Es español, visitó Argentina y quedó maravillado con una habilidad de sus habitantes

Un joven español se volvió viral en redes sociales al hablar sobre un descubrimiento que hizo durante su estadía en Argentina. Al parecer, el europeo quedó asombrado con la cantidad de palabras con múltiples sentidos que se crean en nuestro país y quiso compartirlo con sus amigos. Sin embargo, no todos ellos pudieron entender del todo a qué se refería y es por eso que los animó a conocer algún día nuestra cultura.

“Los argentinos son los únicos que pueden hacer esto, es un don, es una habilidad que les da la vida al nacer y es espectacular. Y es la facilidad para crear palabras de la nada y que queden bien”, comenzó diciendo el hombre en la grabación que alcanzó miles de reproducciones en cuestión de horas.

Un español quedó encantado con el talento de los argentinos de crear nuevas palabras con múltiples definiciones (Foto: Instagram @cg.panther

“Y hay una palabra argentina que me trae por el camino de la amargura. Yo la uso mucho porque me gusta mucho, pero en España no hay un sinónimo. No hay la posibilidad de explicarle a un gallego en menos de dos o tres palabras que quiere decir esto. Si tengo razón, sígueme”, continuó, llenando de misterio a sus espectadores.

“Estamos hablando de la palabra ‘prolijo’. La gente de Argentina que viva en España me va a dar la razón. Es imposible explicarle a un gallego en pocas palabras lo que significa prolijo. Es una palabra que me gusta muchísimo, pero luego, cuando la digo, no me sé explicar y no sé decirles exactamente lo que significa”, puntualizó sobre el problema que encontró sobre este término poco utilizado en otras partes del mundo.

“Así que me paso la vida tratando de explicarle a la gente que significa prolijo”, cerró, animando a los argentinos a que lo ayudaran a crear una definición que pueda ser compartida con personas europeas, para que estas entiendan el significado real de la palabra.

Cuál es el significado de ‘prolijo’

Según la Real Academia Española, el vocablo prolijo es sinónimo de una persona cuidadosa, que se esmera y que es pulcra. Pero los usuarios argentinos no tardaron en dejar sus definiciones escuetas al respecto. “Uruguay también la usa. Prolijo, bien hecho”; “Algo que está limpio y ordenado”; y “Casi siempre se lo decimos a nuestros hijos, o por lo menos yo... que sean prolijos en sus cuadernos o carpetas del colegio”, fueron algunas de las explicaciones en simples palabras que le dieron al joven español.

Según la Academia Argentina del Lunfardo, existen aproximadamente seis mil términos creados en Argentina y cada año se agregan 70 nuevos a nuestro vocabulario. Esto surge a partir de que muchos términos se crean porque otros quedan en desuso y así cada generación impone nuevas palabras. Algunas de las más conocidas y utilizadas diariamente son “pibe”, “macana”, “chamullo”, “laburo”, “mina”, “banquina”, “guita”, “trucho”, “chabón” y “bondi”.

