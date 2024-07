El poder del entusiasmo: cómo aprender a desarrollar esta emoción

Escuchar

Hay gente que es naturalmente entusiasta; mientras que a otros les resulta dificultoso. Lo cierto es que todos necesitamos tener entusiasmo para accionar y obtener resultados. Y la buena noticia es que, si no sos fervoroso por naturaleza, podés aprender a desarrollar esta emoción.

Ahora, ¿qué quiere decir ser entusiasta? No se trata de estar todo el tiempo de buen humor o con una sonrisa. Es más bien sentirse contento, satisfecho, interiormente. Y esto no depende de las circunstancias, sino que es una actitud que elegimos tener. Una persona fervorosa, pase lo que pase, cree que siempre sucederá algo bueno.

El entusiasmo se puede desarrollar Pixabay

Estos son los dos principales rasgos de alguien entusiasta

1. Su lenguaje es la fe

Tener fe no tiene que ver con ser religioso e incluye tres palabras: “yo”, “aquí” y “ahora”. Sin importar lo que ocurra, ni la forma en la que los demás actúen, aquel que es entusiasta siempre espera lo mejor para sí mismo; y expresa, por ejemplo: “Me van a dar ese puesto de trabajo”, “Hoy voy a vivir un día maravilloso”, “¡Lo voy a lograr!”. Tal vez estés pensando que es una actitud egocéntrica. ¡Para nada! El entusiasta cree en sí mismo ante todos los desafíos que la vida le presenta ya que tiene una autoestima sana (conoce sus fortalezas y sus debilidades).

A veces, pensamos que, cuando estemos en otro lugar o en otra situación, seremos felices. El entusiasmo nos permite creer en la mejora continua. Porque el éxito no está en un único lugar, sino en nuestra actitud frente al mundo. De igual manera, solemos albergar la idea falsa de que, cuando se den ciertas circunstancias, estaremos bien. El entusiasta no espera tener un mejor empleo, o una pareja, o una casa para disfrutar de la vida tal como es. El entusiasmo nos ayuda a creer que nos puede ir bien ahora mismo. Y de eso se trata la fe: de ver oportunidades, en lugar de obstáculos.

Hay que abrazar cada día con entusiasmo Pixabay

2. Siempre sigue adelante

Una persona que no tiene características psicopáticas, sufre cuando le suceden cosas duras y tristes, pero tener entusiasmo nos habilita para que, aunque algo nos duela, no darnos por vencidos. Hay situaciones que no podemos controlar o evitar, pero lo que todos podemos hacer es decidir, no anclarnos en el sufrimiento, sino aprender de nuestras vivencias negativas y avanzar hacia algo mejor. El entusiasmo nos brinda la fortaleza que necesitamos para seguir adelante, aunque estemos lastimados.

¿Te reconociste como alguien entusiasta? Si necesitás desarrollar esta cualidad, resolvé con celeridad los conflictos y abrazá cada nuevo día con entusiasmo. ¡Nunca te rindas!