Estas son cuatro actitudes que podemos adoptar para lograr un hacer que tenga frutos en nuestra vida

Hoy en día muchos viven dándoles vueltas en su mente a cuestiones que ocupan toda su atención, como los hijos, la relación de pareja, el trabajo, etc. Y, sin darse cuenta, se estancan allí. Como explico en mi nuevo libro Vida nutritiva, la única forma de superar la preocupación es “ponernos en movimiento”.

Frente a una situación a resolver o un tema que no podemos eludir, deberíamos preguntar: “¿Qué puedo hacer?”. La acción, a diferencia de la rumiación mental, tarde o temprano se materializa a nivel físico o emocional, pues trae resultados positivos. Una persona que tiene fe y no deja de moverse fortalece su seguridad y se vuelve imparable.

Cada ser humano posee una “manera de hacer”. Por lo general, es aquella que ha aprendido en su familia. No obstante, puede ocurrir que accionemos mucho, pero no obtengamos resultados. Esto significa que podemos tener un hacer improductivo y un hacer productivo. Este último implica que nuestras acciones sean una fuente de nutrición para nosotros.

Te comparto a continuación cuatro actitudes que podemos adoptar para lograr un hacer que tenga frutos en nuestra vida:

1. Disfrutar de todo lo que hacemos

¿Te movés cada día experimentando alegría y placer? ¿Te reís a menudo? La risa libera endorfina y nos ayuda a relajarnos. Cada mañana, cuando te despiertes, declará: “Hoy va a ser un día extraordinario”. Y por la noche, cuando te vayas a dormir: “Mañana me acercaré un poco más a mi meta”.

2. Decir que no, cuando sea necesario, sin sentirnos culpables

Decir que no cuando alguien nos pide algo que no podemos, o no queremos hacer, es fijar límites y cuidar nuestro bienestar.

Para lograr un hacer productivo que nos nutra, necesitamos gestionar nuestra vida.

3. Hablar bien de nuestro mañana

Aunque, en este momento, estés viviendo una situación difícil, te animo a desarrollar el hábito de “bendecir” (hablar bien de) tu futuro. Dicha actitud, mantenida en el tiempo, se convierte en un imán que atrae cosas buenas.

4. Soltar todo aquello que ya no nos resulta útil

¿En qué ponés tu atención a diario? Todo aquello en lo que pongas tu atención crecerá. Por eso, enfocate en lo que es de verdad importante, grande, valioso. Y dejá de lado todo aquello que es superficial, pequeño e inútil.

Para lograr un hacer productivo que nos nutra, necesitamos gestionar nuestra vida. Para ello, debemos tener en claro nuestras prioridades y objetivos, para luego accionar en pos de ellos. Y, en el camino, procurar crecer nosotros más que nuestras circunstancias para no ser aplastados por ellas.

Bernardo Stamateas Por