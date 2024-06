Este es el truco más eficiente para limpiar tu colchón y que quede como nuevo

Escuchar

Creemos que porque cambiamos las sábanas una vez por semana somos lo suficientemente limpios. Ahora bien, ¿cada cuánto le hacemos una repasada al colchón? Lo cierto es que muchos responderán que nunca perplejos frente a la resolución de un problema clave: ¿Cómo hacerlo? Algunos aprovechan los días de sol para levantarlo y ventilarlo; otros, en cambio, compran fundas y prefieren ignorar lo que sucede debajo.

Es que, la verdad, no está muy difundido cómo limpiar un colchón. Ahora, gracias al poder de las redes sociales, se viralizó un video de la usuaria de TikTok @home.styles. Allí, la española Lucía Lipper comparte trucos y secretos para tener un hogar impecable.

En el clip titulado “El secreto de los hoteles para limpiar los colchones”, la usuaria reveló la solución al problema de cómo tener un colchón libre de polvo y suciedades. Con una mezcla de varios ingredientes caseros, un trapo de algodón y una plancha, al parecer, la cama quedará intachablemente pulcra.

“Esto es una maravilla. Como ven es increíble la suciedad que sale, hasta lo que no se ve”, comenta Lucía mientras hace la demostración: con el paño humedecido en la solución envuelve la plancha y la pasa caliente sobre todas las áreas del colchón hasta que queda de un blanco radiante.

En el video, que se convirtió en un fenómeno viral con más de 14 mil reproducciones, la usuaria enumera los ingredientes necesarios para preparar la “fórmula mágica”, tal como ella la denomina: dos cucharadas de bicarbonato, una cucharadita de pasta de dientes de cualquier marca, un tapón lleno de detergente, cuatro cucharadas de agua oxigenada y agua hirviendo. Luego, se debe mezclar bien para que cada uno de los componentes se disuelva y se integre.

La fórmula mágica de @home.styles incluye bicarbonato, pasta de dientes, detergente, agua oxigenada, agua hirviendo y resultados sorprendentes

En los comentarios del clip, Lucía Lippes enfatiza en el uso de un trapo de algodón para no arruinar la plancha y en que el trapo esté tan solo un poco humedecido y no mojado al pasarlo sobre el colchón para evitar accidentes.

La solución dejó impactados a los usuarios que, luego de probarla, dejaron sus mensajes de aprobación en la publicación: “Es una pasada, me han quedado nuevos!!! Gracias. Lo único es que yo le he dado primero con la mezcla al colchón con el trapo, he frotado un poco y luego plancha”; “Comprobado, muchas gracias por el consejo, me funcionó”; “Confirmo que en el hotel al que fui la semana pasada no conocían el truco. Acabo de probarlo y funciona a las mil maravillas”; “Gracias por el consejo. He estado a nada de tirar el colchón a la basura por culpa de las malditas manchas. Me has ahorrado mucho dinero”; “Otra fórmula mágica es utilizar un protector de colchón. Lo quitas y lo lavas. Magia” y “Yo antes era joven. Ahora le doy me gusta a estos videos”.

