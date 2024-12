El truco infalible para conservar el turrón antes y después de las Fiestas

El turrón es uno de los alimentos típicos en la mesa de los argentinos durante el festejo de la Navidad y Año Nuevo. En ambas celebraciones es casi imposible que sobre la mesa no haya un pedazo de ello. Con maní, con frutas abrillantadas, simples y con pasta de maní o almendras, es un manjar que, cuando sobra, se hace difícil de conservar en un estado acorde. Sin embargo, existe un truco definitivo para que lo almacenes sin que su sabor y consistencia se vean modificadas.

Comenzó la cuenta regresiva para las fiestas y con ello, los supermercados y tiendas de alimentos dieron rienda suelta a las primeras promociones de estos manjares que acompañan la mesa dulce en la noche del 24 y en la del 31 de diciembre. No obstante, es común que muchos deseen comprarlo antes para ahorrar tiempo y dinero. Si pertenecés a ese grupo, o más bien, sos de los que, cuando sobra después de las celebraciones, no sabe cómo guardarlo para que mantenga sus propiedades, conocé a continuación una sugerencia que en España sirve mucho.

El turrón de maní y el turrón duro de almendras, son dos postres navideños típicos de España que se popularizaron en la Argentina en el siglo XX (Fuente: Freepik)

El truco definitivo para conservar el turrón antes y después de las fiestas

El turrón es de origen español y gracias a la oleada inmigratoria de los siglos XIX y XX, es que se integró en la mesa navideña y de fin de año de los argentinos, al igual que el panettone por parte de los italianos.

Si adquirís este dulce semanas antes de Navidad, lo mejor es que lo almacenes en una alacena en donde la luz solar no ingrese. Además, tiene que estar fresco y seco. De este modo el calor no lo derretirá y la consistencia se mantendrá impecable, al igual que el sabor. Así lo indicó en su sitio web la fábrica de turrones española Picó.

Para conservar el turrón antes y después de las Fiestas, se sugiere que permanezca en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar (Fuente: Fábrica Picó)

En tanto, si te sobró después de los festejos, lo mejor es que lo envuelvas en un papel film. No intentes conservarlo en su paquete, porque ya está abierto y eso modificará su estado original. Por ende, envolvelo y ubicalo en una alacena.

Advertencia: como en la Argentina se transita la temporada de verano, diferente a España, donde este dulce típico se consume en invierno, se sugiere que ante las altas temperaturas, el turrón también se coloque en la heladera. Desde el medio El Español, señalaron que esta no es la mejor opción porque el frío podría modificar la consistencia del mismo. Incluso remarcaron que en los ingredientes que se utilizan para su elaboración, no existen productos lácteos, por lo que no hay un peligro mayor de que se descomponga rápidamente.

Para que el turrón no se ponga feo en verano, se sugiere que lo conserves envuelto en un papel film en la heladera

Por lo tanto, se recomienda que si vivís en regiones o provincias del país donde hace calor, como lo es el centro y norte de la Argentina, conserves el turrón en la heladera para que no se derrita. Y si te ubicás en el sur, donde las temperaturas no suelen ser tan altas en verano, es mejor que los dejés en una alacena o bajo mesada, donde la luz solar y la humedad no lo afecte.

El verdadero origen del turrón

La historia sobre la receta del turrón es difusa y en Europa varios países se apoderaron del título de ser los creadores de tal delicia. Sin embargo, no sería en Italia como siempre se pensó, sino que los primeros en realizar un alimento de tales características fueron los habitantes de Jijona, un municipio en el interior de la provincia de Alicante, en España.

Según la fábrica de turrones La Colmena, su nombre se debería a un pastelero catalán de apellido Turró, pero nunca se encontró por qué. Lo que sí se sabe es que la receta de este postre, que con el paso del tiempo se adaptó a la mesa de Navidad, nació hace 1000 años.

LA NACION