El truco casero para conservar el café fresco y preservar su aroma por más tiempo

El café es una de las bebidas que más se consumen en el mundo, con adeptos que lo toman en la mañana, en la tarde e, incluso, antes de ir a dormir. Su presencia se expandió a diferentes culturas y es común hallar en cualquier casa sus variedades de grano o molido. Si bien en algunos packs se indica que una vez abierto puede durar una semana, existe un truco casero y sencillo para estirar su vida útil por más tiempo.

Conservar el café fresco y que su aroma se mantenga genuino es una tarea difícil dependiendo del recipiente donde se lo guarde. Muchas personas adquieren en el mercado los paquetes con un sellado específico, pero una vez que se abre, el contenido queda expuesto al ambiente, en especial a la humedad que puede afectar su sabor y consistencia. De allí que muchos expertos en esta bebida sugirieron un consejo definitivo para preservarlo de forma segura.

La mejor forma de conservar el café es en frascos herméticos

El truco casero para conservar el café por más tiempo

En principio es pertinente aclarar que aquí se brinda una sugerencia al café molido o en grano, pero la misma recomendación podría incluirse a los tipos de café procesados, como el instantáneo o el torrado.

Según lo indicó el sitio Teste of Home, la manera de almacenar el café es en un frasco de vidrio hermético con tapa de metal, madera o plástico. También debés asegurarte de que este recipiente no transfiera olores o sabores a los granos. Preferentemente, debería ubicarse lejos del sol si es transparente.

El truco para conservar el café durante más tiempo es almacenarlo en un frasco de vidrio con tapa de plástico o metal (Fuente: Pexels)

Luego de ubicar el café en un frasco de vidrio hermético, como siguiente paso, ponelo en una alacena o espacio lejos del calor, ya que esto hará transpirar el material y provocaría humedad en su interior. Incluso, se sugiere que no lo guardes en la heladera, ya que esto también afectaría su textura y sabor. Por este motivo elegí un sitio seco y fresco que esté lejos de la exposición a la luz solar y al calor, ya que de igual forma podría dañarlo.

Si adquiriste los granos y te resulta incómodo molerlos todas las mañanas, podrías hacerlo una sola vez y el excedente congelarlo. Para ello, realizá el proceso normal de molienda y luego colocá lo que no vayas a usar en una cubetera. Así el sabor no se verá modificado, ni tampoco su consistencia.

¿Cuánto café es recomendable almacenar en casa?

Desde Green Plantation explicaron que es necesario comprar solo la cantidad de café que se consume en un mes, ya que luego de un período de 30 días las propiedades tienden a disminuir, así como el sabor y el aroma.

Por lo tanto, si en tu casa ingerís medio kilo de café por mes, adquirí un paquete con ese peso y no más. Esto ayudará a que mantengas un control y que el almacenamiento sea más fácil y coherente para que luego no tengas que desperdiciar lo que no bebas.

Cómo afecta al cuerpo el café a primera hora de la mañana, según Harvard

Un artículo publicado en Harvard Gazette reunió diversas investigaciones realizadas en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, en las que se destacaban los efectos positivos del café en el organismo.

El estudio, dirigido por el profesor de epidemiología y nutrición Alberto Ascherio, demostró que el consumo de esta bebida, por al menos unas cuatro o cinco veces al día, puede reducir a casi la mitad el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson.

Una buena noticia para los amantes del café es que, en comparación con aquellos que no la consumen, tienen una reducción entre el 10 y el 15 por ciento de la tasa de mortalidad, puesto que además de ser antioxidante, es un antiinflamatorio.

Además, puede proteger contra la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, incluso se demostró que puede reducir la tasa de depresión en las mujeres, según explicó Frank Hu, presidente del departamento de nutrición de Harvard.

