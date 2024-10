El ritual definitivo de la hoja de laurel en el zapato para atraer la buena suerte

Escuchar

El laurel se utiliza para perfumar los jardines y las preparaciones de comida. Su aroma particular tiene la capacidad de abrir el apetito y darle un toque especial a cada receta. Sin embargo, en la antigüedad, esta planta se destinaba como amuleto de la buena suerte y en torno a ella, surgieron diferentes ritos para atraer la fortuna, como por ejemplo, la costumbre de llevarla en la planta de los zapatos. Descubrí a qué se debe esto.

En la época griega, las sacerdotisas de Apolo solían quemar las hojas de laurel y aspiraban su humo para que les viniera a la mente una visión del futuro más clara. Con el paso del tiempo, nacieron otros ritos que tenían a esta planta como protagonista y estos se transmitieron hasta hoy en día.

El laurel históricamente se consideró una planta que atrae la abundancia (Fuente: Pexel)

El ritual de la hoja de laurel en el zapato

En la actualidad, la hoja de laurel tiene un uso espiritual, ya que se la considera como una protectora de los malos augurios. De allí que muchos suelen ponerla en la planta de los zapatos para atraer la buena suerte, la fortuna y la abundancia. Además, permite ahuyentar las vibras negativas. Se sugiere iniciar este proceso en un momento particular, cuando se crea que realmente es necesario.

Paso a paso para cumplir con el ritual:

Colocá dos hojas de laurel en el zapato derecho y dejalas ahí durante todo un día . Se recomienda que el calzado esté limpio para que el ritual funcione de forma correcta.

. Se recomienda que el calzado esté limpio para que el ritual funcione de forma correcta. Al día siguiente se deben reemplazar aquellas hojas por unas nuevas . No existe problema alguno en que se cambie de zapato, siempre y cuando se coloquen en el derecho para respetar el ciclo.

. No existe problema alguno en que se cambie de zapato, siempre y cuando se coloquen en el derecho para respetar el ciclo. El resultado comenzará a notarse a partir de las cuatro semanas.

Colocá dos hojas de laurel en tu zapato derecho para atraer la abundancia (Fuente: Pexel)

Cabe recordar que esto no tiene ningún fundamento científico y que se basa en las creencias mundanas y el paso de la historia. Es un ritual sencillo y que no tiene efectos secundarios. Incluso, se puede circular con las hojas de laurel en el zapato y no existirá mayor inconveniente.

Qué tener en cuenta a la hora de realizar el ritual

En el momento de poner en práctica este ritual con hojas de laurel u otro similar, es importante manifestar que aquel deseo sucederá. Hay que estar convencido de que el proceso funcionará y que la abundancia llegará a nuestras vidas.

Es preciso hacer intenciones con fuerza y certidumbre. Esto te hará sentir más decidido en querer lograr lo que realmente deseas. Históricamente, el laurel se consideró una herramienta para prevenir la negatividad y asegurar una vida en abundancia.

Otros rituales con laurel

Con el paso del tiempo, este tipo de planta ganó relevancia y muchos la eligieron para hacer realidad sus deseos. Por ende, desarrollaron diferentes ritos. Conocé otras alternativas a la práctica del laurel en la planta del zapato, según lo indica Hindustan Times:

Quemá tus intenciones : En una hoja de laurel escribí tus proyectos, deseos y anhelos. Luego quemala y las cenizas desechalas. Esto sirve para atraer el dinero, el éxito profesional y el amor.

: En una hoja de laurel escribí tus proyectos, deseos y anhelos. Luego quemala y las cenizas desechalas. Esto sirve para atraer el dinero, el éxito profesional y el amor. Guardá hojas de laurel en la billetera o almohada : El objetivo de este rito es que el dinero llegue a nuestras vidas.

: El objetivo de este rito es que el dinero llegue a nuestras vidas. Mezclá hoja de laurel con salvia : Esta combinación hará que tus manifestaciones se realicen con fuerza. Incluso, proporcionará un aroma especial a tu casa .

: Esta combinación hará que tus manifestaciones se realicen con fuerza. . Hoja de laurel en tu cuaderno : Si sos de aquellos que escribe sus intenciones en un diario o cuaderno, lo mejor es pegar una hoja de esta planta. Esto ayudará a que los deseos que pediste se cumplan.

: Si sos de aquellos que escribe sus intenciones en un diario o cuaderno, lo mejor es pegar una hoja de esta planta. Esto ayudará a que los deseos que pediste se cumplan. Limpiá tu casa con laurel: Colocá hojas de esta planta en un recipiente con agua y luego de un reposo de dos días, rociá esa agua en los espacios de tu hogar en los que vayas a limpiar. Esto funcionará como un talismán contra las malas energías y mantendrá el lugar con vibras positivas.

LA NACION