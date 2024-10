Era heredero de una acaudalada fortuna y tras participar en un reality de televisión tuvo que vivir en la calle

Bobby Misner tiene 28 años y se convirtió en uno de los herederos multimillonarios más jóvenes del mundo. Su padre fue fundador de una prestigiosa escuela de música en Londres llamada SAE Institute y desde pequeño le ofreció a su hijo una vida llena de lujos.

Pero en el año 2019, Mister decidió formar parte del reality Rich Kids go Homeless (Los ricos se quedan sin casa), que consiste en vivir en las calles de Londres durante tres días. Por aquel entonces, el influencer tenía 23 años y no dudó en aceptarlo, lo que él nunca se imaginó es que tendría que buscar alimento en los contenedores de basura para poder saciar su hambre.

Bobby Misner es uno de los hombres más ricos de toda Inglaterra (Foto: Instagram @bobbymisner)

Este programa buscó a Misner para que pasara tres días en las calles del Soho londinense, una de las zonas más caras que tiene la ciudad de Londres. El experimento consistió en una banalización de la pobreza y este joven millonario no la tuvo para nada fácil, ya que comentó que vivió emociones que ni siquiera sabía que existían.

Antes de salir a las calles y comenzar el reto, Bobby Misner aclaró que por su cabeza nunca había pasado la idea de poder ser un habitante de la calle. “Estoy seguro de que yo hubiera salido de la pobreza de alguna manera. Aunque sea gracias a la ayuda de alguna mujer bella”, dijo Misner.

Para él fue toda una sorpresa lo que vivió durante esos tres días, pues experimentó el rechazó no solo de los hombres, sino también de las mujeres, y eso era algo que nunca le había pasado. “He notado con mucha sorpresa que por lo general las chicas tienden a asustarse, algo que nunca me había pasado. Normalmente tengo buen trato y me desenvuelvo bien con las mujeres, por eso me resultó muy extraño que me trataran de esa manera tan deplorable. Fue muy violento”, relató al diario The Daily Mail, después de su experiencia.

Una de las conclusiones a las que llevó el joven es que la gente en situación de calle se refugia en los excesos para esquivar su realidad (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Durante su primer día, este joven millonario tuvo que aguantar el hambre y arreglárselas para buscar comida en tachos de basura. Además, buscó monedas en teléfonos públicos que ya nadie utiliza, pero para su sorpresa no encontró ninguna, por lo que la primera noche tuvo que dormir en la intemperie en una cama que armó con cartones húmedos.

Misner entendió por qué los habitantes de la calle se volcaban a las drogas y el alcohol y dijo lo siguiente: “Una batalla perdida de antemano. Simplemente, no quieres vivir sobrio, porque la vida apesta”. Al segundo día encontró un gorro y unos auriculares que vendió en una tienda de electrodomésticos y con el dinero que recaudó intentó colocar un negocio en el que compró varios paquetes de papas fritas y los vendió, pero no tuvo la plata suficiente para pagar un lugar donde dormir.

Para Bobby esta fue una grata experiencia para aprender a valorar su vida de lujo Foto: Instagram @bobbymisner

En la noche intentó buscar un albergue, pero como no tenía documentos, ya que el canal los tenía, por no contar con una identificación, le tocó volver a la calle y dormir entre cartones. Al tercer día conoció a una pareja, Demi y Aaron de tan solo 20 años, ellos le contaron que les tocó entregar a su bebé a servicio sociales, porque no tenían cómo mantener a su pequeño y ellos le enseñaron a ganar dinero.

Al rato llegaron los productores del programa y lo subieron a un auto donde le preguntaron qué le había parecido esta experiencia. “Nunca creí que fuera tan difícil salir a la calle. Me siento culpable por haber tenido tantos prejuicios, mi opinión ha cambiado por completo. A partir de ahora voy a sentir total gratitud por la vida que tengo”, concluyó.

Autor: Wendys Loraine Pitre Ariza