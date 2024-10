El insólito motivo por el que la reina Camilla no está incluida en el grupo de WhatsApp familiar

Pese a que no están inmersos en el mundo de las redes sociales y prefieren mantener ciertas cuestiones de su vida lejos de las cámaras, el constante avance tecnológico obligó a la familia real británica a crearse un grupo de WhatsApp para facilitar la comunicación en lo que concierne a eventos y actividades protocolares. Pero lo que más llamó la atención es que, en las últimas horas, trascendió el insólito motivo por el que la reina Camilla no está incluida.

El rey Carlos III de Gran Bretaña y Camilla, la reina consorte (Yui Mok/Pool vía AP, archivo) Yui Mok - PA Pool

Fue Tom Parker Bowles, el hijo de la reina consorte, quien mencionó que la razón se debe a que su madre tiene un clásico Nokia, el cual no es compatible con las funciones de la aplicación de mensajería instantánea líder en el mundo. Pese a que Camilla quedó excluida de estos intercambios, se siente más cómoda con el modelo que está acostumbrada a manipular.

En 2018, Mike Tindall, el yerno de la princesa Ana, hija de Isabel II y Felipe, duque de Edimburgo, reveló que en la familia tienen un grupo de WhatsApp; mientras que algunos miembros de la realeza no están, otros, como el príncipe William y Kate Middleton, utilizan emojis regularmente. A raíz de esto, el hijo mayor de Lady Di aseveró que el emoji de berenjena es uno de sus favoritos, aunque, entre risas, dijo que no era apto para todo público.

Según se supo, esta no sería la primera vez que hay diferencias entre los miembros de la casa real con el uso de la tecnología. Por su parte, la reina Isabel II utilizó celulares actuales, pero no tenía dominio de funciones avanzadas. Sin embargo, sus nietos le explicaban cómo enviar mensajes de texto. No obstante, seguía algunas normas tradicionales y no permitía el uso de dispositivos en la mesa durante los almuerzos o cenas familiares, norma que sigue Camilla.

Camilla y Carlos III durante su reciente viaje. (GTRES)

Camilla no es la única que prefiere prescindir de los teléfonos móviles. Carlos III opta por mantenerse lejos de su celular y delega la tarea de comunicar a su equipo de trabajo.

El extraño momento que vivió Camilla en su gira por Oceanía

En medio de su gira por Oceanía, la cual comenzó el pasado 18 de octubre, los Reyes Carlos III y Camilla se convirtieron en el foco de atención, sobre todo, porque se trató del primer viaje del padre de los príncipes Harry y William desde que fue diagnosticado con cáncer de próstata.

Cargado de emociones, uno de los momentos más comentados fue en el evento que tuvo lugar en Samoa, donde se pudo ver a la reina visiblemente conmocionada. Sin embargo, no era emoción, sino un pequeño percance que tuvo en uno de sus ojos que derivó en una irritación que la hizo lagrimear.

El accidente de la reina Camilla en su gira por Oceanía (GTRES)

Pudo haber sido el polvo del ambiente o una pestaña rebelde lo que le provocó la molestia. Si bien al principio se mostró preocupada y empezó a agitar el abanico de un lado hacia el otro intentando llevar aire a sus ojos para aliviar la indisposición, la escena terminó con la risa de ella y su marido.

Cabe destacar que esta se trató de la primera visita de Estado de Carlos III a una nación de la Commonwealth desde que asumió el trono en septiembre de 2022.