El look verde lima de la esposa de Horacio Rodríguez Larreta para su casamiento por civil

El miércoles 27 de noviembre, Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin se casaron en el registro civil de la calle Uruguay. Después de dos años de novios, la pareja dio un paso más en su relación. Esto sucedió en la misma fecha que el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, de la cual la ex Secretaria de la Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es devota. Durante la ceremonia, su look se llevó todas las miradas, ya que escogió un atuendo poco usual para este tipo de eventos.

El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su esposa dieron el “sí, quiero”, en una ceremonia íntima a la que asistieron sus amigos y familiares cercanos. Luego de ello, se reunieron en el departamento de los Rodríguez Larreta en la Av. del Libertador.

Los estilos elegidos por Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin para su boda FABIAN MALAVOLTA

Los testigos de Horacio fueron sus amigos del colegio, Martín Arana, Patricio Rotman y Gonzalo Robredo. Mientras que de Milagros fue sus amigas Ana Clementi, Lucía Chioccarelli y su madre Mariana Vásquez Ferro. En tanto, el 30 de noviembre, los recién casados llevarán a cabo una boda religiosa frente a 350 personas en la Reserva Cardales.

El look sobresaliente de Milagros Maylin en su casamiento por civil con Horacio Rodríguez Larreta

La mujer de 39 años lució un vestido de color verde lima del diseñador Gabriel Lage, realizado en crepe satén, perteneciente a la colección ‘Soft’ del empresario. Además, utilizó un par de stilettos en tonalidad nude.

Con respecto a los accesorios que escogió para la ocasión, se decantaron por la sobriedad, ya que incluyó un par de pulseras que pasaron desapercibidas. Acerca del peinado, lució el pelo suelto y lacio.

Milagros Maylin deslumbró con su look estilo chic suelto Soledad Aznarez

Por su parte, Horacio vistió canchero con un traje azul oscuro, una camisa celeste desprendida en el cuello y un par de zapatos en composé con el cinturón marrón que sujetó su pantalón.

A pesar de que no se permitió el ingreso de la prensa, según se pudo saber más tarde, al ser su primer casamiento, las amigas de Milagros le tiraron arroz cuando salieron del registro. Se vivió un clima de alegría entre los presentes, que se mostraron felices ante el nuevo matrimonio.

Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta se casaron por civil el miércoles 27 y ella usó un vestido en tonalidad verde lima con zapatos color nude FABIAN MALAVOLTA

Por parte del exfuncionario asistió su familia más cercana: su madre, María Cristina Díaz Alberdi; su hermana, Ximena Vallarino Alfaro Díaz Alberdi; sus hermanos Augusto, Rafael, Antonio y Mariano Rodríguez Larreta -este último llegó con Magui Casañas Ardoy-; y sus tres hijas, Manuela, Paloma y Serena. También estuvo Dora Sánchez, viuda de Horacio Rodríguez Larreta (padre).

En tanto, de parte de Maylin estuvieron sus hermanas Magdalena, Delfina y Agustina; y sus tíos, Anette Chardon, Mariana Rodríguez Etcheto, Pablo Vasquez Ferro, María Marta Escalada y Alberto Escalada.

Milagros Maylin no utilizó joyas despampanantes ni accesorios que opacaran su vestido de la colección "Soft" de Gabriel Lage Soledad Aznarez

En recientes declaraciones a la revista ¡HOLA! Argentina, Milagros se refirió a la relación que construyó con Larreta o “H”, como le dice en la intimidad, y dejó en claro que la diferencia de edad entre ellos (Horacio tiene 59 años), no es un problema, porque lo que prima es el amor.

“Estoy feliz. Me enamoré y aposté a esta relación… ¡porque nunca me había pasado algo así! Cuando la vida te sorprende así, la edad te deja de importar. A mí no me importa que le digan ‘pelado’, ni que lo sea. A mí, él me encanta. Es noble, atento, seguro de sí mismo. Es el amor de mi vida. Estoy tranquila porque nosotros sabemos nuestra historia: estamos muy tranquilos de nuestro amor y de lo que armamos”, dijo.