo único a la prenda. Sumó sus clásicos stilettos, un clutch y elegantes joyas: un prendedor y unos aros con forma de flores.

El "total look" de la reina Máxima durante su visita en Atlanta, Estados Unidos Foto X @NLinAtlanta

Este también fue un look “reciclado”, pero lo cierto es que, una vez más, la monarca demostró como una misma prenda puede usarse más de una vez si se la combina con los accesorios adecuados. Así como esta semana combinó el vestido con un espectacular tocado de flores y hojas en color rojo, cuando lo usó para su visita de estado a Austria en junio de 2022, se puso un sombrero rojo y aros colgantes de perlas.

Entre pinturas, brillos y mucho rosa

Mientras estuvieron en Atlanta, los reyes de los Países Bajos también visitaron el High Museum of Art, para lo cual la reina llevó una blusa manga larga en rosa con una pollera tiro alto en el mismo color, con un patrón a cuadros bordado. Este también fue un outfit “reciclado”. Lo usó en 2021 cuando visitó Keukenhof, el parque de tulipanes ubicado en Lisse, en los Países Bajos. Dada la locación, en aquella ocasión usó una vincha floral, mientras que ahora, como era una actividad más formal, llevó el cabello suelto y prolijamente peinado.

El look rosa de la reina Máxima para finalizar su visita a Atlanta (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

El elegante vestido blanco de la reina Máxima para recorrer Savannah

Tras finalizar sus compromisos en Atlanta, los reyes se trasladaron a la ciudad de Savannah, donde pasaron una jornada a pura música y baile. El martes, la reina sacó de su equipaje un elegante vestido blanco escote en V de Dior y lo combinó con un par de stilettos marrones y un clutch de Hermès. Los accesorios fueron claves: una gargantilla, unos aros argolla y un par de pulseras, todo en dorado. ¿El toque final? Un brazalete con el que honró a su país natal.

Este sofisticado vestido de diseñador también fue elegido por la reina Máxima en junio de 2017 cuando viajó con el rey Guillermo Alejandro a la ciudad de Palermo, en la región italiana de Sicilia.

En Savannah la reina se lució con un vestido Dior color blanco (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Un vestido amarillo al mejor estilo Jackie Kennedy

El miércoles, Máxima y Guillermo llegaron a Albany, capital del estado de Nueva York. En su primera actividad del día, que consistió en una reunión con la gobernadora Kathy Hochul, la reina se lució con un vestido midi recto de Natan Couture. A este diseño en color amarillo - que tenía además un elegante aplique de encaje floral a la altura del torso - también lo usó en el pasado.

La reina Máxima se lució con un elegante look amarillo durante su visita a la ciudad de Albany (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Probablemente, a más de uno, este diseño le recordó a algunos de los icónicos looks que llevaba Jackie Kennedy cuando era primera dama de los Estados Unidos. Incluso, estas similitudes se acentuaron más con el tocado que llevó Máxima: un sombrero amarillo de la firma Fabienne Delvigne. Se trató de un modelo similar a los pillowbox que popularizó Jackie Kennedy hace más de 60 años y que varias integrantes de la realeza incluyeron en sus guardarropas.

Un elegante look total pink para su día en Albany

A la hora de armar su equipaje, la reina agregó varias piezas en tonos rosa. Durante su estadía en Albany, los reyes se acercaron a la Mansión Schuyler para debatir con un grupo de jóvenes sobre cómo los Países Bajos y Albany pueden trabajar en conjunto. Para esta actividad, Zorreguieta eligió un look formal, pero un poco más relajado. Optó por una chaqueta perlada con una blusa debajo y unos pantalones tiro alto en la misma gama de colores. Se trató de un conjunto que lució en septiembre de 2021, cuando cumplió con compromisos en la localidad de Deventer, Overijssel en los Países Bajos.

La reina Máxima, formal y elegante durante una actividad en Albany (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Los nuevos looks de la reina Máxima

Si bien la mayoría de sus looks fueron reciclados, lo cierto es que algunas cuentas de Instagram, especializadas en analizar los outfits de la reina de los Países Bajos, como @royalfashionpolice, pudieron advertir que durante su estadía en los Estados Unidos, la reina estrenó nuevas piezas.

En Savannah, la reina llevó un vestido midi en color morado, con un vistoso detalle de plumas a la altura de los puños. Se trató de un diseño de Natan Couture, que combinó con un clutch y unos tacones, todo en la misma gama de colores. En cuanto al cabello, se lo recogió para que los aros fueran protagonistas.

El look morado que lució la reina durante su gira por los Estados Unidos (Foto: Instagram @queen.maxima)

Los reyes culminaron su estadía en Albany con una reunión con empresas e instituciones. Para esto, Zorreguieta lució una blusa y unos pantalones blancos en Crepe de Natan Coture con un clutch de la firma Sophie Habsburg. El toque distintivo fue la joya ancestral: un elegante collar que perteneció a la reina Juliana, abuela del rey Guillermo Alejandro.

El elegante look de blusa y pantalón blanco de la reina Foto Instagram @koninklijkhuis

Una vez en la ciudad de Nueva York - la cual fue su hogar antes de casarse con el heredero al trono de los Países Bajos - la reina llevó un deslumbrante outfit celeste con transparencias y estampado floral. Lo combinó con accesorios en verde: unos stilettos, un clutch, lentes de sol y un elegante tocado.

La reina Máxima se lució con un espectacular outfit celeste durante su llegada a la ciudad de Nueva York Instagram: @patrickvkatwijk

La reina cerró su estadía en Nueva York con un espectacular vestido tricolor (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

El décimo y último look que usó la reina Máxima durante su gira por los Estados Unidos fue un original y llamativo diseño de Carolina Herrera. Se trató de un vestido midi tricolor: la parte superior era amarilla, la inferior violeta y a la altura de la cintura se destacaba un lazo rojo. Zorreguieta lo complementó con unos vistosos zapatos altos rojos y un clutch a tono. Sin duda, un outfit elegante y canchero para cerrar una exitosa visita al país en el que vivió y trabajó durante muchos años.