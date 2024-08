El insólito récord Guinness: rompió 169 nueces con el codo en tan solo 30 segundos

Escuchar

El mundo de los récords Guinness ha sido testigo de una hazaña extraordinaria. Muhammad Rashid, un hombre pakistaní, ha establecido un nuevo hito al aplastar 169 nueces con su codo en tan solo 30 segundos. Este logro, realizado el 18 de mayo de 2024 en Karachi, Pakistán, ha captado la atención global y acumula más de 2,7 millones de visualizaciones en las redes sociales.

El video compartido por el Guinness World Récords muestra a Rashid ejecutando esta proeza con una precisión y velocidad sorprendentes. En su publicación de Instagram, el nuevo poseedor del récord anunció: “La mayor cantidad de nueces aplastadas con el codo en 30 segundos… 169 por Muhammad Rashid. Libro Guinness de los Récords”.

Este no es el primer encuentro de Rashid con la fama en el mundo de los récords. Su trayectoria incluye varios títulos impresionantes. En 2023, estableció otra marca al triturar 329 nueces con la mano en un minuto. Anteriormente, en 2021, había logrado aplastar 315 nueces con el codo en 60 segundos.

El primer récord lo obtuvo en 2014 al romper 150 nueces. En 2016 se superó a sí mismo al aplastar 181

Todo empezó en 2014, cuando Rashid ostentó el récord por primera vez con 150 nueces y batió el suyo propio con 181 en 2016. Pero, al parecer, la competencia en este curioso rubro es feroz. Naveen Kumar, un artista marcial indio de 27 años, le arrebató a Rashid un récord de 2017 al aplastar 273 nueces con la frente en un minuto. Rashid había hecho lo mismo, aunque en una menor cantidad de 254. Esta rivalidad ha llevado a ambos atletas a superar constantemente sus límites.

La dedicación de Rashid a su talento inusual es evidente. En una entrevista previa con Guinness World Récords reveló: “Practico de cuatro a cinco horas diarias”. También compartió los desafíos que enfrentó: “La primera vez que batí este récord fue fácil en ese momento. Pero con el paso del tiempo se volvió cada vez más difícil, ya que muchos otros jugadores rompieron este récord. La velocidad y la concentración fueron un poco más difíciles durante ese entrenamiento”.

Rashid contó que se entrenó con Prabhakar Reddy, un batidor de récords mundiales en serie con varios títulos GWR propios en categorías de artes marciales.

El camino de Rashid hacia el éxito también tuvo obstáculos: en 2017, un hombre indio lo superó al romper 273 nueces con la frente en un minuto

El camino de Rashid hacia el éxito no ha estado exento de obstáculos. “Me lesioné el codo varias veces durante el período de entrenamiento, pero eso no me detuvo, ya que estaba ansioso por recuperar este récord a cualquier precio”, confesó.

La historia de Muhammad Rashid es un testimonio del poder de la perseverancia y la dedicación. Su habilidad para convertir un talento inusual en múltiples récords mundiales demuestra que con determinación y práctica constante es posible alcanzar logros extraordinarios en los campos más inesperados.

Este récord no sólo destaca por su singularidad, sino que también pone de manifiesto la diversidad de talentos humanos que Guinness World Récords continúa reconociendo y celebrando alrededor del mundo.

