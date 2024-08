Encontraron una casa abandonada y en su interior hallaron la terrorífica obsesión de su dueña

Escuchar

Mitch Johnson y Jake Parr se volvieron virales en las redes luego de un extraño y terrorífico hallazgo que dieron a conocer en una casa abandonada en Escocia. Los amigos son exploradores urbanos y a menudo suelen compartir parte de sus aventuras por las islas británicas. Sin embargo, el reciente descubrimiento los descolocó. “Fue uno de los lugares más incómodos en los que estuve”, dijo uno de ellos.

Las redes están colmadas de diferentes videos atractivos y curiosos para sus usuarios, en donde los creadores de contenido suelen atreverse a innovar con diferentes propuestas un tanto impresionables. Desde retos famosos hasta bailes, son de las gamas que inundan la virtualidad. Pero también existe un nicho como es el de los exploradores, sean urbanos o en la naturaleza, que a diario sorprenden con situaciones inquietantes.

Según los exploradores, existe una leyenda acerca de que una mujer viuda acumuló los muñecos tras la muerte de su marido (Fuente: KennedyNews/NoLimits)

En sintonía con ello, Mitch y Jake recorrieron uno de los barrios escoceses más inhóspitos en el pueblo de Selkirk y allí se cruzaron con una casa en ruinas, que si bien por fuera parecía estar en orden, por dentro descubrieron que no era tan así. Lo cierto es que al abrir la puerta de entrada una serie de objetos insólitos los dejó boquiabiertos y hasta erizó su piel de inmediato.

Se trató de un bungalow que desató la paranoia de ambos, ya que estaba repleto de peluches y muñecas, muchas de ellas antiguas. Según destacó el medio estadounidense The New Yorker, en una entrevista que dio Mitch, dijo: “Probablemente, fue uno de los lugares más incómodos en los que estuve, para ser honesto, porque no estaba muy seguro de si había alguien dentro de los ositos de peluche”.

Muchas de las muñecas halladas ahí tienen un valor de 1000 dólares (Fuente: KennedyNews/NoLimits)

Esto resultó algo inusual frente a las anteriores exploraciones en diferentes ciudades del Reino Unido, según comentaron, fue algo espeluznante. Los hombres viajaron seis horas desde Manchester, Inglaterra, hacia el pequeño pueblo, con el fin de inspeccionar aquella casa famosa entre los lugareños y que llegó a ellos por diversos rumores.

La historia del origen de aquellos juguetes se remonta a años atrás, cuando una mujer comenzó a acumular muñecos y peluches tras el fallecimiento de su marido. Esta obsesión no habría terminado hasta sus últimos días.

Antes de adentrarse en la residencia, Mitch y Jake recorrieron por al menos cuatro días cada una de las viviendas que parecían no tener dueño y luego de cerciorarse que era la correcta, dieron un paso adelante. Para ello, entraron por un agujero oculto en la parte de atrás y desde ese entonces confirmaron con sus propios ojos la existencia de cientos de peluches apilados en las diferentes salas.

La casa abandonada estaba repleta de muñecas y osos de peluche desde hacía décadas (Fuente: KennedyNews/NoLimits)

“Estuve en manicomios y en muchos lugares alrededor del mundo por mi cuenta y este fue el lugar más aterrador en el que estuve y había una atmósfera extraña que no me parecía nada bien”, sostuvo Mitch y agregó: “Había algunos objetos de colección reales, algunas muñecas muy raras. Había como 200 o 300 muñecas Cabbage Patch. Algunas de ellas costaban mil dólares cada una”.

La pila de juguetes alcanzaba los dos metros, estaban cubiertos de telas de araña y según relataron los exploradores, el aroma en el interior era “húmedo”. “Me sentí como si me estuvieran observando. No podía esperar a salir de allí, realmente no podía. Pasé seis horas y media manejando y luego tal vez una hora caminando hasta ahí y simplemente no podía esperar a salir del lugar”, concluyó Mitch.

Dentro del cúmulo de muñecos, se hallaron Osos Cariñositos, Monsters Inc. y criaturas “perturbadoras”. El material completo lo subieron a sus redes sociales, en específico Mitch, lo hizo en Facebook, donde concentra más de 51.000 seguidores.

LA NACION