El hilo viral que muestra la verdad detrás de las escenas más famosas de películas

Las películas tienen la particularidad de que todo lo que vemos nos parece real, lo que nos lleva a preguntarnos cómo es que montan cada una de esas escenas increíbles, sobre todo en ciencia ficción. Desde autos voladores hasta tsunamis e incendios, causan impacto en el espectador, quien gracias a un hilo de X ahora puede descubrir algunos de los trucos de los sets de filmación.

En las últimas horas, Fran Actúa, un joven que comparte conocimientos sobre Inteligencia Artificial, herramientas tecnológicas y productividad en su perfil de X, @Fran_actua, sorprendió al mostrar cómo se filmaron algunas escenas de las películas más famosas y enloqueció a toda la red social.

“¡Las películas no son lo que parecen! Grandes secretos detrás de la gran pantalla”, comenzó diciendo sobre una imagen de una de las entregas de la saga Piratas del Caribe, en la que se lo ve a Johnny Depp cumpliendo el rol de camarógrafo mientras Keira Knightley interpreta su escena.

Pero eso no fue todo porque, acto seguido, abrió un hilo. “Detrás de cámaras de El Caballero Oscuro, así se vio ante la cámara la explosión del hospital”, expresó sobre el video en donde comparó cómo se vio en la pantalla grande la película de Batman y cómo se filmó. Mientras en cámara la explosión parece ser mucho más grande, la cosa fue muy distinta en el rodaje.

El detrás de escena del Caballero Oscuro (2008) (Foto: captura X/@Fran_actua)

Luego, compartió una de las partes de la saga de Harry Potter. Lo que todos veían desde sus casas era a Hermione Granger y Ron Weasley haciendo un truco de magia, el cual terminó con destrozos y una inundación. Sin embargo, en realidad estaban ellos dos delante de un chroma, por lo que las imágenes eran efectos especiales hechos con computadora.

Una de las más sorprendentes, quizás, fue la de Titanic (1997), que muestra el momento en el que el barco se hunde. Lejos de estar rodeados de agua, los actores estaban dentro de un set de filmación y caían sostenidos de una cuerda.

Los efectos del chroma, como se vio en las cintas protagonizadas por Daniel Radcliffe, dejan alucinados a todos. En Guardianes de la Galaxia (2014) se ve a Drax acariciando a Rocket, quien en la cinta es un mapache antropomórfico, pero en realidad es un hombre con un traje verde.

El detrás de escena de Guardianes de la Galaxia (2014) (Foto: captura X/@Fran_actua)

Los superhéroes también hacen cosas extraordinarias. Cuando los vemos volar, en realidad están siendo manipulados por una máquina especial. “Henry Cavill como Superman ensayando escenas para la Liga de la Justicia”, señaló el usuario para mostrar cómo hacen esas escenas tan fantásticas.

Por supuesto que los cinéfilos no tardaron en reaccionar y dejar su comentario. “Fran, cuando en Los Ángeles se visitan los estudios de Hollywood se pierde toda la imaginación. Me coloqué en una poltrona como si volara como Superman y atrás en la pantalla me vi tal cual. Son muchos los efectos especiales”; “Cómo me gustan estos hilos”; “Es impresionante ver cómo se han hecho algunas películas”; “Prefiero disfrutar la magia, gracias”; “Impresionantes secretos, Fran”; “Es impresionante ver cómo cambia ‘la película’” y “Yo en una visita al Now Camp me hice una foto con croma y ahora tengo una foto abrazado a Messi... En realidad era solo un fondo verde”, fueron solo algunos de ellos.

