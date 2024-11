El look de Máxima Zorreguieta con piloto y sombrero que se robó todas las miradas

A lo largo de sus 11 años como reina consorte de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta se caracterizó por tener un trato cercano y cómplice con la gente. Sus semanas incluyen actividades en distintas localidades del país y allí conversa activamente con los locales y se interioriza en sus historias y proyectos. Desde hace un tiempo, la casa Orange-Nassau comparte en redes sociales los eventos a los que asiste la realeza, a modo también de estar en contacto permanente con sus seguidores.

Sin embargo, esas publicaciones no solo muestran en detalle la agenda de la reina nacida en la Argentina, sino también su vestimenta. Máxima suele armar outfits que se complementen con el evento del día y la locación y nunca pasa inadvertida. Justamente, el jueves encabezó una importante inauguración en La Haya y se lució con un canchero look estilo piloto de lluvia que no pasó inadvertido.

Esta semana la reina estuvo presente en la firma de una colaboración entre un hospital de Países Bajos, uno de Alemania y otro de Francia (Foto: Instagram @institut_curie)

El jueves la madre de las princesas Amalia, Alexia y Ariane participó de la firma de la colaboración internacional entre el Centro de Oncología Pediátrica Princesa Máxima de Utrecht, Países Bajos, el Centro Oncológico Infantil Hopp de Heidelberg, Alemania y el Instituto Curie de París, Francia.

La reunión se realizó en el museo Mauritshuis de La Haya. Se trató de un acuerdo muy importante, puesto que, según explicó la casa neerlandesa en un posteo, los tres hospitales unieron fuerzas para “promover la investigación del cáncer en niños y desarrollar tratamientos y terapias mejores y más eficaces específicamente para niños”.

La reina Máxima causó furor con su look de vestido tipo trench (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Luego de la firma y de los discursos, Zorreguieta conversó activamente con pacientes, padres y referentes de los tres hospitales. Para este día de actividades, optó por un look original y canchero. Lució una pieza que simulaba ser una suerte de tapado de lluvia y se ceñía a la cintura. Se trató de un diseño color marrón de Claes Iversen, una de sus firmas favoritas, de manga larga hasta las rodillas. Dejó abierta parte de la solapa para lucir sus joyas: una gargantilla dorada y un par de aros argolla.

Para darle su toque distintivo a un look que ya de por sí era poco convencional, se recogió el cabello en un rodete y sumó un sombrero marrón oscuro con un lazo gris de Maison Fabienne Delvigne, firma encargada de diseñar sus tocados. Para cerrar, añadió un par de zapatos altos, pero, en lugar de elegir un diseño liso como lo hace casi siempre, optó por un modelo con estampa de serpiente.

La reina sumó un sombrero y unos zapatos de tacón con estampa de serpiente (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Con este outfit, Máxima volvió a demostrar que es la reina de la moda circular, puesto que lo usó en marzo de 2015 cuando realizó junto al rey Guillermo Alejandro una visita oficial a Copenhague, Dinamarca.

El look monocromático de Máxima Zorreguieta que se robó todas las miradas y le valió muchos elogios

Esta semana la reina Máxima también lució un outfit en color marrón. El martes estuvo con el rey en la ciudad de Utrecht para reconocer a doce organizaciones sociales que completaron de manera exitosa el Programa de Crecimiento del Fondo Orange, según explicó la casa real en un comunicado. En un video que compartió el sitio especializado Blauw Bloed (EO) se pudo ver que lució elegante y sofisticada, con un traje de saco y pantalón con un cinturón ancho y un tapado a tono sobre los hombros.

A sus fans les encantó el look monocromático y otoñal de Zorreguieta y no dudaron en elogiarlo. “Máxima es de un gusto exquisito, es distinguida, elegante, pero lo mejor es su simpatía, su sonrisa”; “¡Qué elegancia! ¡Es una reina de la A hasta la Z!”, y “Bella y simpática Máxima”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.