Emily Lucius mostró el truco infalible para eliminar los pelos de gato de la ropa

Tener una mascota significa contar con un vínculo de compañerismo y cariño seguro, pero también hay un lado B en esta cuestión y está relacionado con el proceso natural del animal del cambio de pelaje, puntualmente en los gatos, suele ser un inconveniente respecto al cuidado de prendas, que pueden llenarse de pelos. Para estos casos, existen diversas “soluciones” para aplicar y es la influencer Emily Lucius quien demostró un truco infalible para eliminarlos.

Generalmente, un simple lavado en el lavarropas o a mano no es suficiente para eliminar pelos de la ropa. Por eso, se han experimentado diversos “trucos” para lograr este objetivo de forma sencilla. Muchos de ellos fallan, pero otros no. Emily Lucius dio a conocer que con solo el uso de una esponja se puede acabar con esta molestia que invaden en las distintas prendas. “Me lo súper pidieron así que acá les comparto opción para que al lavar la ropa salgan todos los pelos y peludas”, indicó la joven.

Los gatos suelen cambiar de pelaje Unsplash

“Una vez que metés la ropa en el lavarropas vas a colocar una de estas esponjas, cuanto más nuevas mejor”, indicó la influencer, quien mostró el procedimiento a través de un video publicado en Instagram. El elemento crucial se trata del producto que se utiliza usualmente para la limpieza de elementos de cocina.

Según las instrucciones, al momento que se coloca la esponja dentro del lavarropas junto a la ropa, se inicia el tradicional lavado; la influencer indica que agregando sal gruesa se resalta el color negro de las prendas y, al sumar también vinagre de alcohol, se puede eliminar los olores de las telas. Una vez que las prendas están limpias, se puede observar como la esponja absorbió los pelos que se querían quitar.

Emily Lucius mostró el truco para eliminar pelos de gato de la ropa (Captura video)

Con este sencillo truco se puede terminar con un problema derivado de la convivencia con mascotas. Cabe destacar que esta esponja que se usa para estos casos debe ser utilizada solo para este tipo de lavado. Esta publicación tuvo grandes repercusiones en Instagram.

“El mejor dato. Tengo a mi perrita que me llena la ropa de pelos y me cuesta demasiado sacarlo”; “Ya lo probé y funciona”; “Semejante dato. Soy team negro, me viene genial”; “Qué buen tip, lo voy a probar sin falta. Vivo con tres gatos, mi ropa negra es un colchón de pelos”; “La salvación”; “Lo voy a intentar, tengo gatos con pelo largo y es un caos con los pelos” y “Me parece genial, súper sencillo”, fueron algunos de los comentarios.

El truco para eliminar las manchas de la ropa blanca

En su divulgación de trucos sencillos para problemas diarios, Emily Lucius compartió otro procedimiento para mantener la ropa blanca intacta. En este caso, es para eliminar aquellas manchas amarillas que se generan en la zona de las axilas de las prendas, a causa de la transpiración y uso de desodorantes.

Para lograrlo se debe realizar una mezcla de 1/2 taza de bicarbonato de sodio, jugo de 1 limón y 75 ml de crema oxidante volumen 30. Una vez que se obtenga una pasta homogénea, se debe colocar sobre la prenda a limpiar. Dejar reposar por cuatro horas; una vez transcurrido este tiempo se tiene que cepillar la zona y luego proceder a un lavado tradicional. Y chau manchas.

